Прокси для PlayStation

Если вы заходили в сетевые настройки PlayStation, вы видели опцию прокси-сервера. Большинство игроков её пропускают, но есть реальные причины ей воспользоваться — от защиты во время соревновательных матчей до доступа к контенту из других регионов.
Зачем нужен прокси на PlayStation
Защита от DDoS — самая практичная причина. Если вы стримите на Twitch или участвуете в турнирах, ваш IP может быть раскрыт через голосовой чат или игровые лобби. Разозлённые противники могут запустить DDoS-атаку и выбить вас из сети посреди матча. Прокси скрывает реальный IP — атаки идут на сервер прокси, а не на вашу домашнюю сеть.
Есть и другие плюсы. Некоторые игры или DLC выходят раньше в Японии или имеют эксклюзивный контент в определённых регионах — прокси помогает при создании регионального аккаунта и первом доступе к магазину (хотя для покупки всё равно нужен PSN-аккаунт того региона). А если ваш провайдер замедляет трафик PlayStation Network в часы пик, прокси не даёт ему выделить и затормозить именно PSN-загрузки.
Как настроить прокси на PlayStation 4 и PlayStation 5
Процесс настройки почти одинаков на обеих консолях:
- Настройки → Сеть → Установить соединение с интернетом
- Выберите подключение (Wi-Fi или LAN)
- Выберите "Специальный" способ настройки
- IP-адрес, имя хоста DHCP, DNS и MTU оставьте автоматически
- На шаге "Прокси-сервер" выберите "Использовать"
- Введите адрес прокси-сервера и номер порта
Для прокси с портом 8080 введите IP-адрес в первую строку и 8080 в строку порта. Порт 8080 распространён для HTTP-прокси и FineProxy использует именно его.
Где взять адрес прокси-сервера
Зависит от того, где вы получили прокси:
При использовании FineProxy: после покупки все данные для подключения доступны в личном кабинете — адрес сервера, порт и дополнительные настройки. Прокси от FineProxy работают по привязке к IP: вы добавляете свой домашний IP-адрес в список разрешённых, и прокси принимает подключения без логина и пароля.
Важно про привязку: у большинства домашних подключений динамический IP, который меняется примерно раз в сутки или после перезагрузки роутера. Во время игры IP не сменится, но после смены нужно обновить привязку в личном кабинете. Проверяйте перед игровыми сессиями, особенно после перезагрузки оборудования. Плюс такой авторизации — прокси работают быстро без лишних задержек, именно то, что нужно для игр.
Важно: PlayStation нативно поддерживает только HTTP-прокси. SOCKS5, которые лучше справляются с игровым трафиком (игры используют UDP), требуют настройки на уровне роутера.
Какой прокси выбрать
Для игр задержка важнее всего — каждая миллисекунда влияет на время реакции. Выбирайте серверы географически близкие к вам или к игровым серверам. Стабильность не менее важна: рейтинговые игры штрафуют за отключения, поэтому надёжное соединение важнее скорости.
Берите Индивидуальный прокси , а не общие. Если кто-то с того же IP получит бан в игре — забанят и вас. Если вы решили купить прокси для PlayStation 5, Серверные прокси от FineProxy подходят для этих задач — выделенные IP, безлимитный трафик для скачивания больших игр и скорость до 500 Мбит/с.
NAT-тип и прокси
PlayStation использует NAT-типы для оценки качества соединения:
- Тип 1 (Открытый): лучший для мультиплеера
- Тип 2 (Умеренный): хорош для большинства игр
- Тип 3 (Строгий): проблемы с лобби и голосовым чатом
Прокси может сдвинуть вас на Тип 3. Если так случилось — проверьте, поддерживает ли прокси нужные порты PlayStation, или настройте проброс портов на роутере.
Что прокси не исправит
Скорость загрузки обычно больше зависит от вашего интернета и DNS-настроек, чем от прокси. Смена DNS на Cloudflare (1.1.1.1) или Google (8.8.8.8) часто помогает больше.
DLC с региональной привязкой остаётся привязанным к региону аккаунта, а не к IP. Для покупки японского DLC нужен японский PSN-аккаунт.