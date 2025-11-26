Guida all’integrazione
Impostazioni proxy di Vivaldi
Configura il tuo proxy su Vivaldi in pochi semplici passaggi
Come configurare le impostazioni del proxy server in Vivaldi
Vivaldi è un browser basato su Chromium e la sua opzione proxy integrata apre semplicemente le impostazioni proxy del sistema operativo. In altre parole, Vivaldi non offre una configurazione proxy completa e autonoma all'interno del browser.
Se preferite il metodo a livello di sistema, seguite le guide per il vostro OS qui: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Tuttavia, se avete bisogno di un proxy solo per la navigazione web di base, sconsigliamo di impostare un proxy a livello di sistema. Questa soluzione influisce su tutte le altre applicazioni del dispositivo e può risultare incoerente, soprattutto su Windows, dove le impostazioni proxy integrate sono limitate e non gestiscono in modo affidabile le configurazioni proxy con autenticazione. Per la navigazione quotidiana in Vivaldi, è generalmente preferibile configurare il proxy direttamente tramite un'estensione del browser. In questo modo le impostazioni di sistema restano invariate e il cambio di proxy diventa molto più semplice.
Estensione consigliata per Vivaldi: Commutatore proxy: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
In questa guida ci concentreremo sulla configurazione tramite estensione, poiché rappresenta l'opzione più pratica per navigare con Vivaldi (profili proxy, cambio rapido e nessuna modifica alle impostazioni di sistema).
Utilizza l'estensione Proxy Switcher in Vivaldi
Cerca l'estensione ProxySwitcher
Fai clic sull'icona del menu (“V”) nell'angolo in alto a sinistra → Strumenti → Estensioni. Cerca “Proxy Switcher” e vai alla sua pagina.
Installa ProxySwitcher
Cliccate su “Add to Chrome”. Confermate l'installazione per aggiungere l'estensione alla barra degli strumenti.
Configurare un proxy
Vai alla scheda “Manual” → Attiva l'autenticazione e inserisci il nome utente e la password del tuo servizio proxy attivo (non la password del tuo account). Puoi trovare i tuoi servizi qui.
Verificate il risultato
Verificate se l'IP del vostro proxy viene rilevato correttamente.
Se avete bisogno di un routing proxy avanzato non solo per il browser ma anche per applicazioni desktop specifiche, vi consigliamo di utilizzare Proxifier.
Dove posso trovare le credenziali FineProxy per Impostazioni proxy di Vivaldi?
Aprite il servizio attivo nella dashboard FineProxy. Utilizzate host, porta, nome utente e password del proxy indicati per il servizio.
Devo inserire la password del mio account FineProxy?
No. Utilizzate la password di autenticazione proxy del servizio attivo, non la password con cui accedete all’account FineProxy.
Come posso verificare che la configurazione proxy di Impostazioni proxy di Vivaldi funzioni?
Dopo aver abilitato il proxy, aprite un sito di verifica dell’IP. L’IP e la posizione rilevati devono corrispondere al proxy configurato.
Cosa devo controllare se Impostazioni proxy di Vivaldi non riesce a connettersi tramite il proxy?
Controllate innanzitutto host, porta, protocollo e dati di autenticazione. Disabilitate quindi eventuali profili VPN o proxy in conflitto e riconnettetevi.
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.