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Proksi untuk PlayStation

Proksi IPv4 berdedikasi untuk PS4/PS5: sokongan HTTP/HTTPS, lebar jalur tanpa had, kelajuan sehingga 500 Mbps, IP pusat data berlatensi rendah untuk permainan kompetitif.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi PlayStation.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Khusus.

Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiDisyorkanKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli satu IP khusus near saya PlayStation game server
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk PlayStation perkhidmatan proksi
  • Eksport saya PlayStation butiran proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan status saya perkhidmatan proksi PlayStation
  • Gantikan IP untuk perkhidmatan proksi PlayStation apabila penyegaran seterusnya percuma
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Saya pernah mengalami pengalaman yang besar dengan FineProxy. Kecepatan dan ketegahan proxy mereka sangat menakjubkan, dan mereka menawarkan pelbagai pilihan untuk kes yang berbeza. Pengaturan sederhana dan sokongan pelanggan mereka selalu tersedia dan berkesan. Saya menggalakkan FineProxy untuk sesiapa yang memerlukan penyelesaian proxy yang dipercayai!

Tan NguyenProxyRate, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Itulah pertama kali saya bekerja dengan saya untuk menyuruh Fineproxy dan saya puas. Hasilnya tidak berkesan dan tidak ada masalah. Saya juga murah hati. Terima kasih banyak.

Sergio DaviesPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Perkhidmatan proksi yang hebat! Mereka mempunyai pelbagai jenis proksi, termasuk proksi berputar tanpa had trafik. Harganya berpatutan dan pilihan penyasaran geografi turut tersedia. Pembayaran mudah dibuat dengan kripto, PayPal atau kad.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Walaupun pemberian lain melawat setiap GB atau setiap permintaan, mereka tetap setia kepada tugas mereka dan menawarkan proxy yang berharga dan membawa bahan bacaan yang tidak terbatas. Saya gembira untuk mencari kerja ini di seluruh Internet.

bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Lokasi dan ketersediaan

FineProx ialah kerja proxy yang sangat baik. Semasa menggunakannya, dia menawarkan banyak tempat dan sokongan pelanggan yang mudah digunakan. Sebagai pilihan yang besar bagi kerja dan keperluan peribadi!

BeilihoDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proksi EU yang berpatutan. Satu-satunya penyedia proksi yang masih mengekalkan harga rendah. Saya sudah mencari perkhidmatan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proksi termurah dengan lebar jalur tanpa had.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apakah pelayan proksi pada PS4/PS5?Pelayan proksi

Pelayan proksi ialah perantara antara PlayStation anda dan internet. Daripada menyambung terus ke pelayan permainan atau PSN, trafik anda dihalakan melalui proksi terlebih dahulu. Ini menyembunyikan alamat IP sebenar anda dan boleh membantu memintas sekatan rangkaian. PlayStation mempunyai sokongan proksi terbina dalam tetapan rangkaian — anda hanya perlukan alamat pelayan dan port.

Adakah saya memerlukan proksi untuk bermain dalam talian di PlayStation?Tidak, kebanyakan

Tidak, kebanyakan pemain tidak memerlukannya. PlayStation berfungsi dengan baik menggunakan sambungan terus. Proksi berguna dalam situasi tertentu: melindungi IP anda semasa penstriman atau permainan kompetitif, mengakses kandungan serantau, atau memintas throttling ISP. Untuk permainan kasual, proksi hanya menambah kerumitan yang tidak perlu.

Adakah proxy akan mengurangkan ping saya dalam permainan?Biasanya tidak

Biasanya tidak. Proxy menambah satu lompatan rangkaian tambahan, yang lazimnya meningkatkan kependaman sedikit. Pengecualiannya ialah jika ISP anda mempunyai laluan yang lemah ke pelayan permainan tertentu — dalam kes itu, proxy yang diletakkan dengan betul mungkin menyediakan laluan yang lebih pendek. Tetapi bagi kebanyakan pemain, sambungan terus memberikan ping yang lebih rendah.

Bolehkah saya gunakan proksi percuma untuk PlayStation?Secara teknikal

Secara teknikal boleh, tetapi jangan. Proksi percuma lambat, tidak stabil, dan dikongsi oleh beribu-ribu pengguna. Untuk permainan, anda memerlukan latensi rendah yang konsisten dan sambungan yang stabil — proksi percuma tidak mampu menyediakan itu. Proksi percuma juga mungkin merekodkan trafik anda atau menyuntik iklan ke dalam sambungan yang tidak disulitkan.

Patutkah saya gunakan proksi HTTP atau SOCKS5 untuk PlayStation?Tetapan rangkaian terbina

Tetapan rangkaian terbina dalam PlayStation hanya menyokong proksi HTTP. Ini memadai untuk akses PSN Store, muat turun dan pelayaran asas, tetapi kebanyakan trafik permainan menggunakan UDP, yang tidak dikendalikan oleh proksi HTTP. Proksi SOCKS5 menyokong kedua-dua TCP dan UDP serta lebih sesuai untuk permainan sebenar — namun untuk menggunakan SOCKS5 pada PlayStation, anda perlu mengkonfigurasinya pada peringkat penghala atau menjalankan proksi tempatan dalam rangkaian anda. Jika matlamat utama anda ialah perlindungan DDoS semasa permainan kompetitif, tetapan SOCKS5 pada peringkat penghala ialah pilihan yang lebih berkesan.

Mengapa PlayStation saya meminta pelayan proksi?Jika PS4/PS5 anda

Jika PS4/PS5 anda meminta maklumat proksi semasa tetapan rangkaian, kemungkinan besar anda telah memilih “Custom” dan bukannya “Easy.” Pada langkah proksi, pilih sahaja “Do Not Use” jika anda tidak mempunyai proksi yang dikonfigurasikan. Jika ia bertanya tanpa sebab, mungkin terdapat isu konfigurasi penghala.

Panduan

Pelayan Proksi untuk PlayStation: Panduan Tetapan untuk PS4 dan PS5

4 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Jika anda pernah membuka tetapan rangkaian PlayStation anda, anda pasti pernah nampak pilihan pelayan proksi. Kebanyakan pemain melangkaunya, tetapi terdapat sebab kukuh untuk menggunakan pelayan proksi bagi PlayStation — daripada melindungi diri anda semasa permainan kompetitif hinggalah mengakses kandungan dari rantau lain.

Mengapa Menggunakan Proksi pada PlayStation

Perlindungan DDoS ialah sebab paling praktikal. Jika anda membuat penstriman di Twitch atau bertanding dalam kejohanan, alamat IP anda boleh terdedah melalui sembang parti atau lobi permainan. Lawan yang marah atau stream sniper boleh melancarkan serangan DDoS yang menyebabkan anda terputus sambungan ketika perlawanan. Proxy menyembunyikan IP sebenar anda, jadi serangan mengenai pelayan proxy dan bukannya rangkaian rumah anda.

Terdapat juga kelebihan lain yang lebih kecil. Sesetengah permainan atau DLC dikeluarkan lebih awal di Jepun atau mempunyai kandungan eksklusif serantau — proksi membantu semasa penciptaan akaun dan akses awal kedai (walaupun anda masih memerlukan akaun PSN serantau untuk membeli apa-apa). Dan jika ISP anda mengehadkan trafik PlayStation Network semasa waktu puncak, penghalaan melalui proksi boleh menghalang mereka daripada menyasarkan muat turun PSN secara khusus.

Cara Tetapkan Proksi pada PlayStation 4 dan PlayStation 5

Proses tetapan hampir sama pada kedua-dua konsol:

  • Pergi ke Settings → Network → Set Up Internet Connection
  • Pilih sambungan anda (Wi-Fi atau LAN)
  • Pilih tetapan “Custom”
  • Kekalkan IP Address, DHCP Host Name, DNS, dan MTU pada automatik
  • Apabila anda sampai ke Proxy Server, pilih “Use”
  • Masukkan alamat pelayan proksi dan nombor port anda

Untuk alamat pelayan proksi dengan port 8080, masukkan alamat IP pada baris pertama dan 8080 pada baris port. Port 8080 adalah biasa untuk proksi HTTP, walaupun pembekal anda mungkin menggunakan port yang berbeza.

Di Mana Mendapatkan Alamat Proksi Anda

Di mana untuk mencari alamat pelayan proksi PS4 bergantung pada sumber proksi anda:

Jika menggunakan FineProxy: selepas pembelian, semua butiran sambungan tersedia dalam papan pemuka akaun anda — alamat pelayan, port, dan tetapan tambahan. Proksi FineProxy menggunakan pengesahan senarai putih IP: anda menambah alamat IP rumah anda ke senarai yang dibenarkan dalam papan pemuka, dan proksi menerima sambungan dari IP tersebut tanpa memerlukan nama pengguna/kata laluan.

Nota penting tentang pengikatan IP: kebanyakan sambungan internet rumah mempunyai alamat IP dinamik yang bertukar kira-kira setiap 24 jam atau selepas anda memulakan semula penghala. IP anda tidak akan bertukar semasa permainan sedang berlangsung, tetapi anda perlu mengemaskini senarai putih dalam papan pemuka FineProxy anda apabila ia bertukar. Semak pengikatan anda sebelum setiap sesi permainan, terutamanya selepas peralatan dimulakan semula. Kelebihannya: kaedah pengesahan ini memastikan proksi kekal pantas dengan overhed minimum — tepat seperti yang anda perlukan untuk permainan.

Nota: PlayStation hanya menyokong proksi HTTP dalam tetapan asalnya. Proksi SOCKS5, yang mengendalikan trafik permainan dengan lebih baik kerana permainan menggunakan UDP, memerlukan tetapan pada peringkat penghala atau menjalankan proksi pada rangkaian tempatan anda.

Memilih Proksi yang Tepat

Latensi ialah segala-galanya dalam permainan — setiap milisaat mempengaruhi masa reaksi anda dalam perlawanan kompetitif. Pilih pelayan proksi yang berdekatan secara geografi dengan anda atau dengan pelayan permainan yang anda sambungkan. Kestabilan sama pentingnya: permainan berperingkat dan kejohanan mengenakan penalti terhadap pemutusan sambungan, jadi sambungan yang boleh dipercayai lebih penting daripada kelajuan semata-mata.

Penggunaan Proksi berdedikasi dan bukannya proksi dikongsi. Jika pengguna lain pada IP yang sama diharamkan daripada perkhidmatan permainan, anda turut diharamkan. Pelayan proksi terbaik untuk PS4 dan PS5 ialah yang memberikan anda IP sendiri dengan latensi rendah. FineProxy’s Proksi Pusat Data sesuai untuk keperluan ini — IP berdedikasi, lebar jalur tanpa had untuk memuat turun fail permainan besar, dan kelajuan sehingga 500 Mbps.

Jenis NAT dan Proksi

PlayStation menggunakan jenis NAT untuk mengklasifikasikan sambungan anda:

  • Jenis 1 (Terbuka): terbaik untuk multipemain, bersambung dengan semua orang
  • Jenis 2 (Sederhana): sesuai untuk kebanyakan permainan
  • Jenis 3 (Ketat): masalah menyertai lobi dan sembang suara

Menggunakan proksi boleh menyebabkan anda berada pada Jenis 3. Jika ini berlaku, semak sama ada proksi anda menyokong port yang diperlukan oleh PlayStation, atau konfigurasikan pemajuan port pada penghala anda.

Apa yang Proksi Tidak Dapat Selesaikan

Kelajuan muat turun biasanya lebih bergantung pada sambungan internet dan tetapan DNS anda berbanding proksi. Bertukar kepada Cloudflare DNS (1.1.1.1) atau Google DNS (8.8.8.8) sering kali lebih membantu daripada menambah proksi.

DLC yang dikunci mengikut wilayah kekal terkunci pada wilayah akaun, bukan lokasi IP anda. Untuk membeli DLC Jepun, anda memerlukan akaun PSN Jepun, tanpa mengira proksi yang anda gunakan.