WhatsApp के लिए प्रॉक्सी
कॉल्स के लिए UDP सपोर्ट वाला SOCKS5, हर अकाउंट के लिए स्टेटिक IPv4, सभी WhatsApp पोर्ट ओपन — HTTP/HTTPS और SOCKS5
अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।
अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।
वर्तमान प्लान लोड हो रहे हैं…
मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।
प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।
FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: समर्पित.
|डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझा
|यहाँ अनुशंसितसमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP से
|ISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
|रोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
|उपयुक्त
|बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
|दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
|वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
|डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
|प्रति पते लोग
|5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
|1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
|5 तक
|साझा पूल
|प्लेटफ़ॉर्म विश्वास
|स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
|उच्च — एकल उपयोग
|उच्च — ISP पंजीकृत
|पूल के अनुसार अलग
|शुरुआती कीमत
|$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
|$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
|$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|न्यूनतम ऑर्डर
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M क्रेडिट
|पते की अवधि
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|हर अनुरोध पर बदलता है
|बैंडविड्थ
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
|UDP / वॉइस कॉल
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|उपलब्ध नहीं
|प्रोटोकॉल
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|प्रमाणीकरण
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|API कुंजी
|प्लान देखें
|समर्पित प्लान देखें
|ISP प्लान देखें
|प्लान देखें
समर्पित
व्यक्तिगत, एक ही IP से
दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
उच्च — एकल उपयोग
$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
1 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
डेटा सेंटर पैकेज
ब्लॉक में बिक्री, साझा
बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
ISP
स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
5 तक
उच्च — ISP पंजीकृत
$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
रोटेटिंग
बिल API क्रेडिट में
डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
साझा पूल
पूल के अनुसार अलग
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M क्रेडिट
हर अनुरोध पर बदलता है
क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
उपलब्ध नहीं
HTTP, SOCKS5
API कुंजी
48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।
शीर्ष प्रॉक्सी स्थान
वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।
एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।
FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।
फिर बस कहें
- एक WA Business खाते के लिए एक समर्पित UDP-सक्षम IP खरीदें
- मेरी प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
- मेरी प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
- आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली सेवाएँ देखें
- मेरी प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।
एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें
आपका पैसा खर्च करना
छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को
wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।
कोट से अधिक भुगतान
हर खरीद में कोट का
expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।
मनमर्जी से रद्द करना
दो अपरिवर्तनीय टूल
confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।
दो बार शुल्क लेना
धन संबंधी कॉल में
idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।
मैनुअल सेटअप
चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।
सिस्टम
ब्राउज़र
ऐप्स
तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।
हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।
परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।
500 Mbps
मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी
99.97%
1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन
96
एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड
0
बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक
समर्पित AMD EPYC
हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।
स्वयं के सबनेट
IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।
80 Gbps अपलिंक
प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।
Tier III / IV
हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।
वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।
इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।
प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।
अकाउंट संचालन
मैं FineProxy.org के साथ दो साल से अधिक समय से काम कर रहा हूँ, और मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि यह सबसे स्थिर प्रदाता है जिसके साथ मैंने कभी काम किया है। मैं एक दर्जन से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स संभालता हूँ और हर एक को एक समर्पित IP की आवश्यकता होती है। एक भी बार मुझे "ब्लैकलिस्टेड" पते के कारण कोई ब्लॉक नहीं मिला। सर्वर अपटाइम लगभग 99.9% है, जो स्वचालित मार्केटिंग अभियानों के दौरान महत्वपूर्ण है। स्पीड से अधिक संतोषजनक है, डेटा आसानी से बहता है बिना पीक घंटों के दौरान परेशान करने वाली धीमी गति के। प्रबंधन पैनल सहज है और प्रॉक्सी सूची वास्तविक समय में अपडेट होती रहती है। FineProxy मानसिक शांति के समान है।
मैं कुछ हफ्तों से Fineproxy का उपयोग कर रहा हूँ और मैं वास्तव में प्रभावित हूँ। प्रॉक्सी तेज़, स्थिर हैं, और मेरे टूल्स में उन्हें एकीकृत करना आसान है। मैं उन्हें ज्यादातर कई अकाउंट्स को मैनेज करने और स्क्रैपिंग के लिए उपयोग करता हूँ — अब तक कोई ब्लॉक्स या धीमापन नहीं हुआ। जब मुझे सेटअप से संबंधित कोई सवाल था तो सपोर्ट तुरंत जवाब देता है। कीमतें भी उचित हैं, खासकर गुणवत्ता के लिए। यह निश्चित रूप से सबसे विश्वसनीय प्रॉक्सी प्रदाताओं में से एक है।
लोड के दौरान गति
मैं Fineproxy की सेवा से बहुत संतुष्ट हूं। उनका प्रॉक्सी नेटवर्क बड़ा और शक्तिशाली है, जो स्थिर और तेज़ कनेक्शन प्रदान करता है। उनकी साइट पर नेविगेट करना आसान है, और तकनीकी सहायता उत्तरदायी और सहायक है। यह उन लोगों के लिए ठोस विकल्प है जो अपने ब्राउज़िंग को सुरक्षित करना या भौगोलिक प्रतिबंधों को बायपास करना चाहते हैं।
यह वेबसाइट तेज़ प्रॉक्सी के साथ ट्रायल प्रदान करती है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई इतनी तेज़ प्रॉक्सी देगा। अब मैं केवल इस वेबसाइट की प्रॉक्सी खरीद रहा हूँ।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं
हम दो साल से FineProxy का उपयोग कर रहे हैं। असीमित बैंडविड्थ और कनेक्शन वाकई शानदार और स्थिर हैं। इसकी पुरज़ोर सिफ़ारिश करता हूँ।
बेहतरीन काम बेहतरीन काम – शानदार प्रॉक्सी बेहतरीन काम, टीम! मैंने अभी अभी इस सेवा की खोज की है और मैं वास्तव में प्रभावित हूँ — जिस कीमत पर आप यह मूल्य दे रहे हैं वह अविश्वसनीय है। और अब असीमित रेजिडेंशियल एक्सेस के साथ? यह अगले स्तर का है। आप सभी को बहुत सम्मान। मैं निश्चित रूप से वापस आऊँगा!
मेरा WhatsApp ब्लॉक है। कैसे अनब्लॉक करें?ट्रैफ़िक रूट करें
देश-स्तरीय ब्लॉक्स के लिए अप्रतिबंधित क्षेत्र के माध्यम से ट्रैफ़िक रूट करना आवश्यक है। ऐसे सर्वर वाले प्रॉक्सी या VPN कॉन्फ़िगर करें जहाँ WhatsApp सामान्य रूप से काम करता है। नेटवर्क ब्लॉक्स (ऑफिस, स्कूल) के लिए, सिस्टम-लेवल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन लोकल फ़ायरवॉल नियमों को बायपास करता है। FineProxy के स्टैटिक डेटासेंटर प्रॉक्सी VPN स्पीड पेनल्टी के बिना स्थिर अनब्लॉक्ड WhatsApp एक्सेस प्रदान करते हैं।
प्रॉक्सी यूज़ करते समय मेरी WhatsApp कॉल्स क्यों ड्रॉप हो जाती हैं?UDP चालू करें
HTTP/HTTPS प्रॉक्सी UDP को सपोर्ट नहीं करते, जिसका उपयोग WhatsApp कॉल ऑडियो और वीडियो के लिए करता है। UDP फ़ॉरवर्डिंग सक्षम SOCKS5 प्रॉक्सी (UDP सहित) पर स्विच करें। FineProxy के SOCKS5 में पूर्ण UDP सपोर्ट शामिल है। यह भी सत्यापित करें कि आपके नेटवर्क पर UDP पोर्ट्स 3478, 45395 ब्लॉक नहीं हैं।
WhatsApp के लिए कौन से पोर्ट्स आवश्यक हैं?TCP और UDP
मैसेजिंग और मीडिया: TCP पोर्ट 80, 443, 587, 5222, 7777. वॉइस/वीडियो कॉल्स: UDP पोर्ट 3478, 45395, 59234, 50318. FineProxy VoIP सहित पूर्ण WhatsApp फ़ंक्शनैलिटी के लिए सभी ज़रूरी पोर्ट सपोर्ट करता है।
क्या मैं डेडिकेटेड प्रॉक्सी के साथ WhatsApp की बिल्ट-इन प्रॉक्सी सेटिंग यूज़ कर सकता/सकती हूँ?हाँ
हाँ, अगर प्रॉक्सी IP-आधारित ऑथराइज़ेशन सपोर्ट करता है। WhatsApp’ की बिल्ट-इन प्रॉक्सी सेटिंग केवल host और port स्वीकार करती है — इसमें login/password फ़ील्ड नहीं होते। FineProxy आपको डैशबोर्ड में अपना IP एड्रेस व्हाइटलिस्ट करने की सुविधा देता है — उसके बाद प्रॉक्सी बिना क्रेडेंशियल्स के काम करता है, और आप सीधे WhatsApp सेटिंग्स में बस एड्रेस और पोर्ट डालकर उपयोग कर सकते हैं।
WhatsApp Business के लिए सबसे अच्छा प्रॉक्सी प्रकार कौन सा है?प्रति खाता स्टैटिक
स्टैटिक डेटासेंटर या ISP प्रॉक्सी — प्रत्येक WhatsApp Business अकाउंट के लिए एक प्रॉक्सी नंबर (IP:port)। लॉग-इन सेशन के लिए रोटेशनल प्रॉक्सी से बचें — ये बार-बार री-वेरिफिकेशन प्रॉम्प्ट ट्रिगर करती हैं। अगर कॉलिंग का अधिक उपयोग है, तो सुनिश्चित करें कि SOCKS5 UDP सपोर्ट के साथ हो।
क्या आपके प्रॉक्सी WhatsApp ऑटोमेशन टूल्स के साथ काम करते हैं?हाँ
हाँ। FineProxy ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, एंटी-डिटेक्ट ब्राउज़र (AdsPower, GoLogin), और WhatsApp Business API प्लेटफ़ॉर्म के साथ इंटीग्रेट होता है। TXT, CSV, JSON, या API के ज़रिए लिस्ट एक्सपोर्ट करें। HTTP/HTTPS और SOCKS5 दोनों प्रोटोकॉल सपोर्टेड हैं।