Entegrasyon rehberi
Vivaldi proxy ayarları
Birkaç basit adımda Vivaldi'de proxy'nizi kolayca yapılandırın
Vivaldi'de proxy sunucu ayarları nasıl yapılır
Vivaldi, Chromium tabanlı bir tarayıcıdır ve yerleşik proxy seçeneği yalnızca işletim sisteminizin proxy ayarlarını açar. Başka bir deyişle, Vivaldi tarayıcı içinde bağımsız bir proxy yapılandırması sunmaz.
Sistem düzeyinde yöntemi tercih ediyorsanız, buradaki işletim sistemi rehberlerini takip edin: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Ancak, yalnızca temel web tarama için proxy'ye ihtiyacınız varsa, sistem genelinde bir proxy ayarlamanızı önermiyoruz. Bu, cihazınızdaki diğer uygulamaları etkiler ve tutarsızlıklara yol açabilir — özellikle yerleşik proxy ayarlarının sınırlı olduğu ve kimlik doğrulamalı proxy kurulumlarını güvenilir şekilde desteklemediği Windows'ta. Vivaldi'de günlük tarama için proxy'yi doğrudan bir tarayıcı uzantısında yapılandırmak genellikle daha iyidir. Bu, sistem ayarlarınızı değiştirmeden bırakır ve proxy geçişini çok daha kolay hale getirir.
Vivaldi için önerilen uzantı: Proxy Değiştirici: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
Bu kılavuzda, Vivaldi'de gezinme için en pratik seçenek olan uzantı yöntemini kurma üzerine odaklanacağız (proxy profilleri, hızlı geçiş ve sistem ayarlarında değişiklik gerektirmez).
Vivaldi'de Proxy Switcher Uzantısını Kullanın
ProxySwitcher Uzantısını Arayın
Sol üst köşedeki menü simgesine (“V”) tıklayın → Araçlar → Uzantılar. “Proxy Switcher” uzantısını arayın ve sayfasına gidin.
ProxySwitcher'ı yükleyin
“Add to Chrome” düğmesine tıklayın. Uzantıyı araç çubuğunuza eklemek için kurulumu onaylayın.
Proxy yapılandırın
“Manual” sekmesine gidin → Authentication seçeneğini etkinleştirin ve aktif proxy hizmetinizin kullanıcı adı ile şifresini girin (hesap şifreniz değil). Hizmetlerinizi buradan bulabilirsiniz burada.
sonucu kontrol edin
Proxy'nizin IP adresinin algılanıp algılanmadığını kontrol edin.
yalnızca tarayıcı için değil, belirli masaüstü uygulmaları için de gelişmiş proxy yönlendirmeye ihtiyacınız varsa proxifier kullanmanızı öneriyoruz.
Vivaldi proxy ayarları için FineProxy kimlik bilgilerimi nerede bulabilirim?
FineProxy kontrol panelinde etkin hizmetinizi açın. O hizmet için gösterilen proxy ana bilgisayarını, bağlantı noktasını, kullanıcı adını ve şifreyi kullanın.
FineProxy hesap şifremi mi girmeliyim?
Hayır. FineProxy hesabına giriş yaptığınız şifreyi değil, etkin hizmetinizin proxy kimlik doğrulama şifresini kullanın.
Vivaldi proxy ayarları proxy kurulumunun çalıştığını nasıl doğrularım?
Proxy'yi etkinleştirdikten sonra bir IP kontrol sitesi açın. Algılanan IP ve konum, yapılandırdığınız proxy ile eşleşmelidir.
Vivaldi proxy ayarları proxy üzerinden bağlanamıyorsa neyi kontrol etmeliyim?
Önce ana bilgisayar, bağlantı noktası, protokol ve kimlik doğrulama ayrıntılarını doğrulayın. Ardından çakışan bir VPN veya proxy profilini kapatıp yeniden bağlanın.
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.