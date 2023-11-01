Proxy per PlayStation

Se avete aperto le impostazioni di rete della vostra PlayStation, avrete notato l'opzione server proxy. La maggior parte dei giocatori la ignora, ma ci sono motivi concreti per usare un server proxy su PlayStation — dalla protezione durante le partite competitive all'accesso a contenuti di altre regioni.
Perché usare un proxy su PlayStation
La protezione da attacchi DDoS è il motivo più pratico. Se trasmettete su Twitch o partecipate a tornei, il vostro indirizzo IP può essere esposto tramite la chat di gruppo o le lobby di gioco. Avversari irritati o stream sniper possono lanciare attacchi DDoS che vi disconnettono nel bel mezzo di una partita. Un proxy nasconde il vostro IP reale, così gli attacchi colpiscono il server proxy anziché la vostra rete domestica.
Ci sono anche vantaggi secondari. Alcuni giochi o DLC escono prima in Giappone o hanno contenuti esclusivi regionali — un proxy è utile durante la creazione dell'account e il primo accesso allo store (anche se per acquistare serve comunque un account PSN regionale). Inoltre, se il vostro ISP limita il traffico del PlayStation Network nelle ore di punta, instradarlo attraverso un proxy può impedire che i download PSN vengano penalizzati.
Come configurare un proxy su PlayStation 4 e PlayStation 5
La procedura di configurazione è pressoché identica su entrambe le console:
- Vai su Impostazioni → Rete → Configura connessione Internet
- Selezionate la vostra connessione (Wi-Fi o LAN)
- Scegli la configurazione “Personalizzata”
- Lascia su automatico Indirizzo IP, Nome host DHCP, DNS e MTU
- Quando arrivi a Server proxy, seleziona “Usa”
- Inserisci l'indirizzo del server proxy e il numero di porta
Per il server proxy con porta 8080, inserisci l'indirizzo IP nella prima riga e 8080 nella riga della porta. La porta 8080 è quella più comune per i proxy HTTP, anche se il tuo provider potrebbe utilizzare porte diverse.
Dove ottenere il vostro indirizzo proxy
Dove trovare l'indirizzo del server proxy per PS4 dipende dalla fonte del proxy:
Se utilizzi FineProxy: dopo l'acquisto, tutti i dettagli di connessione sono disponibili nella dashboard del tuo account — indirizzo del server, porta e impostazioni aggiuntive. I proxy FineProxy utilizzano l'autenticazione tramite whitelist IP: aggiungi il tuo indirizzo IP domestico alla lista autorizzata nella dashboard e il proxy accetta le connessioni da quell'IP senza richiedere username/password.
Nota importante sul binding IP: la maggior parte delle connessioni internet domestiche ha indirizzi IP dinamici che cambiano indicativamente ogni 24 ore o dopo il riavvio del router. L'IP non cambierà durante una partita, ma dovrai aggiornare la whitelist nella dashboard di FineProxy quando questo avviene. Controlla il binding prima delle sessioni di gioco, soprattutto dopo il riavvio dei dispositivi di rete. Il vantaggio: questo metodo di autenticazione mantiene i proxy veloci con un overhead minimo — esattamente ciò che serve per il gaming.
Nota: PlayStation supporta solo proxy HTTP nelle impostazioni native. I proxy SOCKS5, che gestiscono meglio il traffico di gioco poiché i giochi utilizzano UDP, richiedono una configurazione a livello di router o l'esecuzione del proxy sulla rete locale.
Scegliere il proxy giusto
La latenza è tutto nel gaming — ogni millisecondo influisce sui tempi di reazione nelle partite competitive. Scegliete server proxy geograficamente vicini a voi o ai server di gioco a cui vi connettete. La stabilità conta altrettanto: le partite ranked e i tornei penalizzano le disconnessioni, quindi connessioni affidabili battono la velocità pura.
Utilizzo Proxy dedicati piuttosto che condivisi. Se qualcun altro sullo stesso IP viene bannato da un servizio di gioco, anche tu vieni bannato. Il miglior server proxy per PS4 e PS5 è quello che ti offre un IP dedicato con bassa latenza. I Proxy Datacenter di FineProxy sono perfetti per questo scopo — IP dedicati, banda illimitata per scaricare file di gioco di grandi dimensioni e velocità fino a 500 Mbps.
Tipo di NAT e proxy
PlayStation utilizza i tipi di NAT per classificare la tua connessione:
- Tipo 1 (Aperto): ideale per il multiplayer, si connette con tutti
- Tipo 2 (Moderato): adatto alla maggior parte dei giochi
- Tipo 3 (Strict): problemi nell'accesso alle lobby e alla chat vocale
L'utilizzo di un proxy può portarvi al Tipo 3. Se succede, verificate che il vostro proxy supporti le porte necessarie a PlayStation oppure configurate il port forwarding sul router.
Cosa il proxy non può risolvere
La velocità di download dipende solitamente più dalla vostra connessione Internet e dalle impostazioni DNS che dai proxy. Passare a Cloudflare DNS (1.1.1.1) o Google DNS (8.8.8.8) spesso aiuta più dell'aggiunta di un proxy.
I DLC con restrizione regionale restano vincolati alla regione dell'account, non alla posizione del vostro IP. Per acquistare DLC giapponesi, è necessario un account PSN giapponese, indipendentemente dal proxy utilizzato.