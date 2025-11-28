Guide d'intégration
Paramètres proxy sous Linux
Configurez votre proxy rapidement et facilement.
Comment configurer un proxy sur Linux
L'apparence de l'interface utilisateur dépend de votre distribution Linux, bien que la plupart des bureaux GNOME se ressemblent. L'exemple ci-dessous est illustré sur Fedora Linux (GNOME/KDE).
Ouvrir les paramètres réseau
Cliquez dans le coin supérieur droit → Cliquez sur l'icône Paramètres (engrenage) Accédez à l'onglet Network → Accédez aux paramètres Proxy
Configurer le proxy système
Activez l'interrupteur Network Proxy Choisissez la configuration manuelle Saisissez votre adresse IP et votre port
Les paramètres proxy intégrés de GNOME ne prennent pas en charge de manière fiable l'authentification par nom d'utilisateur et mot de passe SOCKS5. L'approche la plus sûre consiste donc à acheminer le trafic via une couche proxy locale. Une solution courante est redsocks, qui peut rediriger de façon transparente les connexions TCP vers un proxy SOCKS5 distant avec une authentification correcte.
Configuration avancée avec Redsocks
Si vous souhaitez utiliser un proxy SOCKS5 avec authentification par nom d'utilisateur et mot de passe, vous pouvez le configurer via Redsocks en tant que proxy système global.
Installer Redsocks
Ouvrez le Terminal (généralement ctrl-alt-t) Saisissez : sudo dnf install redsocks (mot de passe sudo requis)
dnf est utilisé sur Fedora, RHEL et CentOS Stream. Pour les autres distributions populaires : Debian / Ubuntu / Linux Mint : sudo apt install redsocks Arch / Manjaro : sudo pacman -S redsocks openSUSE : sudo zypper install redsocks Alpine : sudo apk add redsocks
Configurer un proxy
Ouvrez le fichier de configuration redsocks : sudo nano /etc/redsocks.conf Presse Alt + \ pour revenir au début du fichier, puis continuez à appuyer sur Ctrl + K jusqu'à ce que tout soit supprimé Collez la configuration appropriée (indiquée ci-dessous) et renseignez-la avec les identifiants de votre service proxy actif (et non le mot de passe de votre compte). Vous pouvez trouver vos services ici Presse Ctrl + X, puis Y, puis Entrer pour économiser Exécutez dans le terminal : sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks
base { log_debug = on; log_info = on; log = "stderr"; daemon = on; redirector = nftables; } redsocks { local_ip = 127.0.0.1; local_port = 12345; ip = xxx.xxx.xx.xxx; port = 1080; type = socks5; login = "fineproxy"; password = "password"; }
Configurer nftables
collez dans le terminal : sudo nano /etc/nftables.d/redsocks.nft Collez le tableau approprié (indiqué ci-dessous) dans le terminal : sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft Ctrl X puis Y pour enregistrer Exécutez dans le terminal : sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft sudo systemctl enable –now nftables
table inet redsocks { chain output { type nat hook output priority 0; ip daddr { 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 } return ip daddr xxx.xxx.xx.xxx return tcp redirect to :12345 } }
Configurer le DNS via TCP
Ouvrir le fichier : sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/99-dns.conf Collez : [main] dns=none Ouvrir le fichier : sudo nano /etc/systemd/resolved.conf Collez : [Resolve] DNS=1.1.1.1#cloudflare-dns.com DNSOverTLS=yes Exécutez dans le terminal : sudo ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf sudo systemctl restart NetworkManager systemd-resolved
Où trouver mes identifiants FineProxy pour Paramètres proxy sous Linux ?
Ouvrez votre service actif dans le tableau de bord FineProxy. Utilisez l'hôte du proxy, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe indiqués pour ce service.
Dois-je saisir le mot de passe de mon compte FineProxy ?
Non. Utilisez le mot de passe d'authentification du proxy associé à votre service actif, et non celui qui vous permet de vous connecter à votre compte FineProxy.
Comment vérifier que la configuration du proxy pour Paramètres proxy sous Linux fonctionne ?
Après avoir activé le proxy, ouvrez un site de vérification d'adresse IP. L'adresse IP et la localisation détectées doivent correspondre au proxy que vous avez configuré.
Que dois-je vérifier si Paramètres proxy sous Linux ne parvient pas à se connecter via le proxy ?
Vérifiez d'abord l'hôte, le port, le protocole et les informations d'authentification. Désactivez ensuite tout VPN ou profil de proxy susceptible de créer un conflit, puis reconnectez-vous.
Proxys pour 48 heures
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