Cas d'usage des proxies
Proxy use-case directory
Données & Scraping
Collecte de données à grande échelle avec des milliers d'IP pour le parsing, le monitoring et l'automatisation.
Proxy IA
Exécutez plusieurs clés API via des IP dédiées pour répartir la charge et éviter les limites de requêtes.
Jeux et trading
Des milliers de proxies pour les opérations à fort volume : boost de vues, parsing de boutiques et trading.
Bots & Automatisation
Proxies haute vitesse optimisés pour les logiciels d'automatisation.
Médias & Streaming
Accédez aux contenus géo-restreints et automatisez vos interactions sur les plateformes médias.
Achats et finance
Suivi des prix, arbitrage et automatisation des marketplaces.
Autres cas d'usage
Solutions proxy spécialisées pour les plateformes et services de niche.
Configurez votre offre proxy.
Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.
Chargement des offres actuelles…
Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.
Réseaux sociaux & Messagerie
Gérez plusieurs comptes et automatisez les interactions sur les réseaux sociaux.