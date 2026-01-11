Integrations-Guide
So verwenden Sie ZeroOmega
Richten Sie Ihren Proxy mit ZeroOmega in wenigen einfachen Schritten ein
So konfigurieren Sie die ZeroOmega-Erweiterung
Nach der ZeroOmega-Erweiterung suchen
Öffnen Sie Chrome und klicken Sie auf das Menü-Symbol (☰) → Erweiterungen → Chrome Web Store besuchen. Suchen nach ZeroOmega und rufen Sie die entsprechende Seite auf.
ZeroOmega-Erweiterung installieren
Klick Zu Chrome hinzufügen. Bestätigen Sie die Installation, um die Erweiterung zu Ihrer Symbolleiste hinzuzufügen.
ZeroOmega-Optionen öffnen
Erstellen Sie unter „Profile HTTP-Proxy-Typ auswählen Tragen Sie die IP-Adresse und den Port Ihres Proxys ein (8080 für HTTP).
Authentifizierung konfigurieren
Geben Sie Benutzername und Passwort Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Account-Passwort). Ihre Dienste finden Sie hier
Wo finde ich meine FineProxy-Zugangsdaten für So verwenden Sie ZeroOmega?
Öffnen Sie Ihren aktiven Dienst im FineProxy-Dashboard. Verwenden Sie Host, Port, Benutzername und Passwort, die für diesen Dienst angezeigt werden.
Soll ich mein FineProxy-Konto-Passwort eingeben?
Nein. Verwenden Sie das Proxy-Authentifizierungspasswort Ihres aktiven Dienstes, nicht das Passwort für die Anmeldung in Ihrem FineProxy-Konto.
Wie prüfe ich, ob die Proxy-Einrichtung für So verwenden Sie ZeroOmega funktioniert?
Öffnen Sie nach dem Aktivieren des Proxys eine Website zur IP-Prüfung. Die erkannte IP und der Standort sollten dem konfigurierten Proxy entsprechen.
Was soll ich prüfen, wenn So verwenden Sie ZeroOmega keine Verbindung über den Proxy herstellt?
Prüfen Sie zuerst Host, Port, Protokoll und Authentifizierung. Deaktivieren Sie anschließend widersprüchliche VPN- oder Proxy-Profile und stellen Sie die Verbindung erneut her.
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.