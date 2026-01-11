連携ガイド
ZeroOmegaの使い方
簡単な数ステップでZeroOmegaを使ってプロキシを設定できます
ZeroOmega拡張機能の設定方法
Step 1
ZeroOmega拡張機能を検索
Chromeを開き、メニューアイコン（☰）→ 拡張機能 → Chrome ウェブストアにアクセス の順にクリックします。 検索 ZeroOmega そのページを開きます。
Step 2
ZeroOmega拡張機能をインストール
クリック Chromeに追加. インストールを確認して、拡張機能をツールバーに追加します。
Step 3
ZeroOmegaのオプションを開く
「Profiles」で新しいプロファイルを作成します。 HTTPプロキシタイプを選択 プロキシホストのIPアドレスとポート（HTTPの場合は8080）を入力します。
Step 4
認証の設定
有効なプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力してください（アカウントパスワードではありません）。サービス情報は以下で確認できます こちら
ZeroOmegaの使い方で使用するFineProxyの認証情報はどこで確認できますか？
FineProxyダッシュボードで有効なサービスを開き、そのサービスに表示されているプロキシホスト、ポート、ユーザー名、パスワードを使用してください。
FineProxyアカウントのパスワードを入力する必要がありますか？
いいえ。FineProxyアカウントへのログイン用パスワードではなく、有効なサービスのプロキシ認証パスワードを使用してください。
ZeroOmegaの使い方のプロキシ設定が機能していることを確認するには？
プロキシを有効にした後、IP確認サイトを開いてください。検出されたIPとロケーションが、設定したプロキシと一致していれば正常です。
ZeroOmegaの使い方がプロキシ経由で接続できない場合、何を確認すればよいですか？
まずホスト、ポート、プロトコル、認証情報を確認してください。次に、競合するVPNやプロキシプロファイルを無効にして再接続します。
48時間で構成
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。