Instrukcja integracji
Ustawienia proxy w Vivaldi
Skonfiguruj proxy w Vivaldi w kilku prostych krokach
Jak skonfigurować ustawienia serwera proxy w Vivaldi
Vivaldi to przeglądarka oparta na Chromium, a jej wbudowana opcja proxy po prostu otwiera ustawienia proxy systemu operacyjnego. Innymi słowy, Vivaldi nie oferuje pełnej, samodzielnej konfiguracji proxy wewnątrz przeglądarki.
Jeśli wolisz metodę na poziomie systemu, skorzystaj z poniższych instrukcji dla swojego systemu operacyjnego: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Jeśli jednak potrzebujesz proxy tylko do codziennego przeglądania stron, nie zalecamy ustawiania proxy na poziomie całego systemu. Wpływa to na inne aplikacje na Twoim urządzeniu i może działać niestabilnie — szczególnie w systemie Windows, gdzie wbudowane ustawienia proxy są ograniczone i nie obsługują niezawodnie konfiguracji proxy z uwierzytelnianiem. Do codziennego przeglądania w Vivaldi lepiej jest skonfigurować proxy bezpośrednio w rozszerzeniu przeglądarki. Dzięki temu ustawienia systemowe pozostają nietknięte, a przełączanie proxy jest znacznie łatwiejsze.
Zalecane rozszerzenie dla Vivaldi: Proxy Switcher: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
W tym poradniku skupimy się na konfiguracji za pomocą rozszerzenia, ponieważ jest to najbardziej praktyczna opcja do przeglądania w Vivaldi (profile proxy, szybkie przełączanie i brak zmian w ustawieniach systemowych).
Użyj rozszerzenia Proxy Switcher w Vivaldi
Wyszukaj rozszerzenie ProxySwitcher
Kliknij ikonę menu (“V”) w lewym górnym rogu → Narzędzia → Rozszerzenia. Wyszukaj “Proxy Switcher” i przejdź na stronę rozszerzenia.
Zainstaluj ProxySwitcher
Kliknij “Add to Chrome”. Potwierdź instalację, aby dodać rozszerzenie do paska narzędzi.
Skonfiguruj proxy
Przejdź do zakładki “Manual” → Włącz uwierzytelnianie (Authentication) i wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj.
Sprawdź wynik
Sprawdź, czy IP Twojego proxy jest wykrywane.
Jeśli potrzebujesz zaawansowanego routingu proxy nie tylko dla przeglądarki, ale również dla konkretnych aplikacji desktopowych, zalecamy użycie Proxifier.
Gdzie znajdę dane logowania FineProxy dla Ustawienia proxy w Vivaldi?
Otwórz aktywną usługę w panelu FineProxy. Użyj hosta proxy, portu, nazwy użytkownika i hasła wyświetlonych dla tej usługi.
Czy mam podać hasło do konta FineProxy?
Nie. Użyj hasła uwierzytelniania proxy z aktywnej usługi, a nie hasła służącego do logowania na konto FineProxy.
Jak sprawdzić, czy konfiguracja proxy dla Ustawienia proxy w Vivaldi działa?
Po włączeniu proxy otwórz serwis sprawdzający IP. Wykryte IP i lokalizacja powinny odpowiadać skonfigurowanemu proxy.
Co sprawdzić, jeśli Ustawienia proxy w Vivaldi nie może połączyć się przez proxy?
Najpierw sprawdź host, port, protokół i dane uwierzytelniania. Następnie wyłącz kolidujący profil VPN lub proxy i połącz się ponownie.
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.