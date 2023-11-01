Proksi untuk PlayStation

Jika anda pernah membuka tetapan rangkaian PlayStation anda, anda pasti pernah nampak pilihan pelayan proksi. Kebanyakan pemain melangkaunya, tetapi terdapat sebab kukuh untuk menggunakan pelayan proksi bagi PlayStation — daripada melindungi diri anda semasa permainan kompetitif hinggalah mengakses kandungan dari rantau lain.

Mengapa Menggunakan Proksi pada PlayStation

Perlindungan DDoS ialah sebab paling praktikal. Jika anda membuat penstriman di Twitch atau bertanding dalam kejohanan, alamat IP anda boleh terdedah melalui sembang parti atau lobi permainan. Lawan yang marah atau stream sniper boleh melancarkan serangan DDoS yang menyebabkan anda terputus sambungan ketika perlawanan. Proxy menyembunyikan IP sebenar anda, jadi serangan mengenai pelayan proxy dan bukannya rangkaian rumah anda.

Terdapat juga kelebihan lain yang lebih kecil. Sesetengah permainan atau DLC dikeluarkan lebih awal di Jepun atau mempunyai kandungan eksklusif serantau — proksi membantu semasa penciptaan akaun dan akses awal kedai (walaupun anda masih memerlukan akaun PSN serantau untuk membeli apa-apa). Dan jika ISP anda mengehadkan trafik PlayStation Network semasa waktu puncak, penghalaan melalui proksi boleh menghalang mereka daripada menyasarkan muat turun PSN secara khusus.

Cara Tetapkan Proksi pada PlayStation 4 dan PlayStation 5

Proses tetapan hampir sama pada kedua-dua konsol:

Pergi ke Settings → Network → Set Up Internet Connection

Pilih sambungan anda (Wi-Fi atau LAN)

Pilih tetapan “Custom”

Kekalkan IP Address, DHCP Host Name, DNS, dan MTU pada automatik

Apabila anda sampai ke Proxy Server, pilih “Use”

Masukkan alamat pelayan proksi dan nombor port anda

Untuk alamat pelayan proksi dengan port 8080, masukkan alamat IP pada baris pertama dan 8080 pada baris port. Port 8080 adalah biasa untuk proksi HTTP, walaupun pembekal anda mungkin menggunakan port yang berbeza.

Di Mana Mendapatkan Alamat Proksi Anda

Di mana untuk mencari alamat pelayan proksi PS4 bergantung pada sumber proksi anda:

Jika menggunakan FineProxy: selepas pembelian, semua butiran sambungan tersedia dalam papan pemuka akaun anda — alamat pelayan, port, dan tetapan tambahan. Proksi FineProxy menggunakan pengesahan senarai putih IP: anda menambah alamat IP rumah anda ke senarai yang dibenarkan dalam papan pemuka, dan proksi menerima sambungan dari IP tersebut tanpa memerlukan nama pengguna/kata laluan.

Nota penting tentang pengikatan IP: kebanyakan sambungan internet rumah mempunyai alamat IP dinamik yang bertukar kira-kira setiap 24 jam atau selepas anda memulakan semula penghala. IP anda tidak akan bertukar semasa permainan sedang berlangsung, tetapi anda perlu mengemaskini senarai putih dalam papan pemuka FineProxy anda apabila ia bertukar. Semak pengikatan anda sebelum setiap sesi permainan, terutamanya selepas peralatan dimulakan semula. Kelebihannya: kaedah pengesahan ini memastikan proksi kekal pantas dengan overhed minimum — tepat seperti yang anda perlukan untuk permainan.

Nota: PlayStation hanya menyokong proksi HTTP dalam tetapan asalnya. Proksi SOCKS5, yang mengendalikan trafik permainan dengan lebih baik kerana permainan menggunakan UDP, memerlukan tetapan pada peringkat penghala atau menjalankan proksi pada rangkaian tempatan anda.

Memilih Proksi yang Tepat

Latensi ialah segala-galanya dalam permainan — setiap milisaat mempengaruhi masa reaksi anda dalam perlawanan kompetitif. Pilih pelayan proksi yang berdekatan secara geografi dengan anda atau dengan pelayan permainan yang anda sambungkan. Kestabilan sama pentingnya: permainan berperingkat dan kejohanan mengenakan penalti terhadap pemutusan sambungan, jadi sambungan yang boleh dipercayai lebih penting daripada kelajuan semata-mata.

Penggunaan Proksi berdedikasi dan bukannya proksi dikongsi. Jika pengguna lain pada IP yang sama diharamkan daripada perkhidmatan permainan, anda turut diharamkan. Pelayan proksi terbaik untuk PS4 dan PS5 ialah yang memberikan anda IP sendiri dengan latensi rendah. FineProxy’s Proksi Pusat Data sesuai untuk keperluan ini — IP berdedikasi, lebar jalur tanpa had untuk memuat turun fail permainan besar, dan kelajuan sehingga 500 Mbps.

Jenis NAT dan Proksi

PlayStation menggunakan jenis NAT untuk mengklasifikasikan sambungan anda:

Jenis 1 (Terbuka): terbaik untuk multipemain, bersambung dengan semua orang

Jenis 2 (Sederhana): sesuai untuk kebanyakan permainan

Jenis 3 (Ketat): masalah menyertai lobi dan sembang suara

Menggunakan proksi boleh menyebabkan anda berada pada Jenis 3. Jika ini berlaku, semak sama ada proksi anda menyokong port yang diperlukan oleh PlayStation, atau konfigurasikan pemajuan port pada penghala anda.

Apa yang Proksi Tidak Dapat Selesaikan

Kelajuan muat turun biasanya lebih bergantung pada sambungan internet dan tetapan DNS anda berbanding proksi. Bertukar kepada Cloudflare DNS (1.1.1.1) atau Google DNS (8.8.8.8) sering kali lebih membantu daripada menambah proksi.