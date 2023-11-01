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Proxy de FineProxy

HTTP/HTTPS/SOCKS5 sur ASN propriétaire depuis 2011 — serveurs AMD Threadripper, jusqu'à 500 Mbit/s par IP.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre proxy.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achetez 100 IP en Allemagne et autorisez 203.0.113.7
  • Pourquoi le taux de réussite a-t-il baissé hier ?
  • Renouvelle tout ce qui expire cette semaine pour moins de 200 $
  • Fais tourner mes IP allemandes lorsque le prochain renouvellement est gratuit
  • Télécharge la dernière facture et affiche l’utilisation de ce mois
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Localisations proxy populaires

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Vitesse sous charge

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Assistance

Fineproxy offre un service de qualité exceptionnelle avec des proxys rapides et fiables. Leur interface est conviviale, et le support client est toujours disponible pour résoudre les problèmes rapidement. Leur vaste réseau de serveurs dans le monde entier garantit une connexion stable, peu importe où vous vous trouvez. Je recommande vivement Fineproxy pour tout besoin de proxy

amarghezali21Norton Safe Web, Il y a plus de 2 ansSource

J'ai essayé ce site en raison des prix bas et de l'option crypto. Honnêtement, je suis impressionné. Les proxys sont vivants et rapides. Le vérificateur intégré est super pratique. Le support est poli et serviable. Tout fonctionne comme annoncé. J'en achèterai certainement plus pour mes tâches d'analyse.

pachinkox50SaasHub, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Emplacements et stock

Très bon prix pour des proxys aussi efficaces. J'ai acheté 5 pièces russes et américaines aussi vite que je l'ai vu. Fonctionne bien, pas de retard, j'ai peut-être de la chance mais j'ai Moscou et Saint-Pétersbourg pour la Russie et NY et Washington pour les USA. Assez bien, peut-être qu'à l'avenir j'achèterai un paquet de 100. Fonctionne également bien sur Windows 10 et Android, même vitesse de connexion que sur Internet direct. Tous les sites sont désormais débloqués.

Dan ToriaPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Fineproxy.org propose un service proxy décent avec un large choix d'adresses IP et d'emplacements. Cependant, les vitesses de connexion peuvent parfois être incohérentes et la réponse de l’assistance peut être plus lente que prévu. Bien que le service soit adapté aux tâches de base, il peut ne pas répondre pleinement aux besoins des utilisateurs ayant des exigences plus élevées ou des exigences spécifiques. Le prix est compétitif, mais les performances pourraient être plus stables pour ceux qui en dépendent pour un usage professionnel ou intensif.

Charles BrownProxyRate, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

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