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連携ガイド

ZeroOmegaの使い方

簡単な数ステップでZeroOmegaを使ってプロキシを設定できます

更新日2026年6月23日
形式ステップ別ガイド

ZeroOmega拡張機能の設定方法

Step 1

ZeroOmega拡張機能を検索

Chromeを開き、メニューアイコン（☰）→ 拡張機能 → Chrome ウェブストアにアクセス の順にクリックします。 検索 ZeroOmega そのページを開きます。

Step 2

ZeroOmega拡張機能をインストール

クリック Chromeに追加. インストールを確認して、拡張機能をツールバーに追加します。

Step 3

ZeroOmegaのオプションを開く

「Profiles」で新しいプロファイルを作成します。 HTTPプロキシタイプを選択 プロキシホストのIPアドレスとポート（HTTPの場合は8080）を入力します。

Step 4

認証の設定

有効なプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力してください（アカウントパスワードではありません）。サービス情報は以下で確認できます こちら

ZeroOmegaの使い方で使用するFineProxyの認証情報はどこで確認できますか？

FineProxyダッシュボードで有効なサービスを開き、そのサービスに表示されているプロキシホスト、ポート、ユーザー名、パスワードを使用してください。

FineProxyアカウントのパスワードを入力する必要がありますか？

いいえ。FineProxyアカウントへのログイン用パスワードではなく、有効なサービスのプロキシ認証パスワードを使用してください。

ZeroOmegaの使い方のプロキシ設定が機能していることを確認するには？

プロキシを有効にした後、IP確認サイトを開いてください。検出されたIPとロケーションが、設定したプロキシと一致していれば正常です。

ZeroOmegaの使い方がプロキシ経由で接続できない場合、何を確認すればよいですか？

まずホスト、ポート、プロトコル、認証情報を確認してください。次に、競合するVPNやプロキシプロファイルを無効にして再接続します。

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間で構成