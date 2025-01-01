Integracja proxy z MoreLogin

Step 2

Skonfiguruj swój profil

Przejdź do Advanced create Przejdź do Zakładka Proxy Wprowadź adres proxy i port (1080 dla SOCKS5) wprowadź nazwę użytkownika i hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj. Kliknij Utwórz profil w menu po prawej stronie.