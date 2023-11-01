Otwórz poradnik
Windows 10 & 11
- Skonfiguruj wbudowane proxy systemu Windows
- Użyj Proxifier dla SOCKS5 i routingu per aplikacja
Centrum integracji
Kompleksowe instrukcje konfiguracji dla systemów operacyjnych, przeglądarek, rozszerzeń, przeglądarek antydetekt oraz fragmentów kodu.
Każdy poradnik ma tę samą strukturę: najpierw wymagania wstępne, następnie numerowane kroki ze zrzutami ekranu, rozwiązywanie problemów i końcowy test połączenia.
Szybki start
Zastąp USER, PASS, HOST i PORT danymi dostępowymi swojej usługi FineProxy.
curl -x http://USER:PASS@HOST:PORT http://api.ipify.org
import axios from "axios";
import { HttpProxyAgent } from "http-proxy-agent";
import { HttpsProxyAgent } from "https-proxy-agent";
const proxyUrl = "http://USER:PASS@HOST:PORT";
const res = await axios.get("https://api.ipify.org", {
httpAgent: new HttpProxyAgent(proxyUrl),
httpsAgent: new HttpsProxyAgent(proxyUrl),
timeout: 20000,
});
console.log(res.data);
import requests
proxies = {
"http": "http://USER:PASS@HOST:PORT",
"https": "http://USER:PASS@HOST:PORT"
}
print(requests.get("https://api.ipify.org", proxies=proxies, timeout=20).text)
<?php
$proxy = "http://USER:PASS@HOST:PORT";
$ch = curl_init("https://api.ipify.org");
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, $proxy);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 20);
echo curl_exec($ch);
curl_close($ch);
proxyURL, _ := url.Parse("http://USER:PASS@HOST:PORT")
client := &http.Client{
Timeout: 20 * time.Second,
Transport: &http.Transport{Proxy: http.ProxyURL(proxyURL)},
}
resp, err := client.Get("https://api.ipify.org")
Używaj proxy wyłącznie do dozwolonych celów i procesów. Przed użyciem zapoznaj się z naszymi zasadami użytkowania .
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.