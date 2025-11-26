Panduan integrasi
Tetapan proksi Vivaldi
Konfigurasikan proksi anda dalam Vivaldi dengan mudah dalam beberapa langkah ringkas
Cara menyediakan tetapan pelayan proksi dalam Vivaldi
Vivaldi ialah pelayar berasaskan Chromium, dan pilihan proksi terbina dalamnya hanya membuka tetapan proksi sistem pengendalian anda. Dalam erti kata lain, Vivaldi tidak menyediakan konfigurasi proksi kendiri yang lengkap di dalam pelayar.
Jika anda lebih suka kaedah peringkat sistem, ikuti panduan OS di sini: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Walau bagaimanapun, jika anda hanya memerlukan proksi untuk pelayaran web asas, kami tidak mengesyorkan penetapan proksi seluruh sistem. Ia menjejaskan aplikasi lain pada peranti anda dan boleh menjadi tidak konsisten — terutamanya pada Windows, di mana tetapan proksi terbina dalam adalah terhad dan tidak mengendalikan tetapan proksi yang memerlukan pengesahan dengan pasti. Untuk pelayaran harian dalam Vivaldi, biasanya lebih baik mengkonfigurasi proksi terus melalui sambungan pelayar. Ini memastikan tetapan sistem anda tidak diubah dan menjadikan penukaran proksi jauh lebih mudah.
Sambungan yang disyorkan untuk Vivaldi: Penukar Proksi: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
Dalam panduan ini, kami akan menumpukan pada kaedah sambungan pelayar kerana ia merupakan pilihan paling praktikal untuk pelayaran dalam Vivaldi (profil proksi, penukaran pantas dan tiada perubahan pada tetapan sistem).
Gunakan Sambungan Proxy Switcher dalam Vivaldi
Cari Sambungan ProxySwitcher
Klik ikon menu (“V”) di penjuru kiri atas → Tools → Extensions. Cari “Proxy Switcher” dan pergi ke halamannya.
Pasang ProxySwitcher
Klik “Add to Chrome” Sahkan pemasangan untuk menambahkan sambungan ke bar alat anda.
Konfigurasikan proksi
Pergi ke tab “Manual” → Dayakan Authentication dan masukkan nama pengguna serta kata laluan untuk perkhidmatan proksi aktif anda (bukan kata laluan akaun anda). Anda boleh menemui perkhidmatan anda di sini.
Semak keputusan
Semak sama ada IP proksi anda sedang dikesan.
Jika anda memerlukan penghalaan proksi lanjutan bukan sahaja untuk pelayar tetapi juga untuk aplikasi desktop tertentu, kami mengesyorkan penggunaan Proxifier.
Di manakah saya boleh mendapatkan kelayakan FineProxy untuk Tetapan proksi Vivaldi?
Buka perkhidmatan aktif dalam papan pemuka FineProxy. Gunakan hos, port, nama pengguna dan kata laluan proksi yang dipaparkan untuk perkhidmatan tersebut.
Adakah saya perlu memasukkan kata laluan akaun FineProxy?
Tidak. Gunakan kata laluan pengesahan proksi bagi perkhidmatan aktif, bukan kata laluan log masuk akaun FineProxy.
Bagaimanakah saya mengesahkan persediaan proksi Tetapan proksi Vivaldi berfungsi?
Selepas mendayakan proksi, buka laman semakan IP. IP dan lokasi yang dikesan mestilah sepadan dengan proksi yang dikonfigurasikan.
Apakah yang perlu disemak jika Tetapan proksi Vivaldi tidak dapat bersambung melalui proksi?
Semak hos, port, protokol dan butiran pengesahan terlebih dahulu. Kemudian nyahdayakan profil VPN atau proksi yang bercanggah dan sambung semula.
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