Panduan integrasi
Cara menggunakan ZeroOmega
Konfigurasikan proksi anda dengan ZeroOmega secara mudah dalam beberapa langkah ringkas
Cara mengkonfigurasi sambungan ZeroOmega
Cari Sambungan ZeroOmega
Buka Chrome dan klik ikon menu (☰) → Extensions → Visit Chrome Web Store. Cari ZeroOmega dan pergi ke halamannya.
Pasang Sambungan ZeroOmega
Klik Tambah ke Chrome. Sahkan pemasangan untuk menambah sambungan ke bar alat anda.
Buka Pilihan ZeroOmega
Dalam Profiles, cipta profil baharu. Pilih jenis proksi HTTP Isikan alamat IP hos proksi dan port anda (8080 untuk HTTP).
Konfigurasi pengesahan
Masukkan nama pengguna dan kata laluan untuk perkhidmatan proksi aktif anda (bukan kata laluan akaun anda). Anda boleh menemui perkhidmatan anda di sini
Di manakah saya boleh mendapatkan kelayakan FineProxy untuk Cara menggunakan ZeroOmega?
Buka perkhidmatan aktif dalam papan pemuka FineProxy. Gunakan hos, port, nama pengguna dan kata laluan proksi yang dipaparkan untuk perkhidmatan tersebut.
Adakah saya perlu memasukkan kata laluan akaun FineProxy?
Tidak. Gunakan kata laluan pengesahan proksi bagi perkhidmatan aktif, bukan kata laluan log masuk akaun FineProxy.
Bagaimanakah saya mengesahkan persediaan proksi Cara menggunakan ZeroOmega berfungsi?
Selepas mendayakan proksi, buka laman semakan IP. IP dan lokasi yang dikesan mestilah sepadan dengan proksi yang dikonfigurasikan.
Apakah yang perlu disemak jika Cara menggunakan ZeroOmega tidak dapat bersambung melalui proksi?
Semak hos, port, protokol dan butiran pengesahan terlebih dahulu. Kemudian nyahdayakan profil VPN atau proksi yang bercanggah dan sambung semula.
Proksi untuk 48 jam
Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.