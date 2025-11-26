Ancak, yalnızca temel web tarama için proxy'ye ihtiyacınız varsa, sistem genelinde bir proxy ayarlamanızı önermiyoruz. Bu, cihazınızdaki diğer uygulamaları etkiler ve tutarsızlıklara yol açabilir — özellikle yerleşik proxy ayarlarının sınırlı olduğu ve kimlik doğrulamalı proxy kurulumlarını güvenilir şekilde desteklemediği Windows'ta. Vivaldi'de günlük tarama için proxy'yi doğrudan bir tarayıcı uzantısında yapılandırmak genellikle daha iyidir. Bu, sistem ayarlarınızı değiştirmeden bırakır ve proxy geçişini çok daha kolay hale getirir.