NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Instrukcja integracji

Jak korzystać z ZeroOmega

Skonfiguruj proxy w ZeroOmega w kilku prostych krokach

Zaktualizowano23 czerwca 2026
FormatInstrukcja krok po kroku

Jak skonfigurować rozszerzenie ZeroOmega

Step 1

Wyszukaj rozszerzenie ZeroOmega

Otwórz Chrome i kliknij ikonę menu (☰) → Rozszerzenia → Odwiedź Chrome Web Store. Szukaj ZeroOmega i przejdź na jego stronę.

Step 2

Zainstaluj rozszerzenie ZeroOmega

Kliknij Dodaj do Chrome. Potwierdź instalację, aby dodać rozszerzenie do paska narzędzi.

Step 3

Otwórz opcje ZeroOmega

W sekcji Profiles utwórz nowy profil. Wybierz typ proxy HTTP Wpisz adres IP hosta proxy oraz port (8080 dla HTTP).

Step 4

Skonfiguruj uwierzytelnianie

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj

Gdzie znajdę dane logowania FineProxy dla Jak korzystać z ZeroOmega?

Otwórz aktywną usługę w panelu FineProxy. Użyj hosta proxy, portu, nazwy użytkownika i hasła wyświetlonych dla tej usługi.

Czy mam podać hasło do konta FineProxy?

Nie. Użyj hasła uwierzytelniania proxy z aktywnej usługi, a nie hasła służącego do logowania na konto FineProxy.

Jak sprawdzić, czy konfiguracja proxy dla Jak korzystać z ZeroOmega działa?

Po włączeniu proxy otwórz serwis sprawdzający IP. Wykryte IP i lokalizacja powinny odpowiadać skonfigurowanemu proxy.

Co sprawdzić, jeśli Jak korzystać z ZeroOmega nie może połączyć się przez proxy?

Najpierw sprawdź host, port, protokół i dane uwierzytelniania. Następnie wyłącz kolidujący profil VPN lub proxy i połącz się ponownie.

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Skonfiguruj na 48 godzin