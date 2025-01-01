MoreLogin proxy entegrasyonu

Step 2

profilinizi yapılandırın

Advanced create bölümüne gidin Git proxy sekmesi proxy adresinizi ve bağlantı noktanızı girin (sOCKS5 için 1080) aktif proxy hizmetinize ilişkin kullanıcı adı ve şifreyi girin (hesap şifrenizi değil). hizmetlerinizi burada bulabilirsiniz burada. Tıkla Profil Oluştur sağdaki yan menüde.