Come configurare un proxy su macOS

Se avete bisogno di un proxy esclusivamente per la navigazione web (siti web, streaming video, ecc.), è generalmente preferibile configurare il proxy direttamente nel browser (tramite un'estensione). In questo modo le impostazioni di sistema di macOS restano invariate e non si interferisce con altre applicazioni. Le impostazioni proxy a livello di sistema sono più utili quando desiderate che il proxy venga applicato in modo più ampio, su più applicazioni contemporaneamente. Come configurare il proxy in Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi.