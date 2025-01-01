Step 2

Seadistage oma profiil

Ava täpsem loomine Mine Proxy vahekaart Sisestage oma proxy aadress ja port (SOCKS5 jaoks 1080) sisestage oma aktiivse puhverserveriteenuse kasutajanimi ja parool (mitte teie konto parool). Oma teenused leiate siin. Klõpsa Loo profiil parempoolses menüüs.