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Proxy per PlayStation

Proxy IPv4 dedicati per PS4/PS5: supporto HTTP/HTTPS, bandwidth illimitata, velocità fino a 500 Mbps, IP datacenter a bassa latenza per il gaming competitivo.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy per PlayStation.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Dedicati.

Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoConsigliato quiDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate one IP dedicato near i miei PlayStation game server
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei PlayStation servizio proxy
  • Esportate i miei PlayStation dettagli dei proxy in formato JSON
  • Mostrate the stato di i miei PlayStation servizio proxy
  • Sostituite the IP per i miei PlayStation servizio proxy when the next refresh is free
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Ho avuto un'ottima esperienza con FineProxy. La velocità e la stabilità dei proxy sono eccezionali e viene offerta un'ampia varietà di opzioni per diversi casi d'uso. La configurazione è stata semplice e l'assistenza clienti è sempre disponibile ed efficiente. Consiglio vivamente FineProxy a chiunque abbia bisogno di una soluzione proxy affidabile!

Tan NguyenProxyRate, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Era la prima volta che acquistavo da FineProxy e sono completamente soddisfatto. Il prodotto funziona stabilmente e non ci sono problemi. Anche il prezzo è davvero basso, almeno per me. Grazie mille.

Sergio DaviesPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Servizio proxy eccezionale! Offre diversi tipi di proxy, compresi quelli a rotazione senza limiti di traffico. I prezzi sono accessibili e sono disponibili opzioni di targeting geografico. È facile pagare con criptovalute, PayPal o carte.

Vladimir AkimkinSaasHub, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Mentre altri fornitori addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro restano fedeli alla propria missione e offrono proxy da data center a prezzi ragionevoli con larghezza di banda illimitata. Ho cercato un servizio simile in tutto Internet e sono davvero contento di averli trovati.

bhwowsersNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Località e disponibilità

FineProxy è un servizio proxy eccellente che colpisce per la stabilità della connessione e l'elevata velocità. Facile da usare, offre un'ampia scelta di località e un'assistenza clienti reattiva. Un'ottima scelta per il lavoro e per le esigenze personali!

BeilihoDieg, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Proxy UE a prezzi accessibili. È l'unico fornitore di proxy che continua a mantenere bassi i prezzi. Cercavo qualcosa del genere in tutto Internet e si è rivelato il fornitore di proxy più economico con larghezza di banda illimitata.

Wowser BrowserTrustpilot, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Cos'è un server proxy su PS4/PS5?Un server

Un server proxy è un intermediario tra la vostra PlayStation e Internet. Invece di connettervi direttamente ai server di gioco o al PSN, il traffico passa prima attraverso il proxy. Questo nasconde il vostro indirizzo IP reale e può aiutare a bypassare le restrizioni di rete. PlayStation dispone del supporto proxy integrato nelle impostazioni di rete — vi basta inserire indirizzo del server e porta.

Ho bisogno di un proxy per giocare online su PlayStation?No, la

No, la maggior parte dei giocatori non ne ha bisogno. PlayStation funziona perfettamente con una connessione diretta. I proxy sono utili in situazioni specifiche: proteggere il proprio IP durante lo streaming o il gioco competitivo, accedere a contenuti regionali o aggirare il throttling dell'ISP. Per il gaming casual, un proxy aggiunge complessità non necessaria.

Un proxy può ridurre il mio ping nei giochi?Di solito

Di solito no. Un proxy aggiunge un hop di rete in più, il che in genere aumenta leggermente latenza. L'eccezione è quando il vostro ISP ha un routing inefficiente verso determinati server di gioco — in quel caso, un proxy ben posizionato potrebbe offrire un percorso più breve. Ma per la maggior parte dei giocatori, una connessione diretta garantisce un ping inferiore.

Posso usare un proxy gratuito per PlayStation?Tecnicamente sì

Tecnicamente sì, ma evitatelo. I proxy gratuiti sono lenti, inaffidabili e condivisi tra migliaia di utenti. Per il gaming servono latenza bassa costante e connessioni stabili — i proxy gratuiti non possono garantirlo. Potrebbero inoltre registrare il vostro traffico o iniettare pubblicità nelle connessioni non crittografate.

Meglio usare un proxy HTTP o SOCKS5 per PlayStation?Le impostazioni di

Le impostazioni di rete integrate di PlayStation supportano solo proxy HTTP. Questo funziona per l'accesso al PSN Store, i download e la navigazione di base, ma la maggior parte del traffico di gioco utilizza UDP, che i proxy HTTP non gestiscono. I proxy SOCKS5 supportano sia TCP che UDP e sono più adatti per il gameplay vero e proprio — ma per utilizzare SOCKS5 su PlayStation è necessario configurarlo a livello di router o eseguire un proxy locale sulla propria rete. Se l'obiettivo principale è la protezione DDoS durante il gioco competitivo, una configurazione SOCKS5 a livello di router è l'opzione più efficace.

Perché la mia PlayStation chiede un server proxy?Se la vostra

Se la vostra PS4/PS5 richiede informazioni sul proxy durante la configurazione di rete, probabilmente avete selezionato «Personalizzata» anziché «Facile». Nella schermata del proxy, selezionate semplicemente «Non usare» se non avete un proxy configurato. Se la richiesta compare senza motivo, potrebbe esserci un problema di configurazione del router.

Guida

Server proxy per PlayStation: guida alla configurazione per PS4 e PS5

4 min di letturaTeam di rete FineProxy

Se avete aperto le impostazioni di rete della vostra PlayStation, avrete notato l'opzione server proxy. La maggior parte dei giocatori la ignora, ma ci sono motivi concreti per usare un server proxy su PlayStation — dalla protezione durante le partite competitive all'accesso a contenuti di altre regioni.

Perché usare un proxy su PlayStation

La protezione da attacchi DDoS è il motivo più pratico. Se trasmettete su Twitch o partecipate a tornei, il vostro indirizzo IP può essere esposto tramite la chat di gruppo o le lobby di gioco. Avversari irritati o stream sniper possono lanciare attacchi DDoS che vi disconnettono nel bel mezzo di una partita. Un proxy nasconde il vostro IP reale, così gli attacchi colpiscono il server proxy anziché la vostra rete domestica.

Ci sono anche vantaggi secondari. Alcuni giochi o DLC escono prima in Giappone o hanno contenuti esclusivi regionali — un proxy è utile durante la creazione dell'account e il primo accesso allo store (anche se per acquistare serve comunque un account PSN regionale). Inoltre, se il vostro ISP limita il traffico del PlayStation Network nelle ore di punta, instradarlo attraverso un proxy può impedire che i download PSN vengano penalizzati.

Come configurare un proxy su PlayStation 4 e PlayStation 5

La procedura di configurazione è pressoché identica su entrambe le console:

  • Vai su Impostazioni → Rete → Configura connessione Internet
  • Selezionate la vostra connessione (Wi-Fi o LAN)
  • Scegli la configurazione “Personalizzata”
  • Lascia su automatico Indirizzo IP, Nome host DHCP, DNS e MTU
  • Quando arrivi a Server proxy, seleziona “Usa”
  • Inserisci l'indirizzo del server proxy e il numero di porta

Per il server proxy con porta 8080, inserisci l'indirizzo IP nella prima riga e 8080 nella riga della porta. La porta 8080 è quella più comune per i proxy HTTP, anche se il tuo provider potrebbe utilizzare porte diverse.

Dove ottenere il vostro indirizzo proxy

Dove trovare l'indirizzo del server proxy per PS4 dipende dalla fonte del proxy:

Se utilizzi FineProxy: dopo l'acquisto, tutti i dettagli di connessione sono disponibili nella dashboard del tuo account — indirizzo del server, porta e impostazioni aggiuntive. I proxy FineProxy utilizzano l'autenticazione tramite whitelist IP: aggiungi il tuo indirizzo IP domestico alla lista autorizzata nella dashboard e il proxy accetta le connessioni da quell'IP senza richiedere username/password.

Nota importante sul binding IP: la maggior parte delle connessioni internet domestiche ha indirizzi IP dinamici che cambiano indicativamente ogni 24 ore o dopo il riavvio del router. L'IP non cambierà durante una partita, ma dovrai aggiornare la whitelist nella dashboard di FineProxy quando questo avviene. Controlla il binding prima delle sessioni di gioco, soprattutto dopo il riavvio dei dispositivi di rete. Il vantaggio: questo metodo di autenticazione mantiene i proxy veloci con un overhead minimo — esattamente ciò che serve per il gaming.

Nota: PlayStation supporta solo proxy HTTP nelle impostazioni native. I proxy SOCKS5, che gestiscono meglio il traffico di gioco poiché i giochi utilizzano UDP, richiedono una configurazione a livello di router o l'esecuzione del proxy sulla rete locale.

Scegliere il proxy giusto

La latenza è tutto nel gaming — ogni millisecondo influisce sui tempi di reazione nelle partite competitive. Scegliete server proxy geograficamente vicini a voi o ai server di gioco a cui vi connettete. La stabilità conta altrettanto: le partite ranked e i tornei penalizzano le disconnessioni, quindi connessioni affidabili battono la velocità pura.

Utilizzo Proxy dedicati piuttosto che condivisi. Se qualcun altro sullo stesso IP viene bannato da un servizio di gioco, anche tu vieni bannato. Il miglior server proxy per PS4 e PS5 è quello che ti offre un IP dedicato con bassa latenza. I Proxy Datacenter di FineProxy sono perfetti per questo scopo — IP dedicati, banda illimitata per scaricare file di gioco di grandi dimensioni e velocità fino a 500 Mbps.

Tipo di NAT e proxy

PlayStation utilizza i tipi di NAT per classificare la tua connessione:

  • Tipo 1 (Aperto): ideale per il multiplayer, si connette con tutti
  • Tipo 2 (Moderato): adatto alla maggior parte dei giochi
  • Tipo 3 (Strict): problemi nell'accesso alle lobby e alla chat vocale

L'utilizzo di un proxy può portarvi al Tipo 3. Se succede, verificate che il vostro proxy supporti le porte necessarie a PlayStation oppure configurate il port forwarding sul router.

Cosa il proxy non può risolvere

La velocità di download dipende solitamente più dalla vostra connessione Internet e dalle impostazioni DNS che dai proxy. Passare a Cloudflare DNS (1.1.1.1) o Google DNS (8.8.8.8) spesso aiuta più dell'aggiunta di un proxy.

I DLC con restrizione regionale restano vincolati alla regione dell'account, non alla posizione del vostro IP. Per acquistare DLC giapponesi, è necessario un account PSN giapponese, indipendentemente dal proxy utilizzato.