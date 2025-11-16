En vigueur au 16 novembre 2025 Imprimer

Postes à pourvoir :#

Spécialiste du support client#

Vous êtes passionné(e) par la technologie et aimez aider les autres ? Rejoignez notre équipe dynamique de services proxy en tant que Spécialiste du support client et jouez un rôle clé dans la fourniture d’un accompagnement exceptionnel à notre base d’utilisateurs internationale.

Votre rôle : En tant que Spécialiste du support client, vous serez en première ligne pour accompagner nos clients et vous assurer qu’ils utilisent nos services en toute simplicité. Votre mission : résoudre les problèmes, répondre aux questions et garantir une expérience fluide avec notre service proxy.

Responsabilités principales :

Assurer un support client efficace et précis par e-mail et par chat en ligne.

Diagnostiquer les problèmes techniques liés à nos services et proposer des solutions claires et efficaces.

Acquérir une connaissance approfondie de nos produits et services afin d’offrir des conseils et un accompagnement personnalisés.

Recueillir et transmettre les retours clients pour contribuer à l’amélioration de nos services.

Prérequis :

Maîtrise de l’anglais et du russe, à l’écrit comme à l’oral.

Excellentes compétences en communication, avec une attitude conviviale et accessible.

Un poste en télétravail vous permettant de travailler depuis n’importe où.

Un intérêt marqué pour les technologies web et une volonté d’apprendre.

Une expérience préalable en support client ou dans un poste similaire est un atout, mais n’est pas indispensable.

Résider en dehors de la Russie, de l’Ukraine et de la Biélorussie.

Salaire :

Le salaire sera déterminé en fonction des résultats de l’entretien.

Poste à temps plein avec un salaire minimum de $800. Les trois premiers mois suivant la formation seront rémunérés $600, avec possibilité d’augmentation en fonction des qualifications et de l’expérience.

Comment postuler : Si vous êtes enthousiaste à l’idée d’aider les autres et de travailler avec des technologies de pointe, nous serions ravis de vous connaître ! Envoyez votre CV accompagné d’une courte lettre de motivation expliquant pourquoi vous êtes le/la candidat(e) idéal(e) pour notre équipe à [email protected]

Rejoignez-nous et contribuez à notre mission : offrir un service et un support d’exception à nos clients dans le monde entier !

Développeur Web Full Stack#

FineProxy.org recherche un Développeur Web Full Stack talentueux pour renforcer son équipe. C’est une opportunité exceptionnelle de collaborer avec une équipe de professionnels dévoués et d’avoir un impact significatif sur nos services.

Localisation : Télétravail (hors Russie, Biélorussie, Ukraine)

Présentation de l’entreprise : Chez FineProxy.org, nous engageons à fournir des services proxy de premier ordre à notre clientèle internationale. Nous recherchons un Développeur Web Full Stack proactif et compétent pour rejoindre notre équipe à distance et contribuer au développement et à l’optimisation de nos plateformes.

Prérequis :

Expérience avérée en développement Web Full Stack.

Excellente maîtrise de PHP, Laravel, MySQL, REST API, Linux, Git et WHMCS.

Niveau intermédiaire en HTML, Smarty, CSS et JavaScript.

Maîtrise courante du russe.

Bonne connaissance des systèmes de contrôle de version, en particulier Git.

Une expérience avec WHMCS ou des plateformes similaires est fortement souhaitée.

Capacité à collaborer efficacement dans un environnement de travail à distance.

Avantages :

La maîtrise de Python et une expérience en parsing seront considérées comme un atout.

Salaire :

Les détails de la rémunération seront discutés lors du processus d’entretien et déterminés en fonction des qualifications et de l’expérience.

Comment postuler : Prêt à relever ce défi et à évoluer avec nous ? Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation expliquant pourquoi vous êtes le candidat idéal pour ce poste à [email protected]. Nous avons hâte de découvrir ce que vous apporterez à notre équipe !