新着 |APIを1回呼び出すだけで、整形済みデータを取得。スクレイパーは不要です。無料トークン10,000個を獲得 →

PlayStation向けプロキシ

PS4/PS5向け専用IPv4プロキシ：HTTP/HTTPSサポート、無制限帯域幅、最大500 Mbpsの速度、対戦ゲームに最適な低レイテンシのデータセンターIP。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

PlayStationプロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： 専用.

データセンターパッケージブロック単位で販売、共有こちらがおすすめ専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • PlayStationゲームサーバーに近い専用IPを1件購入する
  • PlayStation向けプロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
  • PlayStationプロキシの詳細をJSONでエクスポートする
  • PlayStationプロキシサービスのステータスを表示する
  • 次回の無料更新時にPlayStationプロキシサービスのIPを交換
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

FineProxyを利用して、とても良い体験ができています。プロキシの速度と安定性は抜群で、用途に応じた多種多様な選択肢も用意されています。設定は簡単で、カスタマーサポートはいつでも利用でき、効率的に対応してくれます。信頼できるプロキシソリューションを必要とする方には、FineProxyを強くおすすめします！

Tan NguyenProxyRate, 昨年英語から翻訳ソース

FineProxyを注文して利用するのは初めてでしたが、完全に満足しています。製品は安定して動作し、問題はありません。それに、私にとって価格は本当に安いです。本当にありがとうございます。

Sergio DaviesFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

素晴らしいプロキシサービスです！通信量制限のないローテーティングプロキシなど、さまざまな種類のプロキシがあります。料金は手頃で、地域指定のオプションもあります。暗号資産、PayPal、カードのいずれでも簡単に支払えます。

Vladimir AkimkinSaasHub, 2年以上前英語から翻訳ソース

ほかのプロバイダーがGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、この会社は自らの使命を守り、帯域幅無制限のデータセンタープロキシを妥当な価格で提供しています。このようなサービスをインターネット中で探していたので、見つけられて本当によかったです。

bhwowsersNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

ロケーションと在庫

FineProxは、接続の安定性と高速さが印象的な優れたプロキシサービスです。使いやすく、幅広いロケーションと対応の早いカスタマーサポートを提供しています。仕事にも個人の用途にも素晴らしい選択肢です！

BeilihoDieg, 2年以上前英語から翻訳ソース

手頃な価格のEUプロキシです。今でも低価格を維持している唯一のプロキシプロバイダーです。このようなサービスをインターネット中で探していましたが、結局、帯域幅無制限のプロキシプロバイダーの中で最安でした。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
PS4/PS5のプロキシサーバーとは？仲介役

プロキシサーバーは、PlayStationとインターネットの間に入る中継サーバーです。ゲームサーバーやPSNに直接接続する代わりに、トラフィックがまずプロキシを経由します。これにより実際のIPアドレスが隠され、ネットワーク制限の回避にも役立ちます。PlayStationにはネットワーク設定にプロキシサポートが組み込まれており、サーバーアドレスとポートを入力するだけで利用できます。

PlayStationでオンラインプレイするのにプロキシは必要ですか？通常は不可

いいえ、ほとんどのプレイヤーには必要ありません。PlayStationは直接接続で問題なく動作します。プロキシが役立つのは特定の状況に限られます。たとえば、配信中や対戦プレイ中のIP保護、地域限定コンテンツへのアクセス、ISPによる帯域制限の回避などです。カジュアルなゲームプレイでは、プロキシは不要な複雑さを増やすだけです。

プロキシを使うとゲームのPing値は下がりますか？通常は不可

通常は改善しません。プロキシはネットワーク経路にホップを1つ追加するため、レイテンシがわずかに増加するのが一般的です。例外として、お使いのISPの特定ゲームサーバーへのルーティングが悪い場合、適切に配置されたプロキシがより短い経路を提供できることがあります。ただし、ほとんどのプレイヤーにとっては、直接接続の方がPing値は低くなります。

PlayStationで無料プロキシは使えますか？非推奨

技術的には可能ですが、おすすめしません。無料プロキシは低速で不安定、さらに数千人のユーザーと共有されています。ゲームには安定した低レイテンシと信頼性の高い接続が不可欠ですが、無料プロキシではそれを実現できません。トラフィックのログを記録されたり、暗号化されていない接続に広告を挿入されるリスクもあります。

PlayStationにはHTTPとSOCKS5プロキシのどちらを使うべきですか？トラフィック次第

PlayStationの内蔵ネットワーク設定ではHTTPプロキシのみがサポートされています。これはPSNストアへのアクセス、ダウンロード、基本的なブラウジングには対応しますが、ほとんどのゲームトラフィックはUDPを使用しており、HTTPプロキシでは処理できません。SOCKS5プロキシはTCPとUDPの両方をサポートしており、実際のゲームプレイにはより適しています。ただし、PlayStationでSOCKS5を使用するには、ルーターレベルで設定するか、ネットワーク上でローカルプロキシを実行する必要があります。対戦プレイ中のDDoS対策が主な目的であれば、ルーターレベルでのSOCKS5設定がより効果的な選択肢です。

PlayStationでプロキシサーバーの入力を求められるのはなぜですか？カスタム設定を選択

PS4/PS5のネットワーク設定中にプロキシ情報の入力を求められた場合、おそらく「かんたん」ではなく「カスタム」を選択しています。プロキシの手順では、プロキシを設定していなければ「使わない」を選択してください。設定中以外で突然表示される場合は、ルーターの設定に問題がある可能性があります。

ガイド

PlayStation用プロキシサーバー：PS4・PS5のセットアップガイド

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

PlayStationのネットワーク設定を開いたことがある方なら、プロキシサーバーのオプションを見たことがあるでしょう。ほとんどのプレイヤーはスキップしますが、PlayStation向けプロキシサーバーを使う正当な理由は確かにあります。対戦プレイ中の自己防衛から、他の地域のコンテンツへのアクセスまで、さまざまな活用方法があります。

PlayStationでプロキシを使う理由

最も実用的な理由はDDoS対策です。Twitchで配信したり、トーナメントに参加している場合、パーティーチャットやゲームロビーを通じてIPアドレスが漏洩する可能性があります。怒った対戦相手やスナイプ目的の視聴者がDDoS攻撃を仕掛け、試合中にオフラインに追い込まれることもあります。プロキシを使えば実際のIPが隠されるため、攻撃はご自宅のネットワークではなくプロキシサーバーに向かいます。

その他にもメリットがあります。一部のゲームやDLCは日本で先行リリースされたり、地域限定コンテンツが存在する場合があります。プロキシはアカウント作成時や初回のストアアクセス時に役立ちます（ただし、購入には各地域のPSNアカウントが別途必要です）。また、お使いのISPがピーク時にPlayStation Networkのトラフィックを制限している場合、プロキシ経由でルーティングすることで、PSNダウンロードだけが絞られるのを防ぐことができます。

PlayStation 4およびPlayStation 5でのプロキシ設定方法

設定手順はどちらの機種でもほぼ同じです。

  • 設定 → ネットワーク → インターネット接続を設定する に進みます
  • 接続方法を選択します（Wi-FiまたはLAN）
  • “カスタム”設定を選択します
  • IPアドレス、DHCPホスト名、DNS、MTUは自動のままにします
  • 「プロキシサーバー」の項目で「使う」を選択します
  • プロキシサーバーのアドレスとポート番号を入力します

ポート8080のプロキシサーバーアドレスの場合、1行目にIPアドレスを、ポートの行に8080を入力します。ポート8080はHTTPプロキシで一般的ですが、プロバイダーによって異なるポートを使用する場合があります。

プロキシアドレスの入手先

PS4用のプロキシサーバーアドレスの確認先は、プロキシの入手元によって異なります：

FineProxyをご利用の場合：購入後、サーバーアドレス、ポート、追加設定などすべての接続情報がアカウントダッシュボードで確認できます。FineProxyのプロキシはIPホワイトリスト認証を採用しており、ダッシュボードの許可リストにご自宅のIPアドレスを追加するだけで、ユーザー名やパスワードなしでそのIPからの接続が承認されます。

IPバインディングに関する重要な注意点：一般的な家庭用インターネット回線では動的IPアドレスが使用されており、約24時間ごと、またはルーターの再起動後にIPが変更されます。ゲームプレイ中にIPが変わることはありませんが、変更された際にはFineProxyダッシュボードでホワイトリストを更新する必要があります。特に機器の再起動後は、ゲームセッション前にバインディングの確認をおすすめします。メリットとして、この認証方式はオーバーヘッドが最小限に抑えられるため、プロキシの高速性が維持されます — ゲーミングに最適な仕組みです。

注意：PlayStationのネットワーク設定ではHTTPプロキシのみがサポートされています。ゲームトラフィックにはUDPが使われるため、それをより適切に処理できるSOCKS5プロキシを利用するには、ルーターレベルでの設定またはローカルネットワーク上でのプロキシ実行が必要です。

最適なプロキシの選び方

ゲーミングではレイテンシがすべて — 対戦マッチではミリ秒単位の遅延が反応速度に影響します。お住まいの地域、または接続先のゲームサーバーに地理的に近いプロキシサーバーを選びましょう。安定性も同様に重要です。ランクマッチやトーナメントでは切断がペナルティの対象となるため、単純な速度よりも信頼性の高い接続が求められます。

利用する 専用プロキシ 共有プロキシではなく専用プロキシを選びましょう。同じIPを使用する他のユーザーがゲームサービスからBANされた場合、あなたもBANされてしまいます。PS4・PS5に最適なプロキシサーバーとは、低レイテンシで自分専用のIPを提供してくれるものです。FineProxyの データセンタープロキシ に最適です — 専用IP、大容量ゲームファイルのダウンロードに対応する無制限帯域幅、最大500 Mbpsの速度を備えています。

NATタイプとプロキシ

PlayStationでは、接続の種類をNATタイプで分類しています：

  • タイプ1（オープン）：マルチプレイに最適、全員と接続可能
  • タイプ2（モデレート）：ほとんどのゲームプレイに適している
  • タイプ3（厳格）：ロビーへの参加やボイスチャットに問題が発生

プロキシを使用するとNATタイプ3になる場合があります。その場合は、PlayStationが必要とするポートにプロキシが対応しているか確認するか、ルーターでポートフォワーディングを設定してください。

プロキシでは解決できないこと

ダウンロード速度は、プロキシよりもインターネット接続やDNS設定に大きく左右されます。Cloudflare DNS（1.1.1.1）やGoogle DNS（8.8.8.8）に切り替える方が、プロキシを追加するよりも効果的な場合が多いです。

地域限定DLCはIPの場所ではなく、アカウントの地域に紐づいています。日本のDLCを購入するには、どのプロキシを使用していても、日本のPSNアカウントが必要です。