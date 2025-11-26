Jak skonfigurować ustawienia serwera proxy w Vivaldi

Vivaldi to przeglądarka oparta na Chromium, a jej wbudowana opcja proxy po prostu otwiera ustawienia proxy systemu operacyjnego. Innymi słowy, Vivaldi nie oferuje pełnej, samodzielnej konfiguracji proxy wewnątrz przeglądarki.

Jeśli wolisz metodę na poziomie systemu, skorzystaj z poniższych instrukcji dla swojego systemu operacyjnego: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Jeśli jednak potrzebujesz proxy tylko do codziennego przeglądania stron, nie zalecamy ustawiania proxy na poziomie całego systemu. Wpływa to na inne aplikacje na Twoim urządzeniu i może działać niestabilnie — szczególnie w systemie Windows, gdzie wbudowane ustawienia proxy są ograniczone i nie obsługują niezawodnie konfiguracji proxy z uwierzytelnianiem. Do codziennego przeglądania w Vivaldi lepiej jest skonfigurować proxy bezpośrednio w rozszerzeniu przeglądarki. Dzięki temu ustawienia systemowe pozostają nietknięte, a przełączanie proxy jest znacznie łatwiejsze.

Zalecane rozszerzenie dla Vivaldi: Proxy Switcher: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

W tym poradniku skupimy się na konfiguracji za pomocą rozszerzenia, ponieważ jest to najbardziej praktyczna opcja do przeglądania w Vivaldi (profile proxy, szybkie przełączanie i brak zmian w ustawieniach systemowych).

Użyj rozszerzenia Proxy Switcher w Vivaldi

Step 1 Wyszukaj rozszerzenie ProxySwitcher Kliknij ikonę menu (“V”) w lewym górnym rogu → Narzędzia → Rozszerzenia. Wyszukaj “Proxy Switcher” i przejdź na stronę rozszerzenia. Click the image to view it in full size.

Step 2 Zainstaluj ProxySwitcher Kliknij “Add to Chrome”. Potwierdź instalację, aby dodać rozszerzenie do paska narzędzi. Click the image to view it in full size.

Step 3 Skonfiguruj proxy Przejdź do zakładki “Manual” → Włącz uwierzytelnianie (Authentication) i wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj. Click the image to view it in full size.

Step 4 Sprawdź wynik Sprawdź, czy IP Twojego proxy jest wykrywane. Click the image to view it in full size.