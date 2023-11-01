NOUVEAU ! |Un appel API, des données propres en retour. Aucun scraper nécessaire.Obtenez 10 000 jetons gratuits →

Proxy Steam

Proxies IPv4 dédiés pour le parsing du Steam Market et les bots de trading — HTTP/HTTPS/SOCKS5, sessions persistantes, diversité de sous-réseaux pour 10 à 15 comptes par IP.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre de proxy pour Steam.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 10,000 Mix de pays IP de centre de données pour Steam Market analyse
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon service proxy
  • Exporte mon liste de proxys au format JSON
  • Affiche quels services ont eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon services proxy
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Comptes actifs

Je l'ai utilisé avec un bot Twitch et il a parfaitement fonctionné. Je remercie FineProxy d'avoir consacré un très bon système à ce dont j'ai précisément besoin.

blastzadaaaaSaasHub, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

d'excellents proxys pour le scraping de données – je l'utilise depuis plus de 5 ans… ils ont des adresses IP rotatives, ils sont rapides et presque tous les proxys ne sont pas bloqués sur les réseaux sociaux

AliceDieg, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Vitesse sous charge

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Emplacements et stock

très confortablement. acheté un proxy allemand pendant un mois, il n'y avait désormais aucun problème avec l'ouverture des sites. en effet, un proxy fonctionnel a cherché pendant longtemps et l'a trouvé ici. je conseille à tout le monde

Jack KimleyPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Prix ​​bon marché. Faible taux de proxys brisés <10%. Beaucoup de géo et de sous-réseaux. Connexion stable, adresses IP statiques et changement de pool gratuit chaque semaine.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Pourquoi ai-je besoin d'un proxy pour parser le Marché Steam ?Steam limite le

Steam limite le nombre de requêtes pour empêcher le scraping automatisé. Sans proxy, vous ne pouvez envoyer qu'un nombre restreint de requêtes avant d'obtenir des erreurs “429 Too Many Requests” qui bloquent votre IP. Les proxies vous permettent de répartir les requêtes sur plusieurs IP, garantissant un accès continu aux données de prix et aux informations d'inventaire. Pour des opérations de trading sérieuses, ce n’est pas facultatif — c’est le seul moyen de parser à grande échelle.

Puis-je utiliser des proxies gratuits pour Steam ?Techniquement oui

Techniquement oui, mais attendez-vous à des problèmes. Les proxies gratuits sont lents, peu fiables et partagés entre des milliers d'utilisateurs. Steam a probablement déjà bloqué la plupart des IP de proxies gratuits. Pour les bots de trading ou le parsing du Marché, les proxies gratuits vous causeront plus de problèmes qu'ils n'en résoudront. Vous passerez plus de temps à gérer les blocages qu'à réellement collecter des données.

Combien de comptes Steam puis-je utiliser sur une seule IP ?Environ 10

Environ 10 à 15 comptes avant que la limitation de débit de Steam ne devienne problématique. Cela s'applique aux bots de trading et aux opérations automatisées. Si vous utilisez ArchiSteamFarm ou des outils similaires avec davantage de comptes, vous aurez besoin de plusieurs proxies. Un proxy pour 10 à 15 comptes constitue un bon point de départ, bien que les opérations plus intensives puissent nécessiter moins de comptes par IP.

Les proxies datacenter seront-ils bloqués sur Steam ?Cela dépend

Cela dépend de la qualité du proxy. Les IP datacenter partagées sont souvent bloquées parce que des utilisateurs précédents en ont abusé. Les IP dédiées que vous contrôlez exclusivement offrent des taux de réussite bien meilleurs. Les proxies datacenter de FineProxy dédiés à Steam fonctionnent parce qu'ils vous sont attribués en exclusivité — personne d'autre ne peut les griller sur Steam pendant que vous les utilisez.

L'utilisation de proxies sur Steam est-elle contraire à leurs conditions d'utilisation ?Utiliser des

Utiliser des proxies pour contourner les restrictions de prix régionales enfreint les conditions d’utilisation de Steam et expose votre compte à des sanctions. En revanche, utiliser des proxies pour le parsing du Market, les bots de trading ou l’accès à Steam depuis des réseaux restreints se situe dans une zone grise. Steam ne fournit pas d’API officielle pour les données du Market, ce qui fait de l’accès automatisé la seule option pour les traders sérieux. L’essentiel est un usage responsable — n’abusez pas du système, respectez les limites de débit et n’utilisez pas de proxies pour des activités interdites comme la manipulation des prix.

La géolocalisation du proxy a-t-elle une importance pour le parsing Steam et les bots ?Pour la plupart

Pour la plupart des opérations de parsing du Steam Market et de bots de trading, la géolocalisation n’a que peu d’importance — Steam affiche les mêmes données du Market quelle que soit la région. Ce qui compte bien davantage, c’est la diversité des sous-réseaux. Les forfaits mix avec des IP réparties sur de nombreux sous-réseaux différents offrent les meilleurs résultats, car les systèmes anti-bot de Steam détectent les concentrations de requêtes provenant d’une même plage de sous-réseau. Les forfaits mix de FineProxy offrent une variété maximale de sous-réseaux, ce qui est plus efficace que de se concentrer sur une seule localisation en Europe ou aux États-Unis.

Comment connecter un proxy à ArchiSteamFarm ou à un navigateur pour Steam ?Pour ArchiSteamFarm

Pour ArchiSteamFarm (ASF), ouvrez votre fichier de configuration ASF.json et ajoutez les paramètres du proxy via le champ “WebProxy” — par exemple : “WebProxy”: “http://ip:port”. Si votre proxy nécessite une authentification, ajoutez les champs “WebProxyUsername” et “WebProxyPassword”. Redémarrez ASF après avoir enregistré. Pour un accès via navigateur, vous pouvez configurer le proxy dans les paramètres réseau de votre système ou utiliser une extension comme FoxyProxy ou SwitchyOmega — saisissez l’IP du proxy, le port et les identifiants, puis sélectionnez HTTP/HTTPS ou SOCKS5 selon le type de proxy. Pour les scripts de parsing du Steam Market avec authentification, assurez-vous que votre proxy prend en charge les sessions persistantes afin que les cookies et les données de session restent cohérents d’une requête à l’autre sur la même IP.

Guide

Proxy pour Steam : parsing, bots de trading et gestion multi-comptes

4 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Steam ne propose pas d'API officielle pour le Marché. Si vous avez besoin de données de prix, d'informations d'inventaire ou si vous souhaitez automatiser le trading, deux options s'offrent à vous : recourir à des services tiers coûteux ou parser Steam vous-même. La plupart des traders et revendeurs sérieux choisissent la seconde voie — et c’est là qu’un proxy pour Steam devient indispensable.

Pourquoi un proxy Steam est essentiel pour le parsing du Marché

Le Marché Steam contient des millions d'objets issus de CS2, Dota 2, Rust et d'autres jeux. Suivre les prix manuellement est impossible à grande échelle. Le parsing automatisé vous permet de :

  • Suivre les fluctuations de prix en temps réel
  • Repérez les articles sous-évalués avant vos concurrents
  • Constituez des bases de données de prix pour vos opérations de revente
  • Suivre l'inventaire sur plusieurs comptes

Le problème ? Steam applique un rate-limiting agressif. Envoyez trop de requêtes depuis une seule IP et vous obtiendrez des erreurs “429 Too Many Requests”. Votre IP est temporairement bloquée, et tout votre parsing s’arrête. Avec une rotation de proxies adaptée, vous répartissez les requêtes sur plusieurs IP et restez sous le radar de Steam.

Bots de trading et opérations multi-comptes

Si vous exploitez des bots de trading — qu’il s’agisse d’ArchiSteamFarm, de solutions personnalisées ou de plateformes commerciales — vous avez probablement déjà rencontré des limites de débit. Steam autorise environ 10 à 15 comptes bots par IP avant de déclencher le throttling. Au-delà, vous avez besoin de proxies dédiés pour chaque compte ou groupe de comptes.Gérer plusieurs comptes depuis une même IP crée un risque supplémentaire : si Steam signale l'un de vos comptes pour activité suspecte, l'association d'IP peut affecter tous les autres. Des proxies distincts isolent chaque compte et protègent l'ensemble de votre activité contre les bannissements en cascade.

Datacenter vs résidentiel : ce qui fonctionne pour Steam

Voici la réalité de l’utilisation d’un serveur proxy pour débloquer Steam à des fins professionnelles.Les proxies datacenter conviennent parfaitement aux utilisateurs expérimentés. Ils sont plus rapides et nettement moins chers pour le parsing à haut volume. L’essentiel est d’utiliser des IP dédiées qui n’ont pas été grillées par d’autres utilisateurs. Les IP datacenter partagées sont souvent bloquées immédiatement, car quelqu’un d’autre les a déjà exploitées abusivement sur Steam.Les proxies résidentiels et mobiles sont plus sûrs pour les débutants. Steam les perçoit comme des connexions domestiques classiques, ce qui réduit les contrôles. En revanche, ils coûtent plus cher et imposent des limites de bande passante — un problème si vous parsez des millions d’articles.FineProxy propose des IP datacenter dédiées à Steam. Ces adresses vous sont exclusivement réservées au sein de notre service — tant que vous les louez, aucun autre client FineProxy ne peut les utiliser pour Steam. Cela élimine le problème courant d’hériter de la mauvaise réputation d’un autre utilisateur. Nous sommes le fournisseur direct, pas un revendeur, ce qui signifie un contrôle total sur la qualité des IP et un remplacement plus rapide en cas de problème.

Conseils pratiques pour le parsing Steam

Respectez les limites de débit : même avec des proxies, ne bombardez pas les serveurs de Steam. Des délais de 10 à 15 secondes entre les requêtes sur chaque IP vous maintiennent sous le seuil de détection.Effectuez une rotation intelligente : ne changez pas d’IP à chaque requête — c’est suspect. Utilisez des sessions persistantes où la même IP gère une séquence logique de requêtes, puis effectuez la rotation.Gérez les erreurs 429 avec élégance : lorsque vous atteignez les limites de débit, ralentissez. Des tentatives agressives ne font que prolonger la durée de votre blocage.Utilisez les bons endpoints : /market/priceoverview/ de Steam fournit les prix actuels sans authentification. /market/pricehistory/ nécessite des cookies et renvoie les données historiques. Identifiez celui dont vous avez besoin.Surveillez la santé de vos IP : suivez quels proxies sont bloqués et à quel moment. Des schémas récurrents apparaissent — certaines heures de la journée ou certains volumes de requêtes déclenchent les blocages plus fréquemment.

Et pour accéder à Steam sans restrictions ?

Soyons clairs : utiliser des proxies pour contourner la tarification régionale de Steam enfreint leurs conditions d’utilisation. Acheter des jeux moins cher via la boutique d’une autre région expose votre compte à des restrictions. Nous ne recommandons pas cette pratique.En revanche, accéder à Steam sans restrictions a des usages tout à fait légitimes : si Steam est bloqué sur votre réseau (école, travail, certains pays), un proxy vous permet d’accéder normalement à la plateforme. Pour un accès personnel au jeu, n’importe quel proxy fiable convient — vous n’effectuez pas des milliers de requêtes, les limites de débit ne s’appliquent donc pas.