Guida all’integrazione
Impostazioni proxy di macOS
Configurate il vostro proxy in modo rapido e semplice.
Come configurare un proxy su macOS
Su macOS, le impostazioni proxy vengono configurate a livello di rete, il che significa che si applicano alla connessione specifica selezionata (ad esempio Wi-Fi o Ethernet). Questo può essere comodo quando si desidera che più applicazioni utilizzino un proxy, ma tenete presente che le impostazioni proxy di sistema possono influire non solo sul browser, ma su qualsiasi app che si basa sulle impostazioni di rete di macOS.
Specifiche della configurazione proxy su macOS
- Le impostazioni proxy vengono configurate per singola interfaccia di rete. Se impostate un proxy per il Wi-Fi, questo non verrà applicato automaticamente alla connessione Ethernet, e viceversa.
- macOS supporta diverse modalità proxy, tra cui HTTP, HTTPS e SOCKS. Potete attivare solo quelle necessarie, in base al tipo di proxy che state utilizzando.
- Se il vostro proxy richiede autenticazione (username/password), macOS gestisce questa operazione separatamente per ogni tipo di proxy (HTTP/HTTPS/SOCKS). Assicuratevi di inserire le credenziali nella stessa sezione in cui il proxy è stato attivato.
Consiglio: utilizzate il proxy a livello di browser solo per la navigazione web
Se avete bisogno di un proxy esclusivamente per la navigazione web (siti web, streaming video, ecc.), è generalmente preferibile configurare il proxy direttamente nel browser (tramite un'estensione). In questo modo le impostazioni di sistema di macOS restano invariate e non si interferisce con altre applicazioni. Le impostazioni proxy a livello di sistema sono più utili quando desiderate che il proxy venga applicato in modo più ampio, su più applicazioni contemporaneamente. Come configurare il proxy in Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi.
Vi guideremo attraverso il metodo standard per configurare un proxy su macOS utilizzando le impostazioni di rete integrate nel sistema.
Configurazione proxy classica su macOS
Aprite le Impostazioni di rete
Aprite Impostazioni di Sistema sul vostro Mac (menu Apple → Impostazioni di Sistema) Vai a Rete Selezionate la connessione attiva (solitamente Wi-Fi) Accanto alla rete a cui siete attualmente connessi, fate clic su Dettagli… (come mostrato nello screenshot) Si aprirà la schermata delle impostazioni di connessione, dove potrete configurare il proxy nella sezione Proxies
Aprire la sezione Proxy
Nella finestra delle impostazioni di connessione, fate clic su Proxies nella barra laterale sinistra (vedete l'elemento evidenziato nello screenshot) Vedrete un elenco dei tipi di proxy disponibili: Web proxy (HTTP), Secure web proxy (HTTPS) e SOCKS proxy Per una configurazione SOCKS5, attivate SOCKS proxy (utilizzate l'interruttore sulla destra) Una volta attivato, macOS mostrerà campi aggiuntivi in cui potrete inserire l'indirizzo del server proxy, la porta e (se richiesti) username/password
Inserite i dettagli del vostro proxy SOCKS5
Attivate SOCKS proxy In Server, inserite l'indirizzo IP del proxy o l'hostname Nel campo Port, inserite 1080 (è la porta consigliata per i nostri proxy SOCKS5) Attivate l'opzione Proxy server requires password (consigliato) Inserite il nome utente e la password del vostro servizio proxy attivo (non la password del vostro account). Potete trovare i vostri servizi qui. Fate clic su OK per applicare le modifiche
Opzionale: routing per singola applicazione
Se avete bisogno di instradare solo determinate applicazioni attraverso il proxy (mantenendo tutto il resto in connessione diretta), è necessario utilizzare uno strumento di terze parti. Le impostazioni proxy di sistema di macOS operano a livello di rete e non consentono il routing per singola applicazione.
Per il routing avanzato per singola applicazione, consultate la nostra guida a Proxifier qui.
Dove posso trovare le credenziali FineProxy per Impostazioni proxy di macOS?
Aprite il servizio attivo nella dashboard FineProxy. Utilizzate host, porta, nome utente e password del proxy indicati per il servizio.
Devo inserire la password del mio account FineProxy?
No. Utilizzate la password di autenticazione proxy del servizio attivo, non la password con cui accedete all’account FineProxy.
Come posso verificare che la configurazione proxy di Impostazioni proxy di macOS funzioni?
Dopo aver abilitato il proxy, aprite un sito di verifica dell’IP. L’IP e la posizione rilevati devono corrispondere al proxy configurato.
Cosa devo controllare se Impostazioni proxy di macOS non riesce a connettersi tramite il proxy?
Controllate innanzitutto host, porta, protocollo e dati di autenticazione. Disabilitate quindi eventuali profili VPN o proxy in conflitto e riconnettetevi.
Proxy per 48 ore
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