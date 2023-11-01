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Proxy Ukraina

Niezawodne statyczne proxy IPv4 — Ukraina — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, nielimitowany transfer

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 100 adresów IP datacenter w Ukrainie i dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych
  • Pokaż dzisiejszy wskaźnik powodzenia dla mojego ukraińskiego ruchu proxy
  • Odnów wszystkie usługi wygasające w tym tygodniu, których koszt nie przekracza 200 USD
  • Zmień moje adresy IP, gdy będzie dostępne kolejne bezpłatne odświeżenie
  • Eksportuj najnowszą listę proxy do formatu JSON
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Lokalizacje i dostępność

FineProx to doskonała usługa proxy, która imponuje stabilnością połączenia i dużą prędkością. Łatwa w użyciu, oferuje szeroki wybór lokalizacji i responsywną obsługę klienta. Świetny wybór do pracy i potrzeb osobistych!

BeilihoDieg, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Jestem bardzo zadowolony z usług Fineproxy. Ich sieć proxy jest duża i potężna, zapewnia stabilne i szybkie połączenie. Strona jest łatwa w nawigacji, a wsparcie techniczne jest responsywne i pomocne. To solidny wybór dla tych, którzy chcą zabezpieczyć swoje przeglądanie lub obejść ograniczenia geograficzne.

ammar ghezaliWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Testowałem tego dostawcę i oto, co o nim myślę: bardzo łatwy w użyciu i udostępnianiu dzięki poświadczeniom lub autoryzacji ip, szybki i stabilny w moim przypadku, a co najważniejsze, dobra cena.

Yomi DrogoTrustpilot, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Podczas gdy inni dostawcy pobierają opłatę za GB lub nawet za żądanie, ci ludzie pozostają wierni swojej misji utrzymania Internetu wolnym i bezpiecznym. Ich opcje z centrum danych są tanie i oferują nielimitowaną przepustowość.

Nemanja DuricSaasHub, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Podczas gdy inni dostawcy pobierają opłaty za GB lub nawet za żądanie, ci pozostają wierni swojej misji i oferują rozsądnie wycenione proxy z centrów danych z nieograniczoną przepustowością. Szukałem w całym internecie usługi takiej jak ta i jestem bardzo zadowolony, że ją znalazłem.

bhwowsersNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Rozetka, OLX.ua — datacenter czy ISP?Rozetka bez geoblokady

Rozetka nie stosuje agresywnych zabezpieczeń anty-bot jak Allegro czy Amazon. IP datacenter radzą sobie z monitorowaniem cen i scrapingiem katalogów bez problemu. OLX.ua jest podobny — standardowe ograniczanie zapytań, nic co wymagałoby proxy ISP. Do scrapingu nieruchomości na OLX (dane GPS, cena za metr kwadratowy) datacenter z odpowiednią rotacją wystarczy. Prom.ua jest najsłabiej chroniony z tej trójki.

Czy mogę korzystać z ukraińskich aplikacji bankowych z zagranicy?PrivatBank i Monobank

Aplikacje PrivatBank i Monobank same w sobie działają za granicą — są do tego zaprojektowane, bo miliony użytkowników opuściły Ukrainę. Diia również działa poza Ukrainą po odpowiedniej autoryzacji. Jednak niektóre usługi uruchamiają dodatkową weryfikację, gdy wykryją nieukraińskie IP. Ukraińskie proxy zmniejsza tarcie: mniej potwierdzeń SMS, brak flag „nietypowej aktywności». Nie jest to bezwzględnie wymagane do podstawowej bankowości, ale znacząco poprawia komfort korzystania.

Internet na Ukrainie — czy jest wystarczająco stabilny do operacji proxy?4200+ ISP

Ponad 4 200 dostawców ISP, 52 aktywne centra danych, 24 punkty wymiany ruchu internetowego. Łącza stałe: 74–84 Mbps. Około 25% infrastruktury stacjonarnej zostało uszkodzone, ale operatorzy zainwestowali miliardy w zasilanie awaryjne i redundancję. Adresy IP datacenter FineProxy są trasowane przez odporne ścieżki. Uptime utrzymuje się na stałym poziomie — problemem jest raczej fizyczna infrastruktura w strefach konfliktu niż łączność na poziomie IP.

Działające proxy
Ukraina · aktualizacja co 15 minut

Darmowe publiczne proxy z Ukraina, regularnie sprawdzane pod kątem szybkości i uptime’u. Skopiuj pojedyncze IP lub wyeksportuj aktualną listę — bez rejestracji.

Protokół
Anonimowość
Port
Ostatnie sprawdzenie
2 online·Potrzebujesz więcej? →
159.224.232.194:8888
IP : Port Wynik ProtokołyAnonimowośćMiastoSzybkość Uptime Ostatnie sprawdzenie Działanie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteNa całym świecie
500 Mbps
99.97%
Przed chwilą
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159.224.232.194:8888
Content Delivery Network· 211 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneDnipro
8.53 Mbps
99.8%
1 godz. temu
193.41.4.211:3128
NetCrafters OU· 2703 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
666 Kbps
100.0%
2 godz. temu
Wyświetlanie 2 z 2

Instrukcja

Ukraińskie IP — kto ich potrzebuje i dlaczego

2 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Uwaga: Poniżej wymieniono serwery proxy: nie nasze serwery proxy premium. To jest publiczna darmowa lista zebrane z otwartych źródeł — przydatne do testowania lub podstawowego użytku.

Około jedna czwarta populacji Ukrainy opuściła kraj od 2022 roku. Aplikacje bankowe (PrivatBank, Monobank), usługi rządowe przez Diia i lokalne platformy — niektóre funkcje sprawdzają Twoje IP. Jeśli przebywasz za granicą i potrzebujesz dostępu do ukraińskiej usługi, która nie działa bez lokalnego IP, ukraiński serwer proxy rozwiązuje problem bez przekierowywania całego połączenia, jak robi to VPN.

W kontekście badań rynku: Rozetka to największa platforma e-commerce na Ukrainie — ponad 1,5 miliona SKU z kategorii elektroniki, spożywki i mody. OLX.ua obsługuje ogłoszenia (nieruchomości, samochody, praca). Prom.ua to kolejny duży marketplace. Wszystkie trzy wyświetlają zlokalizowane ceny i dostępność na podstawie IP. Dla każdego z nich istnieją scrapery oparte na Apify ($2 za 1000 wyników dla OLX, $2 za 1000 produktów dla Prom.ua). Jeśli potrzebujesz najlepszego ukraińskiego adresu IP do monitorowania cen — ukraińskie IP to jedyny sposób, by zobaczyć to, co widzą lokalni kupujący.

Ukraińskie proxy FineProxy

Aby kupić ukraińskie proxy, FineProxy oferuje proxy datacenter IPv4 oraz proxy ISP z Ukrainy. Datacenter na własnym ASN, stała stawka za IP, nielimitowany transfer. Ukraińskie IP proxy działają jako anonimowe — brak nagłówków przekierowujących, indywidualny certyfikat SSL na każde IP. HTTP/HTTPS i SOCKS5, do 500 Mbps.

Ukraina ma ponad 4 200 zarejestrowanych dostawców ISP i 52 aktywne centra danych, mimo ciągłych wyzwań infrastrukturalnych. Ukraińskie IP od FineProxy łączą się przez odporne trasy — Twoje operacje scrapingu nie zależą od jednego punktu awarii. Po dokonaniu płatności adresy IP pojawiają się w Twoim panelu — dodaj swoje robocze IP do białej listy, eksportuj jako IP:port lub przez API. Minimalne zamówienie: 100 IP.