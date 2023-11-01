Proxy Crypto
Paquets IPv4 pour échelonner vos tâches. Supporte HTTP/HTTPS/SOCKS5, livraison automatique après paiement, trafic illimité et accès API.
Configurez votre offre proxy.
Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.
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Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.
Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.
Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Dédié.
|Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagé
|Recommandé iciDédiéPersonnel, à partir d’une seule IP
|ISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
|RotatifFacturé en crédits API
|Idéal pour
|Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
|Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
|Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
|Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
|Utilisateurs par adresse
|Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
|1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
|Jusqu’à 5
|Pool partagé
|Confiance de la plateforme
|StandardASN de centre de données
|Élevée — exclusif
|Élevée — enregistré auprès d’un FAI
|Varie selon le pool
|Prix à partir de
|$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
|$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
|$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Commande minimale
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 millions de crédits
|Durée de conservation de l’adresse
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Change à chaque requête
|Bande passante
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
|UDP / appels vocaux
|Option facultative
|Option facultative
|Option facultative
|Indisponible
|Protocoles
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentification
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Clé API
|Voir les offres
|Voir les offres dédiées
|Voir les offres FAI
|Voir les offres
Dédié
Personnel, à partir d’une seule IP
Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
Élevée — exclusif
$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
1 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Forfait centre de données
Vendu par blocs, partagé
Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
StandardASN de centre de données
$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
ISP
Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
Jusqu’à 5
Élevée — enregistré auprès d’un FAI
$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Rotatif
Facturé en crédits API
Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Pool partagé
Varie selon le pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 millions de crédits
Change à chaque requête
CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
Indisponible
HTTP, SOCKS5
Clé API
Proxys pour 48 heures
Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.
Principaux emplacements de proxys
Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.
Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.
FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.
Il suffit ensuite de dire
- Achète un IP dédiée pour un crypto trading bot
- Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon crypto service proxy
- Exporte mon crypto listes de proxys au format JSON
- Affiche quel service proxy pour cryptomonnaies a eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
- Affiche le statut et détails de facturation pour mon crypto services proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.
Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez
Dépenser votre argent
Six outils agissent sur le solde et exigent tous
wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.
Payer plus que le montant du devis
Chaque achat transmet le champ
expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.
Annuler par inadvertance
Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans
confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.
Vous facturer deux fois
Les appels financiers utilisent une
idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.
Configuration manuelle
Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.
Systèmes
Navigateurs
Applications
Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.
FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.
Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.
500 Mbps
par proxy lors de tests standard sur serveurs distants
99.97%
des connexions établies sur 1 973 500 requêtes
96
threads simultanés sur une même IP sans dégradation
0
plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres
AMD EPYC dédié
Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.
Sous-réseaux propres
Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.
Liaison montante de 80 Gbit/s
Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.
Tier III / IV
Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.
Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.
Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.
Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.
Vitesse sous charge
Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !
Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.
Minimums de commande
Récemment, je suis devenu utilisateur de Fineproxy et je suis très satisfait. J'utilise un proxy pour travailler, je dois souvent travailler avec des threads volumineux, mais sans un FineProxy, c'est impossible. La vitesse ne change pratiquement pas. Sur ce service il y a 2 forfaits : SUPER MIX et POUR EXPERTS. J'utilise SUPER MIX sur 5500 IP. Son avantage réside dans de nombreux proxy et un prix bon marché. Un panneau de contrôle accessible.
Excellents proxys, ils fonctionnent comme une horloge. Je les utilise depuis un an, en permanence, et j'en achète 1 000 à la fois.
Accès API et agent
Service proxy rapide et fiable avec une excellente disponibilité, un excellent support et des prix abordables. Parfait pour la navigation sécurisée et les tâches d'automatisation !
Je l'utilise depuis plus de 5 ans et c'est un excellent proxy pour travailler avec le scraping de données/les réseaux sociaux et tout autre projet d'automatisation - IP à rotation rapide, presque tous les proxy ne sont pas bloqués comme chez d'autres fournisseurs, etc. le support client est également assez bon.
Les plateformes d'échange bloquent-elles les IP datacenter ?Non
Non. Binance, Kraken, Bybit — tous authentifient par clé API. Ils ne vérifient pas si votre IP est résidentielle ou datacenter. Ils bannissent les IP qui dépassent les limites de requêtes. Tant que vous restez en dessous de la limite sur chaque IP, les proxies datacenter fonctionnent parfaitement.
De combien de proxies ai-je besoin pour mes bots de trading ?Un par instance
Un par instance de bot, c’est l’approche la plus simple. Si vous faites tourner 5 bots sur 3 exchanges, 5 à 15 IP suffisent selon l’intensité de vos requêtes. FineProxy vous permet d’ajouter des IP au fur et à mesure de votre montée en charge — inutile deviner à l’avance.
La latence est-elle importante pour les proxies crypto ?Oui
Oui. En arbitrage et en market making, chaque milliseconde compte. Les proxies datacenter offrent généralement une latence de 10 à 50 ms, ce qui est suffisamment rapide pour la plupart des stratégies. Si vous avez besoin d’une latence inférieure à 10 ms, il vous faut un proxy physiquement proche des serveurs de l’exchange — Binance tourne principalement sur AWS Tokyo, Kraken dans divers centres de données US/EU, et Bybit sur AWS Singapour.
Puis-je utiliser un seul proxy pour plusieurs plateformes d'échange ?C'est possible
C'est possible, mais il est préférable de les séparer. Les limites de débit sont appliquées par IP, et si le bot d’une plateforme consomme toutes les requêtes, cela n’affecte pas vos autres connexions. Une séparation nette facilite également le débogage en cas de problème.
FineProxy fonctionne-t-il avec Freqtrade, Hummingbot et les autres frameworks de bots ?Oui
Oui. Tout bot prenant en charge les paramètres proxy HTTP, HTTPS ou SOCKS5 fonctionne avec FineProxy sans configuration supplémentaire. Freqtrade et Hummingbot acceptent tous deux la configuration proxy via des variables d'environnement (http_proxy, https_proxy) ou directement dans la configuration de connexion à l'exchange. Pour les bots utilisant des flux WebSocket, définissez l'adresse du proxy SOCKS5 dans votre client — il gère les connexions persistantes bien mieux que les proxies HTTP.