PlayStationのネットワーク設定を開いたことがある方なら、プロキシサーバーのオプションを見たことがあるでしょう。ほとんどのプレイヤーはスキップしますが、PlayStation向けプロキシサーバーを使う正当な理由は確かにあります。対戦プレイ中の自己防衛から、他の地域のコンテンツへのアクセスまで、さまざまな活用方法があります。

PlayStationでプロキシを使う理由

最も実用的な理由はDDoS対策です。Twitchで配信したり、トーナメントに参加している場合、パーティーチャットやゲームロビーを通じてIPアドレスが漏洩する可能性があります。怒った対戦相手やスナイプ目的の視聴者がDDoS攻撃を仕掛け、試合中にオフラインに追い込まれることもあります。プロキシを使えば実際のIPが隠されるため、攻撃はご自宅のネットワークではなくプロキシサーバーに向かいます。

その他にもメリットがあります。一部のゲームやDLCは日本で先行リリースされたり、地域限定コンテンツが存在する場合があります。プロキシはアカウント作成時や初回のストアアクセス時に役立ちます（ただし、購入には各地域のPSNアカウントが別途必要です）。また、お使いのISPがピーク時にPlayStation Networkのトラフィックを制限している場合、プロキシ経由でルーティングすることで、PSNダウンロードだけが絞られるのを防ぐことができます。

PlayStation 4およびPlayStation 5でのプロキシ設定方法

設定手順はどちらの機種でもほぼ同じです。

設定 → ネットワーク → インターネット接続を設定する に進みます

接続方法を選択します（Wi-FiまたはLAN）

“カスタム”設定を選択します

IPアドレス、DHCPホスト名、DNS、MTUは自動のままにします

「プロキシサーバー」の項目で「使う」を選択します

プロキシサーバーのアドレスとポート番号を入力します

ポート8080のプロキシサーバーアドレスの場合、1行目にIPアドレスを、ポートの行に8080を入力します。ポート8080はHTTPプロキシで一般的ですが、プロバイダーによって異なるポートを使用する場合があります。

プロキシアドレスの入手先

PS4用のプロキシサーバーアドレスの確認先は、プロキシの入手元によって異なります：

FineProxyをご利用の場合：購入後、サーバーアドレス、ポート、追加設定などすべての接続情報がアカウントダッシュボードで確認できます。FineProxyのプロキシはIPホワイトリスト認証を採用しており、ダッシュボードの許可リストにご自宅のIPアドレスを追加するだけで、ユーザー名やパスワードなしでそのIPからの接続が承認されます。

IPバインディングに関する重要な注意点：一般的な家庭用インターネット回線では動的IPアドレスが使用されており、約24時間ごと、またはルーターの再起動後にIPが変更されます。ゲームプレイ中にIPが変わることはありませんが、変更された際にはFineProxyダッシュボードでホワイトリストを更新する必要があります。特に機器の再起動後は、ゲームセッション前にバインディングの確認をおすすめします。メリットとして、この認証方式はオーバーヘッドが最小限に抑えられるため、プロキシの高速性が維持されます — ゲーミングに最適な仕組みです。

注意：PlayStationのネットワーク設定ではHTTPプロキシのみがサポートされています。ゲームトラフィックにはUDPが使われるため、それをより適切に処理できるSOCKS5プロキシを利用するには、ルーターレベルでの設定またはローカルネットワーク上でのプロキシ実行が必要です。

最適なプロキシの選び方

ゲーミングではレイテンシがすべて — 対戦マッチではミリ秒単位の遅延が反応速度に影響します。お住まいの地域、または接続先のゲームサーバーに地理的に近いプロキシサーバーを選びましょう。安定性も同様に重要です。ランクマッチやトーナメントでは切断がペナルティの対象となるため、単純な速度よりも信頼性の高い接続が求められます。

利用する 専用プロキシ 共有プロキシではなく専用プロキシを選びましょう。同じIPを使用する他のユーザーがゲームサービスからBANされた場合、あなたもBANされてしまいます。PS4・PS5に最適なプロキシサーバーとは、低レイテンシで自分専用のIPを提供してくれるものです。FineProxyの データセンタープロキシ に最適です — 専用IP、大容量ゲームファイルのダウンロードに対応する無制限帯域幅、最大500 Mbpsの速度を備えています。

NATタイプとプロキシ

PlayStationでは、接続の種類をNATタイプで分類しています：

タイプ1（オープン）：マルチプレイに最適、全員と接続可能

タイプ2（モデレート）：ほとんどのゲームプレイに適している

タイプ3（厳格）：ロビーへの参加やボイスチャットに問題が発生

プロキシを使用するとNATタイプ3になる場合があります。その場合は、PlayStationが必要とするポートにプロキシが対応しているか確認するか、ルーターでポートフォワーディングを設定してください。

プロキシでは解決できないこと

ダウンロード速度は、プロキシよりもインターネット接続やDNS設定に大きく左右されます。Cloudflare DNS（1.1.1.1）やGoogle DNS（8.8.8.8）に切り替える方が、プロキシを追加するよりも効果的な場合が多いです。