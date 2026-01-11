Instrukcja integracji
Jak korzystać z ZeroOmega
Skonfiguruj proxy w ZeroOmega w kilku prostych krokach
Jak skonfigurować rozszerzenie ZeroOmega
Wyszukaj rozszerzenie ZeroOmega
Otwórz Chrome i kliknij ikonę menu (☰) → Rozszerzenia → Odwiedź Chrome Web Store. Szukaj ZeroOmega i przejdź na jego stronę.
Zainstaluj rozszerzenie ZeroOmega
Kliknij Dodaj do Chrome. Potwierdź instalację, aby dodać rozszerzenie do paska narzędzi.
Otwórz opcje ZeroOmega
W sekcji Profiles utwórz nowy profil. Wybierz typ proxy HTTP Wpisz adres IP hosta proxy oraz port (8080 dla HTTP).
Skonfiguruj uwierzytelnianie
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj
Gdzie znajdę dane logowania FineProxy dla Jak korzystać z ZeroOmega?
Otwórz aktywną usługę w panelu FineProxy. Użyj hosta proxy, portu, nazwy użytkownika i hasła wyświetlonych dla tej usługi.
Czy mam podać hasło do konta FineProxy?
Nie. Użyj hasła uwierzytelniania proxy z aktywnej usługi, a nie hasła służącego do logowania na konto FineProxy.
Jak sprawdzić, czy konfiguracja proxy dla Jak korzystać z ZeroOmega działa?
Po włączeniu proxy otwórz serwis sprawdzający IP. Wykryte IP i lokalizacja powinny odpowiadać skonfigurowanemu proxy.
Co sprawdzić, jeśli Jak korzystać z ZeroOmega nie może połączyć się przez proxy?
Najpierw sprawdź host, port, protokół i dane uwierzytelniania. Następnie wyłącz kolidujący profil VPN lub proxy i połącz się ponownie.
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.