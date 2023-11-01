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Cas d'usage des proxies

Explore use cases ↓Build your plan
UnmeteredNo per-GB fees
AMD EPYCLatest-generation server hardware
Up to 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvision and manage by API

Proxy use-case directory

01

Données & Scraping

Collecte de données à grande échelle avec des milliers d'IP pour le parsing, le monitoring et l'automatisation.

3 guides
01Web scrapingtopExtraction de données publiques à grande échelle sans blocages02SEOSuivi SERP, monitoring de positionnement, recherche de mots-clés03Vérification des publicitésVérification des emplacements publicitaires par zone géographique
02

Proxy IA

Exécutez plusieurs clés API via des IP dédiées pour répartir la charge et éviter les limites de requêtes.

6 guides
01Centre de proxys pour l’IAVue d'ensemble de toutes les solutions proxy pour l'IA02ChatGPTtopRépartition des requêtes sur plusieurs clés03DeepSeekIP dédiées pour l'équilibrage de charge de l'API DeepSeek04GeminiRotation de proxies pour l'API Google Gemini05ClaudeIP stables pour l'API Anthropic Claude06Janitor AIContournement des limites de débit sur la plateforme Janitor AI
03

Jeux et trading

Des milliers de proxies pour les opérations à fort volume : boost de vues, parsing de boutiques et trading.

4 guides
01TwitchtopAugmentation massive des vues grâce à des milliers d'IP02SteamtopParsing de boutiques et gestion multi-comptes03CryptomonnaiestopBots de trading et automatisation des plateformes d'échange04PlayStationAccès au PlayStation Store et proxies pour le gaming
04

Bots & Automatisation

Proxies haute vitesse optimisés pour les logiciels d'automatisation.

5 guides
01Hub BotsAperçu de toutes les solutions proxy pour l'automatisation02Bots pour sneakersProxies ISP rapides pour les drops de sneakers03BASIntégration de proxies pour Browser Automation Studio04ZennoPosterAutomatisation de tâches en masse avec proxies rotatifs05CAPTCHAProxies pour services de résolution de CAPTCHA
05

Réseaux sociaux & Messagerie

Gérez plusieurs comptes et automatisez les interactions sur les réseaux sociaux.

9 guides
01TelegramtopGestion multi-comptes et envoi de messages en masse02WhatsAppMessagerie professionnelle et prospection en masse03InstagramtopAutomatisation de comptes et scraping de données04DiscordGestion de serveurs et proxies pour bots05Twitter (X)Publication multi-comptes et scraping06FacebookComptes publicitaires et gestion de pages07RedditScraping de commentaires et automatisation de comptes08LinkedInGénération de leads et scraping de profils09SnapchatMulti-comptes et accès géolocalisé
06

Médias & Streaming

Accédez aux contenus géo-restreints et automatisez vos interactions sur les plateformes médias.

5 guides
01YouTubetopBoost de vues et extraction de données02YouTube MusicStreamez de la musique depuis n'importe quelle région03TikToktopVues, farming de comptes et scraping04SpotifyAccès au streaming depuis n'importe quel pays05NetflixDébloquez les catalogues de contenus régionaux
07

Achats et finance

Suivi des prix, arbitrage et automatisation des marketplaces.

4 guides
01AmazonSuivi des prix et scraping de données produits02eBaySurveillance des enchères et automatisation des annonces03TaobaoAccédez aux marketplaces chinoises depuis n'importe où04ArbitrageComparaison de prix multiplateforme à grande échelle
08

Autres cas d'usage

Solutions proxy spécialisées pour les plateformes et services de niche.

8 guides
01CraigslistPubliez et scrapez des annonces à grande échelle02Proxy SIPRoutage VoIP et téléphonie IP03OnlyFansGestion de contenu et multi-comptes04LibGenAccès à la bibliothèque via proxy05DuckDuckGoScraping SERP du moteur de recherche privé06YandexCollecte de données du moteur de recherche russe07Réseaux sociauxGuide général des proxies pour les plateformes sociales08StreamingGuide général des proxies pour les services de streaming

Configurez votre offre proxy.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord