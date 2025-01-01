MoreLogin प्रॉक्सी इंटीग्रेशन

Step 2

अपनी प्रोफ़ाइल कॉन्फ़िगर करें

Advanced create पर जाएँ जाएँ प्रॉक्सी टैब अपना प्रॉक्सी एड्रेस और पोर्ट दर्ज करें (SOCKS5 के लिए 1080) अपनी सक्रिय प्रॉक्सी सेवा का यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें (यह आपके अकाउंट का पासवर्ड नहीं है)। आप अपनी सेवाएँ यहाँ देख सकते हैं यहाँ. क्लिक करें प्रोफ़ाइल बनाएँ दाईं तरफ़ के मेनू में।