Proxy voor PlayStation

Als u in de netwerkinstellingen van uw PlayStation bent geweest, hebt u de proxyserveroptie gezien. De meeste spelers slaan deze over, maar er zijn goede redenen om een proxyserver voor PlayStation te gebruiken — van uzelf beschermen tijdens competitief spelen tot toegang krijgen tot content uit andere regio’s.

Waarom een proxy gebruiken op PlayStation

DDoS-bescherming is de meest praktische reden. Als u streamt op Twitch of deelneemt aan toernooien, kan uw IP-adres worden blootgesteld via partychat of gamelobby's. Boze tegenstanders of stream snipers kunnen DDoS-aanvallen lanceren die u midden in een wedstrijd offline halen. Een proxy verbergt uw echte IP, zodat aanvallen de proxyserver raken in plaats van uw thuisnetwerk.

Er zijn ook kleinere voordelen. Sommige games of DLC verschijnen eerder in Japan of bevatten exclusieve regionale content — een proxy helpt bij het aanmaken van een account en de eerste toegang tot de store (al heeft u nog steeds een regionaal PSN-account nodig om iets te kopen). En als uw ISP PlayStation Network-verkeer throttlet tijdens piekuren, kan routing via een proxy voorkomen dat PSN-downloads specifiek worden vertraagd.

Proxy instellen op PlayStation 4 en PlayStation 5

Het installatieproces is op beide consoles vrijwel identiek:

Ga naar Instellingen → Netwerk → Internetverbinding instellen

Selecteer uw verbinding (Wi-Fi of LAN)

Kies “Aangepast”

Laat IP-adres, DHCP-hostnaam, DNS en MTU op automatisch staan

Wanneer u bij Proxyserver komt, selecteert u “Gebruiken”

Voer het adres en poortnummer van uw proxyserver in

Voor het proxyserveradres met poort 8080 voert u het IP-adres in op de eerste regel en 8080 op de poortregel. Poort 8080 is gebruikelijk voor HTTP-proxy's, maar uw provider kan andere poorten gebruiken.

Waar u uw proxyadres kunt verkrijgen

Waar u het proxyserveradres voor PS4 vindt, hangt af van waar u de proxy hebt aangeschaft:

Bij gebruik van FineProxy: na aankoop zijn alle verbindingsgegevens beschikbaar in uw accountdashboard — serveradres, poort en aanvullende instellingen. FineProxy-proxy's gebruiken IP-whitelistauthenticatie: u voegt uw thuis-IP-adres toe aan de toegestane lijst in het dashboard, waarna de proxy verbindingen van dat IP accepteert zonder gebruikersnaam/wachtwoord.

Belangrijke opmerking over IP-binding: de meeste thuisinternetverbindingen hebben dynamische IP-adressen die ongeveer elke 24 uur veranderen of na het herstarten van uw router. Uw IP verandert niet midden in een game, maar u moet de whitelist in uw FineProxy-dashboard bijwerken wanneer dat wel gebeurt. Controleer uw binding vóór gamesessies, vooral na het herstarten van apparatuur. Het voordeel: deze authenticatiemethode houdt de proxy’s snel met minimale overhead — precies wat u nodig hebt voor gaming.

Let op: PlayStation ondersteunt in de eigen instellingen alleen HTTP-proxy's. SOCKS5-proxy's — die gameverkeer beter afhandelen omdat games UDP gebruiken — vereisen een configuratie op routerniveau of het draaien van de proxy op uw lokale netwerk.

De juiste proxy kiezen

Latentie is allesbepalend bij gaming — elke milliseconde beïnvloedt uw reactietijd in competitieve wedstrijden. Kies proxyservers die geografisch dicht bij u of bij de gameservers staan waarmee u verbinding maakt. Stabiliteit is minstens zo belangrijk: ranked games en toernooien bestraffen verbroken verbindingen, dus betrouwbare verbindingen winnen het van pure snelheid.

Gebruik Dedicated proxies in plaats van gedeelde proxy’s. Als iemand anders op hetzelfde IP wordt verbannen van een gamedienst, wordt u ook verbannen. De beste proxyserver voor PS4 en PS5 is er een die u een eigen IP geeft met lage latentie. FineProxy’s Datacenter Proxies passen hier uitstekend bij — dedicated IP's, onbeperkte bandbreedte voor het downloaden van grote gamebestanden en snelheden tot 500 Mbps.

NAT-type en proxy

PlayStation gebruikt NAT-types om uw verbinding te classificeren:

Type 1 (Open): het beste voor multiplayer, maakt verbinding met iedereen

Type 2 (Moderate): geschikt voor de meeste games

Type 3 (Strict): problemen bij het joinen van lobby's en voicechat

Het gebruik van een proxy kan u naar Type 3 duwen. Als dat gebeurt, controleer dan of uw proxy de poorten ondersteunt die PlayStation nodig heeft, of configureer port forwarding op uw router.

Wat een proxy niet oplost

Downloadsnelheden hangen doorgaans meer af van uw internetverbinding en DNS-instellingen dan van proxy's. Overschakelen naar Cloudflare DNS (1.1.1.1) of Google DNS (8.8.8.8) helpt vaak meer dan het toevoegen van een proxy.