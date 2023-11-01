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Proxy voor PlayStation

Dedicated IPv4-proxy's voor PS4/PS5: HTTP/HTTPS-ondersteuning, onbeperkte bandbreedte, snelheden tot 500 Mbps, datacenter-IP's met lage latentie voor competitief gamen.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement voor PlayStation.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Exclusief.

DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenHier aanbevolenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop één dedicated IP near mijn PlayStation game server
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn PlayStation proxyservice
  • Exporteer mijn PlayStation proxy details als JSON
  • Toon de status of mijn PlayStation proxyservice
  • Vervang de IP voor mijn PlayStation proxyservice wanneer de volgende vernieuwing gratis is
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Ik heb een geweldige ervaring met behulp van FineProxy. De snelheid en stabiliteit van hun proxies zijn uitstekend, en ze bieden een breed scala aan opties voor verschillende use cases. Het opzetten was eenvoudig, en hun klantenondersteuning is altijd beschikbaar en efficiënt. Ik beveel FineProxy voor iedereen die een betrouwbare proxy-oplossing nodig heeft!

Tan NguyenProxyRate, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Het was de eerste keer dat ik werk met ik bestel FineProxy en ik ben volledig tevreden. Het product werkt stabiel, er zijn geen problemen. Ook de prijs is echt goedkoop, zoals voor mij. Hartelijk dank.

Sergio DaviesIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Geweldige proxyservice! Ze hebben verschillende soorten proxy’s, waaronder roterende proxy’s zonder datalimiet. De prijzen zijn betaalbaar en er zijn opties voor geografische targeting. Betalen kan eenvoudig met crypto, PayPal of kaarten.

Vladimir AkimkinSaasHub, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Terwijl andere aanbieders rekenen per GB of zelfs per verzoek, deze jongens blijven trouw aan hun missie en bieden redelijk geprijsde datacenter proxies met onbeperkte bandbreedte. Kijkde over het hele internet voor een dienst als deze en heel blij dat ik ze vond.

bhwowsersNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Locaties en voorraad

FineProx is een uitstekende proxy service die indruk maakt met de stabiliteit van de verbinding en hoge snelheid. Gemakkelijk te gebruiken, het biedt een breed scala aan locaties en responsieve klantenservice. Een geweldige keuze voor werk en persoonlijke behoeften!

BeilihoDieg, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Betaalbare EU-proxy’s. De enige proxyaanbieder die de prijzen nog steeds laag houdt. Ik had overal op internet naar zoiets gezocht en dit bleek de goedkoopste proxyaanbieder met onbeperkte bandbreedte te zijn.

Wowser BrowserTrustpilot, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Wat is een proxyserver op PS4/PS5?Een proxyserver

Een proxyserver is een tussenschakel tussen uw PlayStation en het internet. In plaats van rechtstreeks verbinding te maken met gameservers of PSN, loopt uw verkeer eerst via de proxy. Dit verbergt uw echte IP-adres en kan helpen netwerkbeperkingen te omzeilen. PlayStation heeft ingebouwde proxyondersteuning in de netwerkinstellingen — u hebt alleen een serveradres en poort nodig.

Heb ik een proxy nodig om online te spelen op PlayStation?Nee, de

Nee, de meeste spelers hebben er geen nodig. PlayStation werkt prima met een directe verbinding. Proxy’s zijn nuttig in specifieke situaties: uw IP beschermen tijdens streaming of competitief spelen, toegang krijgen tot regionale content, of ISP-throttling omzeilen. Voor casual gaming voegt een proxy onnodige complexiteit toe.

Verlaagt een proxy mijn ping in games?Meestal niet

Meestal niet. Een proxy voegt een extra netwerkhop toe, wat de latentie doorgaans iets verhoogt. De uitzondering is wanneer uw ISP slechte routing heeft naar specifieke gameservers — in dat geval kan een goed geplaatste proxy een korter pad bieden. Maar voor de meeste spelers geeft een directe verbinding een lagere ping.

Kan ik een gratis proxy gebruiken voor PlayStation?Technisch gezien

Technisch gezien wel, maar doe het niet. Gratis proxy's zijn traag, onbetrouwbaar en worden gedeeld door duizenden gebruikers. Voor gaming heeft u consistente lage latentie en stabiele verbindingen nodig — gratis proxy's kunnen dat niet bieden. Bovendien kunnen ze uw verkeer loggen of advertenties injecteren in onversleutelde verbindingen.

Moet ik een HTTP- of SOCKS5-proxy gebruiken voor PlayStation?De ingebouwde netwerkinstellingen

De ingebouwde netwerkinstellingen van PlayStation ondersteunen alleen HTTP-proxy’s. Dit werkt voor toegang tot de PSN Store, downloads en eenvoudig browsen, maar het meeste gameverkeer gebruikt UDP, en dat kunnen HTTP-proxy’s niet verwerken. SOCKS5-proxy’s ondersteunen zowel TCP als UDP en zijn beter geschikt voor daadwerkelijke gameplay — maar om SOCKS5 op PlayStation te gebruiken, moet u dit op routerniveau configureren of een lokale proxy op uw netwerk draaien. Als uw belangrijkste doel DDoS-bescherming is tijdens competitief spelen, dan is een SOCKS5-configuratie op routerniveau de meest effectieve optie.

Waarom vraagt mijn PlayStation om een proxyserver?Als uw PS4/PS5

Als uw PS4/PS5 tijdens de netwerkconfiguratie om proxygegevens vraagt, hebt u waarschijnlijk “Aangepast” geselecteerd in plaats van “Eenvoudig”. Selecteer bij de proxystap gewoon “Niet gebruiken” als u geen proxy hebt geconfigureerd. Als het onverwacht wordt gevraagd, kan er sprake zijn van een routerconfiguratieprobleem.

Handleiding

Proxyserver voor PlayStation: installatiehandleiding voor PS4 en PS5

4 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Als u in de netwerkinstellingen van uw PlayStation bent geweest, hebt u de proxyserveroptie gezien. De meeste spelers slaan deze over, maar er zijn goede redenen om een proxyserver voor PlayStation te gebruiken — van uzelf beschermen tijdens competitief spelen tot toegang krijgen tot content uit andere regio’s.

Waarom een proxy gebruiken op PlayStation

DDoS-bescherming is de meest praktische reden. Als u streamt op Twitch of deelneemt aan toernooien, kan uw IP-adres worden blootgesteld via partychat of gamelobby's. Boze tegenstanders of stream snipers kunnen DDoS-aanvallen lanceren die u midden in een wedstrijd offline halen. Een proxy verbergt uw echte IP, zodat aanvallen de proxyserver raken in plaats van uw thuisnetwerk.

Er zijn ook kleinere voordelen. Sommige games of DLC verschijnen eerder in Japan of bevatten exclusieve regionale content — een proxy helpt bij het aanmaken van een account en de eerste toegang tot de store (al heeft u nog steeds een regionaal PSN-account nodig om iets te kopen). En als uw ISP PlayStation Network-verkeer throttlet tijdens piekuren, kan routing via een proxy voorkomen dat PSN-downloads specifiek worden vertraagd.

Proxy instellen op PlayStation 4 en PlayStation 5

Het installatieproces is op beide consoles vrijwel identiek:

  • Ga naar Instellingen → Netwerk → Internetverbinding instellen
  • Selecteer uw verbinding (Wi-Fi of LAN)
  • Kies “Aangepast”
  • Laat IP-adres, DHCP-hostnaam, DNS en MTU op automatisch staan
  • Wanneer u bij Proxyserver komt, selecteert u “Gebruiken”
  • Voer het adres en poortnummer van uw proxyserver in

Voor het proxyserveradres met poort 8080 voert u het IP-adres in op de eerste regel en 8080 op de poortregel. Poort 8080 is gebruikelijk voor HTTP-proxy's, maar uw provider kan andere poorten gebruiken.

Waar u uw proxyadres kunt verkrijgen

Waar u het proxyserveradres voor PS4 vindt, hangt af van waar u de proxy hebt aangeschaft:

Bij gebruik van FineProxy: na aankoop zijn alle verbindingsgegevens beschikbaar in uw accountdashboard — serveradres, poort en aanvullende instellingen. FineProxy-proxy's gebruiken IP-whitelistauthenticatie: u voegt uw thuis-IP-adres toe aan de toegestane lijst in het dashboard, waarna de proxy verbindingen van dat IP accepteert zonder gebruikersnaam/wachtwoord.

Belangrijke opmerking over IP-binding: de meeste thuisinternetverbindingen hebben dynamische IP-adressen die ongeveer elke 24 uur veranderen of na het herstarten van uw router. Uw IP verandert niet midden in een game, maar u moet de whitelist in uw FineProxy-dashboard bijwerken wanneer dat wel gebeurt. Controleer uw binding vóór gamesessies, vooral na het herstarten van apparatuur. Het voordeel: deze authenticatiemethode houdt de proxy’s snel met minimale overhead — precies wat u nodig hebt voor gaming.

Let op: PlayStation ondersteunt in de eigen instellingen alleen HTTP-proxy's. SOCKS5-proxy's — die gameverkeer beter afhandelen omdat games UDP gebruiken — vereisen een configuratie op routerniveau of het draaien van de proxy op uw lokale netwerk.

De juiste proxy kiezen

Latentie is allesbepalend bij gaming — elke milliseconde beïnvloedt uw reactietijd in competitieve wedstrijden. Kies proxyservers die geografisch dicht bij u of bij de gameservers staan waarmee u verbinding maakt. Stabiliteit is minstens zo belangrijk: ranked games en toernooien bestraffen verbroken verbindingen, dus betrouwbare verbindingen winnen het van pure snelheid.

Gebruik Dedicated proxies in plaats van gedeelde proxy’s. Als iemand anders op hetzelfde IP wordt verbannen van een gamedienst, wordt u ook verbannen. De beste proxyserver voor PS4 en PS5 is er een die u een eigen IP geeft met lage latentie. FineProxy’s Datacenter Proxies passen hier uitstekend bij — dedicated IP's, onbeperkte bandbreedte voor het downloaden van grote gamebestanden en snelheden tot 500 Mbps.

NAT-type en proxy

PlayStation gebruikt NAT-types om uw verbinding te classificeren:

  • Type 1 (Open): het beste voor multiplayer, maakt verbinding met iedereen
  • Type 2 (Moderate): geschikt voor de meeste games
  • Type 3 (Strict): problemen bij het joinen van lobby's en voicechat

Het gebruik van een proxy kan u naar Type 3 duwen. Als dat gebeurt, controleer dan of uw proxy de poorten ondersteunt die PlayStation nodig heeft, of configureer port forwarding op uw router.

Wat een proxy niet oplost

Downloadsnelheden hangen doorgaans meer af van uw internetverbinding en DNS-instellingen dan van proxy's. Overschakelen naar Cloudflare DNS (1.1.1.1) of Google DNS (8.8.8.8) helpt vaak meer dan het toevoegen van een proxy.

Regioversleutelde DLC blijft gekoppeld aan de regio van het account, niet aan uw IP-locatie. Om Japanse DLC te kopen heeft u een Japans PSN-account nodig, ongeacht welke proxy u gebruikt.