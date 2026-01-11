Guide d'intégration
Comment utiliser ZeroOmega
Configurez votre proxy avec ZeroOmega facilement en quelques étapes simples
Comment configurer l'extension ZeroOmega
Rechercher l'extension ZeroOmega
Ouvrez Chrome et cliquez sur l'icône du menu (☰) → Extensions → Accéder au Chrome Web Store. Rechercher ZeroOmega et accédez à sa page.
Installer l'extension ZeroOmega
Cliquer Ajouter à Chrome. Confirmez l'installation pour ajouter l'extension à votre barre d'outils.
Ouvrir les options de ZeroOmega
Dans Profiles, créez un nouveau profil. Choisir le type de proxy HTTP Saisissez l'adresse IP de votre hôte proxy ainsi que le port (8080 pour HTTP).
Configurer l'authentification
Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre service proxy actif (et non le mot de passe de votre compte). Vous pouvez trouver vos services ici
Où trouver mes identifiants FineProxy pour Comment utiliser ZeroOmega ?
Ouvrez votre service actif dans le tableau de bord FineProxy. Utilisez l'hôte du proxy, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe indiqués pour ce service.
Dois-je saisir le mot de passe de mon compte FineProxy ?
Non. Utilisez le mot de passe d'authentification du proxy associé à votre service actif, et non celui qui vous permet de vous connecter à votre compte FineProxy.
Comment vérifier que la configuration du proxy pour Comment utiliser ZeroOmega fonctionne ?
Après avoir activé le proxy, ouvrez un site de vérification d'adresse IP. L'adresse IP et la localisation détectées doivent correspondre au proxy que vous avez configuré.
Que dois-je vérifier si Comment utiliser ZeroOmega ne parvient pas à se connecter via le proxy ?
Vérifiez d'abord l'hôte, le port, le protocole et les informations d'authentification. Désactivez ensuite tout VPN ou profil de proxy susceptible de créer un conflit, puis reconnectez-vous.
Proxys pour 48 heures
Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.