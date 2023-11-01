Kes Penggunaan Proksi
Daripada data web awam dan automasi AI kepada platform sosial, pasaran dan penstriman — cari persediaan proksi yang sesuai untuk kerja anda.
Direktori kes penggunaan proksi
Data & pengikisan
Pengumpulan data berskala besar dengan ribuan IP untuk penguraian, pemantauan dan automasi.
Proksi AI
Jalankan berbilang kunci API melalui IP khusus untuk mengagihkan beban dan mengelakkan had kadar.
Permainan & Dagangan
Beribu-ribu proksi untuk operasi volum tinggi: peningkatan tontonan, pengekstrakan data kedai dan perdagangan.
Bot & Automasi
Proksi berkelajuan tinggi yang dioptimumkan untuk perisian automasi.
Media & Penstriman
Akses kandungan terhad geo dan automatikkan interaksi platform media.
Beli-belah & Kewangan
Pemantauan harga, arbitraj dan automasi pasaran.
Kes Penggunaan Lain
Penyelesaian proksi khusus untuk platform dan perkhidmatan niche.
Bina pelan proksi anda.
Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.
Memuatkan pelan semasa…
Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.
Sosial & Pemesejan
Urus berbilang akaun dan automatikkan interaksi merentas platform sosial.