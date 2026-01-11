دليل التكامل
كيفية استخدام ZeroOmega
قم بإعداد البروكسي باستخدام ZeroOmega بسهولة في خطوات بسيطة
كيفية إعداد إضافة ZeroOmega
ابحث عن إضافة ZeroOmega
افتح Chrome وانقر على أيقونة القائمة (☰) ← الإضافات ← قم بزيارة سوق Chrome الإلكتروني. البحث عن ZeroOmega وانتقل إلى صفحتها.
قم بتثبيت إضافة ZeroOmega
انقر أضف إلى Chrome. قم بتأكيد التثبيت لإضافة الامتداد إلى شريط الأدوات.
افتح خيارات ZeroOmega
في قسم الملفات التعريفية (Profiles) أنشئ ملفًا تعريفيًا جديدًا. اختر نوع بروكسي HTTP أدخل عنوان IP الخاص بخادم البروكسي والمنفذ (8080 لبروتوكول HTTP).
إعداد المصادقة
أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصَّين بخدمة البروكسي النشطة (وليس كلمة مرور حسابك). يمكنك العثور على خدماتك هنا
أين أجد بيانات اعتماد FineProxy لـ كيفية استخدام ZeroOmega؟
افتح خدمتك النشطة في لوحة تحكم FineProxy. استخدم مضيف البروكسي والمنفذ واسم المستخدم وكلمة المرور المعروضة لتلك الخدمة.
هل يجب إدخال كلمة مرور حساب FineProxy؟
لا. استخدم كلمة مرور مصادقة البروكسي من خدمتك النشطة، لا كلمة المرور التي تدخل بها إلى حساب FineProxy.
كيف أتحقق من أن إعداد بروكسي كيفية استخدام ZeroOmega يعمل؟
افتح موقعاً لفحص عنوان IP بعد تفعيل البروكسي. يجب أن يطابق العنوان والموقع المكتشفان البروكسي الذي أعددته.
ماذا أفحص إذا تعذّر اتصال كيفية استخدام ZeroOmega عبر البروكسي؟
أكّد أولاً المضيف والمنفذ والبروتوكول وبيانات المصادقة. ثم عطّل أي VPN أو ملف بروكسي متعارض وأعد الاتصال.
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