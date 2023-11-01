NOVINKA! |Jedno volání API, čistá data zpět. Žádné scrapery nejsou potřeba.Získejte 10,000 tokenů zdarma →

Proxy pro PlayStation

Dedikované IPv4 proxy pro PS4/PS5: podpora HTTP/HTTPS, neomezená šířka pásma, rychlost až 500 Mbps, datacentrové IP s nízkou latencí pro kompetitivní hraní.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy pro PlayStation.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Vyhrazené.

Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéDoporučeno zdeVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte jednu vyhrazenou IP blízko mého herního serveru PlayStation
  • Přidejte 203.0.113.7 na seznam povolených IP adres u mé služby PlayStation proxy
  • Exportujte údaje mého PlayStation proxy jako JSON
  • Zobrazte stav mé služby PlayStation proxy
  • Nahraďte IP u mé služby PlayStation proxy, až bude další obnova zdarma
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

Měl jsem skvělý zážitek s FineProxy. Rychlost a stabilita jejich proxy jsou jedinečná a nabízejí širokou škálu možností pro různé aplikace. Konfigurace byla jednoduchá a jejich zákaznická služba byla vždy dostupná a efektivní. Velmi doporučuji FineProxy každému, kdo potřebuje spolehlivé proxy řešení!

Tan NguyenProxyRate, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

To bylo poprvé, co jsem pracoval na objednávce FineProxy a jsem naprosto spokojený. Výrobek funguje stabilně, žádné problémy. Cena je také velmi nízká, podle mě. Děkuji vám moc.

Sergio DaviesInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Skvělá proxy služba! Nabízí různé typy proxy, včetně rotujících bez omezení datového provozu. Mají dostupné ceny a možnosti geografického cílení. Snadno lze platit kryptoměnami, přes PayPal nebo kartami.

Vladimir AkimkinSaasHub, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Zatímco jiní poskytovatelé účtují za GB nebo dokonce za požadavek, oni zůstávají věrní své poslání a nabízejí rozumně cenově dostupné proxy z datových center s neomezenou kapacitou. Hledal jsem na internetu službu jako je tato a jsem velmi rád, že jsem ji našel.

bhwowsersNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Lokality a zásoby

FineProx je skvělý proxy servis, který je velmi stabilní a rychlý. Je snadné použít, nabízí širokou škálu lokalit a responzivní zákaznický servis. Výborná volba pro práci a osobní potřeby!

BeilihoDieg, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Cenově dostupné proxy z EU. Jediný poskytovatel proxy, který stále drží nízké ceny. Něco takového jsem hledal po celém internetu a nakonec se ukázalo, že jde o nejlevnějšího poskytovatele proxy s neomezenou šířkou pásma.

Wowser BrowserTrustpilot, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Co je proxy server na PS4/PS5?Zprostředkovatel

Proxy server je prostředník mezi vaším PlayStationem a internetem. Místo přímého připojení k herním serverům nebo PSN prochází váš provoz nejprve přes proxy. Tím se skryje vaše skutečná IP adresa a můžete obejít síťová omezení. PlayStation má vestavěnou podporu proxy v nastavení sítě — stačí zadat adresu serveru a port.

Potřebuji proxy pro online hraní na PlayStationu?Obvykle ne

Ne, většina hráčů proxy nepotřebuje. PlayStation funguje bez problémů s přímým připojením. Proxy se hodí ve specifických situacích: ochrana vaší IP adresy při streamování nebo soutěžním hraní, přístup k regionálně omezenému obsahu nebo obcházení omezování rychlosti ze strany ISP. Pro běžné hraní proxy přidává zbytečnou složitost.

Sníží proxy můj ping ve hrách?Obvykle ne

Obvykle ne. Proxy přidává další síťový skok, což latenci zpravidla mírně zvyšuje. Výjimkou je situace, kdy váš ISP má špatné směrování k určitým herním serverům — v takovém případě může dobře umístěná proxy nabídnout kratší cestu. Pro většinu hráčů ale přímé připojení znamená nižší ping.

Mohu pro PlayStation použít bezplatnou proxy?Nedoporučujeme

Technicky ano, ale nedělejte to. Bezplatné proxy jsou pomalé, nespolehlivé a sdílí je tisíce uživatelů. Pro hraní potřebujete stabilní nízkou latenci a spolehlivé připojení — to bezplatné proxy nedokážou zajistit. Navíc mohou zaznamenávat váš provoz nebo vkládat reklamy do nešifrovaných spojení.

Mám pro PlayStation použít HTTP, nebo SOCKS5 proxy?Záleží na provozu

Vestavěné síťové nastavení PlayStation podporuje pouze HTTP proxy. To funguje pro přístup do PSN obchodu, stahování a základní prohlížení, ale většina herního provozu používá UDP, které HTTP proxy nezvládají. SOCKS5 proxy podporují TCP i UDP a jsou pro samotné hraní vhodnější — ale abyste SOCKS5 na PlayStation využili, musíte jej nakonfigurovat na úrovni routeru nebo spustit lokální proxy ve vaší síti. Pokud je vaším hlavním cílem DDoS ochrana při kompetitivním hraní, SOCKS5 nastavení na routeru je efektivnější řešení.

Proč se můj PlayStation ptá na proxy server?Vlastní nastavení

Pokud se váš PS4/PS5 při nastavení sítě ptá na informace o proxy, pravděpodobně jste zvolili “Custom” místo “Easy.” V kroku s proxy jednoduše vyberte “Do Not Use”, pokud nemáte nakonfigurovanou proxy. Pokud se výzva objeví sama od sebe, může jít o problém s konfigurací routeru.

Průvodce

Proxy server pro PlayStation: Průvodce nastavením pro PS4 a PS5

4 min. čteníSíťový tým FineProxy

Pokud jste někdy nahlédli do síťového nastavení svého PlayStationu, určitě jste si všimli možnosti proxy serveru. Většina hráčů ji přeskočí, ale existují reálné důvody, proč proxy server pro PlayStation využít — od ochrany při soutěžním hraní až po přístup k obsahu z jiných regionů.

Proč používat proxy na PlayStationu

Ochrana před DDoS útoky je nejpraktičtější důvod. Pokud streamujete na Twitchi nebo soutěžíte v turnajích, vaše IP adresa může být odhalena přes party chat nebo herní lobby. Rozzlobení protihráči nebo stream snipeři mohou spustit DDoS útok, který vás uprostřed zápasu odpojí. Proxy skryje vaši skutečnou IP adresu, takže útok míří na proxy server místo na vaši domácí síť.

Existují i menší výhody. Některé hry nebo DLC vycházejí v Japonsku dříve nebo obsahují exkluzivní regionální obsah — proxy pomůže při vytváření účtu a prvním přístupu do obchodu (i když k nákupu stále potřebujete regionální PSN účet). A pokud váš ISP omezuje provoz PlayStation Network ve špičkách, směrování přes proxy může zabránit tomu, aby cíleně zpomaloval stahování z PSN.

Jak nastavit proxy na PlayStation 4 a PlayStation 5

Postup nastavení je na obou konzolích téměř totožný:

  • Přejděte do Nastavení → Síť → Nastavit připojení k internetu
  • Vyberte typ připojení (Wi-Fi nebo LAN)
  • Zvolte “Vlastní” nastavení
  • IP adresu, název DHCP hostitele, DNS a MTU ponechte na automatickém nastavení
  • Když se dostanete k položce Proxy server, vyberte “Použít”
  • Zadejte adresu proxy serveru a číslo portu

Pro proxy server s portem 8080 zadejte IP adresu na první řádek a 8080 do pole pro port. Port 8080 je běžný pro HTTP proxy, váš poskytovatel však může používat jiné porty.

Kde získat adresu proxy serveru

Kde najít adresu proxy serveru pro PS4 závisí na tom, kde jste proxy získali:

Pokud používáte FineProxy: po zakoupení jsou veškeré údaje pro připojení k dispozici ve vašem uživatelském panelu — adresa serveru, port a další nastavení. Proxy od FineProxy využívají autentizaci pomocí IP whitelistu: svou domácí IP adresu přidáte na seznam povolených adres v panelu a proxy přijímá připojení z této IP bez nutnosti zadávat uživatelské jméno a heslo.

Důležitá poznámka k vázání IP: většina domácích internetových připojení má dynamickou IP adresu, která se mění přibližně jednou za 24 hodin nebo po restartu routeru. IP adresa se nezmění uprostřed hry, ale jakmile k změně dojde, budete muset aktualizovat whitelist ve svém FineProxy panelu. Zkontrolujte nastavení vázání před herními sezeními, zejména po restartu zařízení. Výhoda: tato metoda autentizace udržuje proxy rychlé s minimální režií — přesně to, co pro hraní potřebujete.

Poznámka: PlayStation ve svém nativním nastavení podporuje pouze HTTP proxy. SOCKS5 proxy, které lépe zvládají herní provoz díky podpoře UDP, vyžadují nastavení na úrovni routeru nebo provoz proxy ve vaší lokální síti.

Jak vybrat správný proxy

Při hraní her rozhoduje latence — každá milisekunda ovlivňuje váš reakční čas v kompetitivních zápasech. Vybírejte proxy servery geograficky blízké vám nebo herním serverům, ke kterým se připojujete. Stejně důležitá je stabilita: v rankovaných hrách a turnajích se odpojení penalizuje, takže spolehlivé připojení je důležitější než surová rychlost.

Použití Dedikované proxy místo sdílených. Pokud někdo jiný na stejné IP adrese dostane ban od herní služby, dostanete ho i vy. Nejlepší proxy server pro PS4 a PS5 je takový, který vám poskytne vlastní IP s nízkou latencí. FineProxy’s Datacentrové proxy to splňují — dedikované IP adresy, neomezená šířka pásma pro stahování velkých herních souborů a rychlosti až 500 Mbps.

NAT typ a proxy

PlayStation používá NAT typy pro klasifikaci vašeho připojení:

  • Typ 1 (Otevřený): nejlepší pro multiplayer, připojí se ke všem
  • Typ 2 (Střední): vhodný pro většinu her
  • Typ 3 (Přísný): problémy s připojováním do lobby a hlasovým chatem

Použití proxy vás může přesunout na Typ 3. Pokud se to stane, ověřte, zda váš proxy podporuje porty, které PlayStation potřebuje, nebo nastavte přesměrování portů na vašem routeru.

Co proxy nevyřeší

Rychlost stahování závisí většinou spíše na vašem internetovém připojení a nastavení DNS než na proxy. Přechod na Cloudflare DNS (1.1.1.1) nebo Google DNS (8.8.8.8) často pomůže více než přidání proxy.

Regionálně zamčené DLC zůstává zamčené podle regionu účtu, nikoli podle vaší IP lokace. K nákupu japonského DLC potřebujete japonský PSN účet, bez ohledu na to, jaký proxy používáte.