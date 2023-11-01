Proxy per PlayStation

Le impostazioni di rete integrate di PlayStation supportano solo proxy HTTP. Questo funziona per l'accesso al PSN Store, i download e la navigazione di base, ma la maggior parte del traffico di gioco utilizza UDP, che i proxy HTTP non gestiscono. I proxy SOCKS5 supportano sia TCP che UDP e sono più adatti per il gameplay vero e proprio — ma per utilizzare SOCKS5 su PlayStation è necessario configurarlo a livello di router o eseguire un proxy locale sulla propria rete. Se l'obiettivo principale è la protezione DDoS durante il gioco competitivo, una configurazione SOCKS5 a livello di router è l'opzione più efficace.