Proxy pro PlayStation

Pokud jste někdy nahlédli do síťového nastavení svého PlayStationu, určitě jste si všimli možnosti proxy serveru. Většina hráčů ji přeskočí, ale existují reálné důvody, proč proxy server pro PlayStation využít — od ochrany při soutěžním hraní až po přístup k obsahu z jiných regionů.
Proč používat proxy na PlayStationu
Ochrana před DDoS útoky je nejpraktičtější důvod. Pokud streamujete na Twitchi nebo soutěžíte v turnajích, vaše IP adresa může být odhalena přes party chat nebo herní lobby. Rozzlobení protihráči nebo stream snipeři mohou spustit DDoS útok, který vás uprostřed zápasu odpojí. Proxy skryje vaši skutečnou IP adresu, takže útok míří na proxy server místo na vaši domácí síť.
Existují i menší výhody. Některé hry nebo DLC vycházejí v Japonsku dříve nebo obsahují exkluzivní regionální obsah — proxy pomůže při vytváření účtu a prvním přístupu do obchodu (i když k nákupu stále potřebujete regionální PSN účet). A pokud váš ISP omezuje provoz PlayStation Network ve špičkách, směrování přes proxy může zabránit tomu, aby cíleně zpomaloval stahování z PSN.
Jak nastavit proxy na PlayStation 4 a PlayStation 5
Postup nastavení je na obou konzolích téměř totožný:
- Přejděte do Nastavení → Síť → Nastavit připojení k internetu
- Vyberte typ připojení (Wi-Fi nebo LAN)
- Zvolte “Vlastní” nastavení
- IP adresu, název DHCP hostitele, DNS a MTU ponechte na automatickém nastavení
- Když se dostanete k položce Proxy server, vyberte “Použít”
- Zadejte adresu proxy serveru a číslo portu
Pro proxy server s portem 8080 zadejte IP adresu na první řádek a 8080 do pole pro port. Port 8080 je běžný pro HTTP proxy, váš poskytovatel však může používat jiné porty.
Kde získat adresu proxy serveru
Kde najít adresu proxy serveru pro PS4 závisí na tom, kde jste proxy získali:
Pokud používáte FineProxy: po zakoupení jsou veškeré údaje pro připojení k dispozici ve vašem uživatelském panelu — adresa serveru, port a další nastavení. Proxy od FineProxy využívají autentizaci pomocí IP whitelistu: svou domácí IP adresu přidáte na seznam povolených adres v panelu a proxy přijímá připojení z této IP bez nutnosti zadávat uživatelské jméno a heslo.
Důležitá poznámka k vázání IP: většina domácích internetových připojení má dynamickou IP adresu, která se mění přibližně jednou za 24 hodin nebo po restartu routeru. IP adresa se nezmění uprostřed hry, ale jakmile k změně dojde, budete muset aktualizovat whitelist ve svém FineProxy panelu. Zkontrolujte nastavení vázání před herními sezeními, zejména po restartu zařízení. Výhoda: tato metoda autentizace udržuje proxy rychlé s minimální režií — přesně to, co pro hraní potřebujete.
Poznámka: PlayStation ve svém nativním nastavení podporuje pouze HTTP proxy. SOCKS5 proxy, které lépe zvládají herní provoz díky podpoře UDP, vyžadují nastavení na úrovni routeru nebo provoz proxy ve vaší lokální síti.
Jak vybrat správný proxy
Při hraní her rozhoduje latence — každá milisekunda ovlivňuje váš reakční čas v kompetitivních zápasech. Vybírejte proxy servery geograficky blízké vám nebo herním serverům, ke kterým se připojujete. Stejně důležitá je stabilita: v rankovaných hrách a turnajích se odpojení penalizuje, takže spolehlivé připojení je důležitější než surová rychlost.
Použití Dedikované proxy místo sdílených. Pokud někdo jiný na stejné IP adrese dostane ban od herní služby, dostanete ho i vy. Nejlepší proxy server pro PS4 a PS5 je takový, který vám poskytne vlastní IP s nízkou latencí. FineProxy’s Datacentrové proxy to splňují — dedikované IP adresy, neomezená šířka pásma pro stahování velkých herních souborů a rychlosti až 500 Mbps.
NAT typ a proxy
PlayStation používá NAT typy pro klasifikaci vašeho připojení:
- Typ 1 (Otevřený): nejlepší pro multiplayer, připojí se ke všem
- Typ 2 (Střední): vhodný pro většinu her
- Typ 3 (Přísný): problémy s připojováním do lobby a hlasovým chatem
Použití proxy vás může přesunout na Typ 3. Pokud se to stane, ověřte, zda váš proxy podporuje porty, které PlayStation potřebuje, nebo nastavte přesměrování portů na vašem routeru.
Co proxy nevyřeší
Rychlost stahování závisí většinou spíše na vašem internetovém připojení a nastavení DNS než na proxy. Přechod na Cloudflare DNS (1.1.1.1) nebo Google DNS (8.8.8.8) často pomůže více než přidání proxy.
Regionálně zamčené DLC zůstává zamčené podle regionu účtu, nikoli podle vaší IP lokace. K nákupu japonského DLC potřebujete japonský PSN účet, bez ohledu na to, jaký proxy používáte.