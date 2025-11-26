Cara menyediakan tetapan pelayan proksi dalam Vivaldi

Vivaldi ialah pelayar berasaskan Chromium, dan pilihan proksi terbina dalamnya hanya membuka tetapan proksi sistem pengendalian anda. Dalam erti kata lain, Vivaldi tidak menyediakan konfigurasi proksi kendiri yang lengkap di dalam pelayar.

Jika anda lebih suka kaedah peringkat sistem, ikuti panduan OS di sini: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Walau bagaimanapun, jika anda hanya memerlukan proksi untuk pelayaran web asas, kami tidak mengesyorkan penetapan proksi seluruh sistem. Ia menjejaskan aplikasi lain pada peranti anda dan boleh menjadi tidak konsisten — terutamanya pada Windows, di mana tetapan proksi terbina dalam adalah terhad dan tidak mengendalikan tetapan proksi yang memerlukan pengesahan dengan pasti. Untuk pelayaran harian dalam Vivaldi, biasanya lebih baik mengkonfigurasi proksi terus melalui sambungan pelayar. Ini memastikan tetapan sistem anda tidak diubah dan menjadikan penukaran proksi jauh lebih mudah.

Sambungan yang disyorkan untuk Vivaldi: Penukar Proksi: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

Dalam panduan ini, kami akan menumpukan pada kaedah sambungan pelayar kerana ia merupakan pilihan paling praktikal untuk pelayaran dalam Vivaldi (profil proksi, penukaran pantas dan tiada perubahan pada tetapan sistem).

Gunakan Sambungan Proxy Switcher dalam Vivaldi

Step 1 Cari Sambungan ProxySwitcher Klik ikon menu (“V”) di penjuru kiri atas → Tools → Extensions. Cari “Proxy Switcher” dan pergi ke halamannya. Click the image to view it in full size.

Step 2 Pasang ProxySwitcher Klik “Add to Chrome” Sahkan pemasangan untuk menambahkan sambungan ke bar alat anda. Click the image to view it in full size.

Step 3 Konfigurasikan proksi Pergi ke tab “Manual” → Dayakan Authentication dan masukkan nama pengguna serta kata laluan untuk perkhidmatan proksi aktif anda (bukan kata laluan akaun anda). Anda boleh menemui perkhidmatan anda di sini. Click the image to view it in full size.

Step 4 Semak keputusan Semak sama ada IP proksi anda sedang dikesan. Click the image to view it in full size.