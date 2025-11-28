Comment configurer un proxy sur Linux

Step 4

Configurer un proxy

Ouvrez le fichier de configuration redsocks : sudo nano /etc/redsocks.conf Presse Alt + \ pour revenir au début du fichier, puis continuez à appuyer sur Ctrl + K jusqu'à ce que tout soit supprimé Collez la configuration appropriée (indiquée ci-dessous) et renseignez-la avec les identifiants de votre service proxy actif (et non le mot de passe de votre compte). Vous pouvez trouver vos services ici Presse Ctrl + X, puis Y, puis Entrer pour économiser Exécutez dans le terminal : sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks