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Kes Penggunaan Proksi

Daripada data web awam dan automasi AI kepada platform sosial, pasaran dan penstriman — cari persediaan proksi yang sesuai untuk kerja anda.

Terokai kes penggunaan ↓Bina pelan anda
Trafik tanpa hadTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Direktori kes penggunaan proksi

01

Data & pengikisan

Pengumpulan data berskala besar dengan ribuan IP untuk penguraian, pemantauan dan automasi.

3 panduan
01Pengikisan Web TeratasEkstrak data awam secara besar-besaran tanpa disekat02SEOPenjejakan SERP, pemantauan kedudukan, kajian kata kunci03Pengesahan IklanSemak penempatan iklan merentas lokasi geografi
02

Proksi AI

Jalankan berbilang kunci API melalui IP khusus untuk mengagihkan beban dan mengelakkan had kadar.

6 panduan
01Hab Proksi AI HabGambaran keseluruhan semua penyelesaian proksi AI02ChatGPT TeratasAgihkan permintaan merentas pelbagai kunci03DeepSeekIP berdedikasi untuk pengimbangan beban DeepSeek API04GeminiPutaran proksi untuk Google Gemini API05ClaudeIP stabil untuk Anthropic Claude API06Janitor AIPintas had kadar pada platform Janitor AI
03

Permainan & Dagangan

Beribu-ribu proksi untuk operasi volum tinggi: peningkatan tontonan, pengekstrakan data kedai dan perdagangan.

4 panduan
01Twitch TeratasPeningkatan tontonan secara besar-besaran dengan ribuan IP02Steam TeratasPengekstrakan data kedai dan pengurusan berbilang akaun03Kripto TeratasBot dagangan dan automasi bursa04PlayStationAkses kedai PSN dan proksi permainan
04

Bot & Automasi

Proksi berkelajuan tinggi yang dioptimumkan untuk perisian automasi.

5 panduan
01Hab Bot HabGambaran keseluruhan semua penyelesaian proksi automasi02Bot SneakerProksi ISP pantas untuk pelancaran sneaker03BASIntegrasi proksi untuk Browser Automation Studio04ZennoPosterAutomasi tugas pukal dengan proksi berputar05CaptchaProksi untuk perkhidmatan penyelesaian CAPTCHA
05

Sosial & Pemesejan

Urus berbilang akaun dan automatikkan interaksi merentas platform sosial.

9 panduan
01Telegram TeratasPengurusan berbilang akaun dan penghantaran mesej secara pukal02WhatsAppPemesejan perniagaan dan jangkauan pukal03Instagram TeratasAutomasi akaun dan pengekstrakan data04DiscordPengurusan pelayan dan proksi bot05Twitter (X)Posting dan scraping berbilang akaun06FacebookPengurusan akaun iklan dan halaman07RedditScraping komen dan automasi akaun08LinkedInPenjanaan prospek dan scraping profil09SnapchatAkses berbilang akaun dan berasaskan geo
06

Media & Penstriman

Akses kandungan terhad geo dan automatikkan interaksi platform media.

5 panduan
01YouTube TeratasPeningkatan tontonan dan pengekstrakan data02YouTube MusicStrim muzik dari mana-mana wilayah03TikTok TeratasTontonan, farming akaun dan scraping04SpotifyAkses streaming dari mana-mana negara05NetflixBuka kunci pustaka kandungan khusus wilayah
07

Beli-belah & Kewangan

Pemantauan harga, arbitraj dan automasi pasaran.

4 panduan
01AmazonPenjejakan harga dan scraping data produk02eBayPemantauan lelongan dan automasi penyenaraian03TaobaoAkses pasaran China dari mana-mana lokasi04ArbitrajPerbandingan harga merentas platform secara berskala
08

Kes Penggunaan Lain

Penyelesaian proksi khusus untuk platform dan perkhidmatan niche.

8 panduan
01CraigslistSiarkan dan ikis iklan baris secara berskala02Proksi SIPPenghalaan VoIP dan telefoni IP03OnlyFansPengurusan kandungan dan pelbagai akaun04LibGenAkses perpustakaan melalui proksi05DuckDuckGoPengikisan SERP enjin carian peribadi06YandexPengumpulan data enjin carian Rusia07Media SosialPanduan umum proksi untuk platform sosial08StreamingPanduan umum proksi untuk perkhidmatan streaming

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Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

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