BAHARU! |Satu panggilan API, data bersih diterima. Pengikis tidak diperlukan.Dapatkan 10,000 token percuma →

Proksi YouTube

Proksi pusat data untuk YouTube: sehingga 500 Mbit/s, HTTP/HTTPS & SOCKS5, IP statik, serasi dengan FoxyProxy, Selenium dan TubeBuddy.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi YouTube.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Khusus.

Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiDisyorkanKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli satu IP khusus AS untuk main balik YouTube yang stabil
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk perkhidmatan proksi
  • Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan perkhidmatans yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk perkhidmatan proksi
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Selama beberapa bulan, saya membeli proxy untuk menggunakannya. Saya gembira dengan semua orang. Server itu berusaha dengan baik, tanpa penyakit dan penyakit dan harganya sangat berhasil.

George WeathersPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya sangat puas dengan Fineproxy.org. Kerja mereka dipercayai, cepat, dan memberikan soal - soalan yang bagus. Perkara yang bersahabat dan pris bertengkar membawa pilihan yang paling penting.

JakubDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Pengendalian akaun

Masa operasi: Proksi yang sangat baik dan kekal stabil selama 3–7 hari tanpa terputus Kelajuan: Cukup pantas untuk TikTok, Gmail dan log masuk dompet kripto Protokol yang disokong: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 dan juga UDP Liputan global: AS, Jerman, Perancis, Jepun dan banyak lagi

esta bazaarSaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proxy yang digunakan untuk bulan - bulan 2 dan berpuas hati, bersih, IP, tidak terpencil, dan sokongan yang baik. Sesuai untuk mengatur banyak akun pada masa yang sama!

phuongheocon98Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Harga yang murah. Jenis proxy yang rusak <10%. Banyak geo dan subnet. Setiap minggu, perubahan ip dan kolam bebas.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

FineProxy telah menjadi alat yang dipercayai untuk keperluan bisnis. Proxy - proksinya cepat, stabil, dan terdapat di banyak tempat. Tim pelanggan itu sangat berpeluang dan dapat memutuskan dan memahami. Sesiapa yang memerlukan bantuan yang sangat bernilai. baca dan menulis satu lagi ongele

W3sazzadProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Bolehkah saya menyahsekat YouTube dengan proksi anda?Ya

Ya, anda boleh menyahsekat YouTube dengan mengkonfigurasi pelayar anda untuk menggunakan pelayan FineProxy. Kami mengesyorkan penggunaan sambungan seperti FoxyProxy atau ZeroOmega untuk Chrome dan Firefox — ia membolehkan penukaran pantas antara profil proksi. Setelah proksi aktif, YouTube akan dimuatkan melalui IP rantau yang dipilih tanpa konfigurasi tambahan.

Mengapa saya perlu menggunakan proksi berbanding VPN atau laman proksi berasaskan web?Proksi memberikan

Proksi memberikan kelajuan sambungan tertinggi berbanding VPN atau laman proksi berasaskan pelayar. Proksi mewujudkan laluan terus antara peranti anda dan pelayan YouTube’s, tanpa beban tunneling. Walaupun tetapan mengambil sedikit masa, anda boleh menonton video YouTube dengan main balik stabil dan kualiti video penuh tanpa masalah penimbalan.

Bolehkah saya menonton video 4K atau UHD di YouTube menggunakan proksi anda?Ya

Ya. Pelayan FineProxy menyokong kelajuan sehingga 500 Mbit/s, memastikan main balik lancar untuk kandungan 4K, UHD dan HDR. Infrastruktur pusat data serta lebar jalur berdedikasi menghalang throttling, jadi sesi YouTube anda kekal konsisten walaupun semasa tempoh trafik tinggi. Ini juga berfungsi sebagai proksi yang boleh dipercayai untuk menyahsekat YouTube Shorts dan kandungan bentuk pendek yang lain.

Adakah proksi ini berfungsi dengan alat automasi YouTube?Ya

Ya, FineProxy berintegrasi dengan lancar bersama alat automasi dan analitik YouTube yang popular. Anda boleh menyambung melalui senarai proksi yang diimport, URL muat turun atau integrasi API secara terus. Setiap proksi menyokong protokol HTTP/HTTPS dan SOCKS5, memastikan keserasian dengan semua penyelesaian perisian utama.

Bolehkah saya menggunakan berbilang akaun YouTube dengan proksi?Ya, anda boleh

Ya, anda boleh. Untuk kestabilan dan konsistensi sesi terbaik, kami mengesyorkan penggunaan satu proksi statik bagi setiap akaun. Tetapan ini mencegah konflik antara sesi dan membantu mengekalkan kepercayaan akaun dari semasa ke semasa. Proksi berputar boleh digunakan untuk pengumpulan data pukal atau simulasi tontonan, tetapi bukan untuk sesi yang dilog masuk.

Bolehkah saya mengakses YouTube TV dari luar AS?Ya. Dengan proksi

Ya. Dengan proksi berpangkalan di AS, anda boleh menyahsekat YouTube TV dan mengakses saluran TV langsung, sukan serta kandungan atas permintaan yang hanya tersedia di Amerika Syarikat. Gunakan IP statik untuk kestabilan sesi yang konsisten.

Bolehkah saya menggunakan proksi FineProxy dengan TV pintar?Ya

Ya. Jika TV pintar anda menyokong konfigurasi rangkaian manual (IP proksi dan port), anda boleh menghalakan trafiknya terus melalui pelayan FineProxy. Sebagai alternatif, anda boleh mengkonfigurasi proksi di peringkat penghala untuk meliputi semua peranti pada rangkaian anda, termasuk TV pintar, peranti penstriman dan konsol permainan. Ini membolehkan anda menyahsekat YouTube pada peranti yang tidak menyokong sambungan pelayar.

Panduan

Proksi YouTube: Panduan Praktikal untuk Menyahsekat dan Main Balik Stabil

3 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

YouTube lazimnya disekat pada rangkaian tempat kerja, di kolej dan universiti, serta dalam organisasi kerajaan bagi menguatkuasakan dasar penggunaan yang boleh diterima, mengurangkan penggunaan lebar jalur, atau memenuhi keperluan pematuhan. Di sesetengah wilayah, ISP melaksanakan sekatan peringkat negara atas arahan undang-undang. Kesannya ialah penolakan separa atau sepenuhnya terhadap permintaan ke YouTube dan CDN-nya. Memahami cara menyahsekat video YouTube secara andal memerlukan laluan trafik yang boleh diramal dan dikawal.

Cara praktikal untuk menyahsekat YouTube melalui proksi

1. VPN

VPN menyulitkan semua trafik peranti dan menghalanya melalui pelayan jauh. Kelebihan: mula dengan satu klik, tiada tetapan per aplikasi, membantu mengatasi sekatan geo. Kekurangan: overhead terowong tambahan sering mengurangkan kelajuan; mungkin bercanggah dengan alat keselamatan korporat; titik akhir VPN kerap disekat.

2. Laman proksi web

Halaman pelayar yang memuatkan YouTube di dalam bingkai mereka sendiri. Kelebihan: tiada apa perlu dipasang. Kekurangan: perlahan, video tidak stabil, ciri terhad (log masuk, senarai main), dan isu privasi yang serius — trafik mengalir melalui perantara tidak dikenali yang boleh menyuntik iklan atau skrip.

3. Aplikasi "unblocker" pihak ketiga

Pelbagai aplikasi/sambungan yang menjanjikan pintasan pantas. Kelebihan: tetapan minimum. Kekurangan: paling tidak selamat—pengendali tidak telus, penyulitan tidak jelas, risiko pengumpulan data, kerap gagal di bawah beban tinggi.

4. Membeli proksi berdedikasi (disyorkan untuk YouTube yang stabil)

Proksi hanya menghalakan trafik aplikasi terpilih (contohnya, pelayar anda) melalui IP terkawal. Menghalakan YouTube melalui proksi memberikan anda kelajuan praktikal tertinggi, skop yang tepat (YouTube sahaja), penghalaan yang boleh diramal, keserasian dengan pelayar, TV pintar yang menyokong tetapan rangkaian manual, automasi dan analitik; serta pilihan wilayah yang fleksibel. Kekurangan: tetapan awal hanya mengambil seminit — masukkan IP/port dan kelayakan (jika digunakan).

Untuk main balik 4K/UHD dan kadar bit yang konsisten, proksi berdedikasi biasanya mengatasi VPN, proksi web dan aplikasi ".unblocker". FineProxy menawarkan infrastruktur pusat data paling canggih untuk aliran kerja video yang menuntut prestasi tinggi.

seorang lelaki duduk di komputer riba memegang perisai dan tanda semak

Cara tetapkan YouTube melalui proksi

Gunakan sambungan pelayar seperti FoxyProxy atau ZeroOmega untuk menetapkan proksi kepada domain YouTube. Proksi tersedia dalam format ip:port atau user:pass@ip:port, dan anda boleh mengeksport senarai dalam TXT/CSV/JSON atau melalui API. Jika TV pintar anda menyokong konfigurasi rangkaian manual (atau penghala anda menyokong pemetaan keluar), anda juga boleh menghalakan trafik TV melalui proksi.

4K, UHD dan beban tinggi

Pelayan FineProxy mampu menampung sehingga 500 Mbit/s — proksi berkelajuan tinggi yang pantas untuk strim langsung YouTube, kandungan 4K/UHD dan HDR. Jika anda mengalami gangguan, semak Wi-Fi/LAN setempat, pastikan peraturan proksi hanya menyasarkan domain YouTube, dan kekalkan IP statik yang konsisten bagi mengelakkan perubahan laluan CDN.

Mengapa Pilih FineProxy untuk Akses YouTube?

Proksi pusat data kami ialah proksi selamat terbaik untuk tontonan YouTube, automasi dan pengumpulan data.

  • 🚀 Pelayan kependaman rendah untuk pemuatan video yang lancar
  • 🛡️ Tiada log, tiada pendikit, tiada sekatan
  • 🌍 Liputan IP global, termasuk US, Jerman, Rusia dan banyak lagi — gunakan proksi untuk melancarkan proksi YouTube bagi akses negara yang berbeza
  • 🔒 Sokongan penuh SSL (disulitkan) proksi nyahsekat YouTube untuk sambungan selamat
  • 🔄 IP statik baharu — stabil dan kurang berkemungkinan disekat
  • ⚙️ Berfungsi dengan alat automasi YouTube seperti TubeBuddy, Selenium, Python
  • 💬 Sokongan sebenar 24/7 — kami di sini untuk membantu

Perlukan proksi YouTube AS sahaja atau berbilang lokasi? Kami sedia membantu anda — tanya sahaja ([email protected])

Jika ini terasa berlebihan

Pertimbangkan alternatif yang mungkin tidak disekat:

  • Vimeo untuk kandungan kreatif/profesional berkualiti tinggi.
  • Dailymotion untuk pustaka umum yang besar.
  • BitChute / Rumble sebagai platform alternatif dasar.
  • Khan Academy, Coursera, edX untuk kandungan akademik.