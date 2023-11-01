Veuillez noter : Les proxys listés ci-dessous ne sont pas nos proxies sur serveurs premium. Il s'agit d'une liste publique gratuite collectée depuis des sources ouvertes — utiles pour des tests ou un usage basique.
Environ un quart de la population ukrainienne a quitté le pays depuis 2022. Applications bancaires (PrivatBank, Monobank), services publics via Diia, plateformes locales — certaines fonctionnalités vérifient votre IP. Si vous êtes à l'étranger et devez accéder à un service ukrainien qui refuse de se charger sans IP locale, un serveur proxy ukrainien résout le problème sans réacheminer l'intégralité de votre connexion comme le fait un VPN.
Pour les études de marché : Rozetka est la plus grande plateforme e-commerce d'Ukraine — plus de 1,5 million de références en électronique, alimentation et mode. OLX.ua gère les petites annonces (immobilier, automobiles, emploi). Prom.ua est une autre marketplace majeure. Les trois affichent des prix et une disponibilité localisés en fonction de l'IP. Des scrapers basés sur Apify existent pour chacune (2 $ pour 1 000 résultats sur OLX, 2 $ pour 1 000 produits sur Prom.ua). Si vous recherchez la meilleure adresse IP ukrainienne pour le suivi des prix — les IP ukrainiennes sont le seul moyen de voir ce que voient les acheteurs locaux.
Les proxies ukrainiens de FineProxy
Pour acheter un accès proxy Ukraine, FineProxy propose des proxies datacenter IPv4 et des proxies ISP depuis l'Ukraine. Datacenter sur ASN propre, tarif fixe par IP, trafic illimité. Les IP proxy UKR fonctionnent en mode anonyme — aucun en-tête de transfert, certificat SSL individuel par IP. HTTP/HTTPS et SOCKS5, jusqu'à 500 Mbps.
L'Ukraine compte plus de 4 200 ISP enregistrés et 52 datacenters actifs malgré les défis d'infrastructure en cours. Les IP ukrainiennes de FineProxy transitent par un routage résilient — vos opérations de scraping ne dépendent pas d'un point de défaillance unique. Après paiement, les IP apparaissent dans votre tableau de bord — ajoutez votre IP de travail en liste blanche, exportez au format IP:port ou via API. Commande minimum : 100 IP.