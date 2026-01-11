Hướng dẫn tích hợp
hướng dẫn sử dụng ZeroOmega
Cấu hình proxy với ZeroOmega dễ dàng chỉ trong vài bước đơn giản
Cách cấu hình tiện ích mở rộng ZeroOmega
Tìm tiện ích mở rộng ZeroOmega
Mở Chrome và nhấp vào biểu tượng menu (☰) → Tiện ích mở rộng → Truy cập Chrome Web Store. tìm kiếm ZeroOmega và truy cập trang của extension đó.
Cài đặt tiện ích mở rộng ZeroOmega
Nhấp thêm vào Chrome. Xác nhận cài đặt để thêm tiện ích mở rộng vào thanh công cụ của bạn.
Mở tùy chọn ZeroOmega
Trong Profiles, tạo một profile mới. Chọn loại proxy HTTP Điền địa chỉ IP và port của proxy (8080 cho HTTP).
Cấu hình xác thực
Nhập tên đăng nhập và mật khẩu cho dịch vụ proxy đang hoạt động của bạn (không phải mật khẩu tài khoản). Bạn có thể tìm các dịch vụ của mình đây
Tôi tìm thông tin đăng nhập FineProxy cho hướng dẫn sử dụng ZeroOmega ở đâu?
Mở dịch vụ đang hoạt động trong bảng điều khiển FineProxy. Dùng host, cổng, tên đăng nhập và mật khẩu proxy hiển thị cho dịch vụ đó.
Tôi có nên nhập mật khẩu tài khoản FineProxy không?
Không. Dùng mật khẩu xác thực proxy của dịch vụ đang hoạt động, không phải mật khẩu bạn dùng để đăng nhập tài khoản FineProxy.
Làm sao để xác minh thiết lập proxy hướng dẫn sử dụng ZeroOmega đã hoạt động?
Sau khi bật proxy, mở một trang kiểm tra IP. IP và vị trí phát hiện phải khớp với proxy bạn vừa cấu hình.
Tôi nên kiểm tra gì nếu hướng dẫn sử dụng ZeroOmega không kết nối qua proxy?
Xác nhận host, cổng, giao thức và thông tin xác thực trước. Sau đó tắt VPN hoặc hồ sơ proxy xung đột và kết nối lại.
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.