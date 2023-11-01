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Прокси для PlayStation

Выделенные IPv4 прокси для PS4/PS5: поддержка HTTP/HTTPS, безлимитная пропускная способность, скорость до 500 Мбит/с, серверные IP с низкой задержкой для гейминга.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф прокси для PlayStation.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Персональные прокси.

Пакетные проксиПродаётся общим блокомЛучший выборПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите один выделенный IP рядом с игровым сервером PlayStation
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего прокси для PlayStation
  • Экспортируйте данные прокси для PlayStation в JSON
  • Покажите статус моего прокси для PlayStation
  • Замените IP прокси для PlayStation, когда снова будет доступна бесплатная замена
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Пользуюсь прокси от Fineproxy.org вместе с API Debank — всё работает без нареканий. Подключение стабильное, прокси не попадают под баны и обеспечивают хорошую скорость, что особенно важно при парсинге данных с Debank, где критична надёжность. Понравилось, что есть тестовый тариф — можно спокойно протестировать перед покупкой. Поддержка отвечает быстро и по существу. Отличное решение для автоматизации и сбора данных из DeFi — определённо рекомендую.

MolotovВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Лучшая цена\качество для прокси. Так же радует возможность отмены заказа. Прокси работают быстро и стабильно, за месяц претензий никаких вообще не выявилось

RadimDieg, В этом годуК источнику

Трафик без лимита

Отличный прокси-сервис! Здесь есть разные типы прокси, включая ротируемые без ограничения трафика. Цены доступные, есть геотаргетинг. Удобно платить криптовалютой, через PayPal или картами.

Vladimir AkimkinSaasHub, Более 2 лет назадПереведено с английскогоК источнику

В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии и предлагают прокси дата-центров по разумной цене с безлимитным трафиком. Я искал подобный сервис по всему интернету и очень рад, что нашёл их.

bhwowsersNorton Safe Web, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

Локации и запас

Fineproxy отлично подходит для обхода гео-блокировок. Я теперь без проблем смотрю контент из разных стран, и качество соединения просто на высшем уровне!

HolliDieg, Более 2 лет назадК источнику

Начала пользоваться прокси-сервисом, когда столкнулся с блокировками и запретами. По цене и качеству, соотношение отличное. Поддержка отвечает быстро, выбор локаций действительно впечатляет. Пользоваться удобно, всё работает стабильно.

FlavieВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Что такое прокси сервер на PS4/PS5?Прокси-сервер —

Прокси-сервер — посредник между вашей PlayStation и интернетом. Вместо прямого подключения к игровым серверам или PSN, трафик сначала идёт через прокси. Это скрывает ваш реальный IP и может помочь обойти сетевые ограничения. PlayStation имеет встроенную поддержку прокси в настройках сети — нужны только адрес сервера и порт.

Нужен ли прокси для онлайн-игр на PlayStation?Нет, большинству

Нет, большинству игроков прокси не нужен. PlayStation отлично работает с прямым подключением. Прокси полезен в конкретных ситуациях: защита IP при стриминге или турнирной игре, доступ к региональному контенту, обход замедления от провайдера. Для обычной игры прокси добавляет лишнюю сложность.

Прокси уменьшит пинг в играх?Обычно нет

Обычно нет. Прокси добавляет дополнительный сетевой узел, что немного увеличивает задержку. Исключение — если у вашего провайдера плохая маршрутизация к определённым серверам. Тогда удачно расположенный прокси может дать более короткий путь. Но для большинства прямое соединение даёт меньший пинг.

Можно использовать бесплатный прокси для PlayStation?Технически да

Технически да, но не стоит. Бесплатные прокси медленные, нестабильные и делятся между тысячами пользователей. Для игр нужны стабильная низкая задержка и надёжное соединение — бесплатные прокси этого не дадут. Они могут логировать трафик или вставлять рекламу.

Что лучше использовать для PlayStation — HTTP или SOCKS5 прокси?Встроенные сетевые настройки

Встроенные сетевые настройки PlayStation поддерживают только HTTP прокси. Этого достаточно для доступа к магазину PSN, загрузок и базового браузинга, но большая часть игрового трафика использует UDP, который HTTP прокси не обрабатывают. SOCKS5 прокси поддерживают и TCP, и UDP и лучше подходят для самого геймплея — однако чтобы использовать SOCKS5 на PlayStation, нужно настроить его на уровне роутера или запустить локальный прокси в вашей сети. Если ваша главная цель — защита от DDoS во время соревновательной игры, настройка SOCKS5 на уровне роутера будет более эффективным вариантом.

Почему PlayStation спрашивает адрес прокси-сервера?Скорее всего вы

Скорее всего вы выбрали "Специальный" способ настройки вместо "Лёгкого". На шаге прокси просто выберите "Не использовать", если прокси не настроен. Если консоль спрашивает без причины — возможно, проблема в настройках роутера.

Гайд

Прокси сервер для PS4 и PS5: настройка и использование

3 мин чтенияКоманда сети FineProxy

Если вы заходили в сетевые настройки PlayStation, вы видели опцию прокси-сервера. Большинство игроков её пропускают, но есть реальные причины ей воспользоваться — от защиты во время соревновательных матчей до доступа к контенту из других регионов.

Зачем нужен прокси на PlayStation

Защита от DDoS — самая практичная причина. Если вы стримите на Twitch или участвуете в турнирах, ваш IP может быть раскрыт через голосовой чат или игровые лобби. Разозлённые противники могут запустить DDoS-атаку и выбить вас из сети посреди матча. Прокси скрывает реальный IP — атаки идут на сервер прокси, а не на вашу домашнюю сеть.

Есть и другие плюсы. Некоторые игры или DLC выходят раньше в Японии или имеют эксклюзивный контент в определённых регионах — прокси помогает при создании регионального аккаунта и первом доступе к магазину (хотя для покупки всё равно нужен PSN-аккаунт того региона). А если ваш провайдер замедляет трафик PlayStation Network в часы пик, прокси не даёт ему выделить и затормозить именно PSN-загрузки.

Как настроить прокси на PlayStation 4 и PlayStation 5

Процесс настройки почти одинаков на обеих консолях:

  • Настройки → Сеть → Установить соединение с интернетом
  • Выберите подключение (Wi-Fi или LAN)
  • Выберите "Специальный" способ настройки
  • IP-адрес, имя хоста DHCP, DNS и MTU оставьте автоматически
  • На шаге "Прокси-сервер" выберите "Использовать"
  • Введите адрес прокси-сервера и номер порта

Для прокси с портом 8080 введите IP-адрес в первую строку и 8080 в строку порта. Порт 8080 распространён для HTTP-прокси и FineProxy использует именно его.

Где взять адрес прокси-сервера

Зависит от того, где вы получили прокси:

При использовании FineProxy: после покупки все данные для подключения доступны в личном кабинете — адрес сервера, порт и дополнительные настройки. Прокси от FineProxy работают по привязке к IP: вы добавляете свой домашний IP-адрес в список разрешённых, и прокси принимает подключения без логина и пароля.

Важно про привязку: у большинства домашних подключений динамический IP, который меняется примерно раз в сутки или после перезагрузки роутера. Во время игры IP не сменится, но после смены нужно обновить привязку в личном кабинете. Проверяйте перед игровыми сессиями, особенно после перезагрузки оборудования. Плюс такой авторизации — прокси работают быстро без лишних задержек, именно то, что нужно для игр.

Важно: PlayStation нативно поддерживает только HTTP-прокси. SOCKS5, которые лучше справляются с игровым трафиком (игры используют UDP), требуют настройки на уровне роутера.

Какой прокси выбрать

Для игр задержка важнее всего — каждая миллисекунда влияет на время реакции. Выбирайте серверы географически близкие к вам или к игровым серверам. Стабильность не менее важна: рейтинговые игры штрафуют за отключения, поэтому надёжное соединение важнее скорости.

Берите Индивидуальный прокси , а не общие. Если кто-то с того же IP получит бан в игре — забанят и вас. Если вы решили купить прокси для PlayStation 5, Серверные прокси от FineProxy подходят для этих задач — выделенные IP, безлимитный трафик для скачивания больших игр и скорость до 500 Мбит/с.

NAT-тип и прокси

PlayStation использует NAT-типы для оценки качества соединения:

  • Тип 1 (Открытый): лучший для мультиплеера
  • Тип 2 (Умеренный): хорош для большинства игр
  • Тип 3 (Строгий): проблемы с лобби и голосовым чатом

Прокси может сдвинуть вас на Тип 3. Если так случилось — проверьте, поддерживает ли прокси нужные порты PlayStation, или настройте проброс портов на роутере.

Что прокси не исправит

Скорость загрузки обычно больше зависит от вашего интернета и DNS-настроек, чем от прокси. Смена DNS на Cloudflare (1.1.1.1) или Google (8.8.8.8) часто помогает больше.

DLC с региональной привязкой остаётся привязанным к региону аккаунта, а не к IP. Для покупки японского DLC нужен японский PSN-аккаунт.