Proxy para WhatsApp
SOCKS5 com suporte a UDP para chamadas, IPv4 estático por conta, todas as portas do WhatsApp abertas — HTTP/HTTPS e SOCKS5
Monte seu plano de proxy.
Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.
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Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.
Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.
Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Dedicado.
|Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhado
|Recomendado aquiDedicadoPessoal, a partir de um único IP
|ISPEndereços estáticos registrados por ISP
|RotativoCobrado em créditos de API
|Ideal para
|Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
|Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
|Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
|Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
|Usuários por endereço
|Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
|1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
|Até 5
|Pool compartilhado
|Confiança da plataforma
|PadrãoASN de datacenter
|Alta — exclusivo
|Alta — registrado por ISP
|Varia conforme o pool
|Preço a partir de
|$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
|$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
|$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pedido mínimo
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 milhões de créditos
|Permanência do endereço
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Muda a cada solicitação
|Largura de banda
|Sem medição
|Sem medição
|Sem medição
|CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
|UDP / chamadas de voz
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Indisponível
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticação
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Chave de API
|Ver planos
|Ver planos dedicados
|Ver planos ISP
|Ver planos
Dedicado
Pessoal, a partir de um único IP
Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
Alta — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
1 IP
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Pacote de datacenter
Vendido em blocos, compartilhado
Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
PadrãoASN de datacenter
$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
ISP
Endereços estáticos registrados por ISP
Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
Até 5
Alta — registrado por ISP
$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Rotativo
Cobrado em créditos de API
Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Pool compartilhado
Varia conforme o pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 milhões de créditos
Muda a cada solicitação
CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
Indisponível
HTTP, SOCKS5
Chave de API
Proxies por 48 horas
Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.
Principais localizações de proxy
As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.
Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.
A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.
Depois, basta dizer
- Compre um IP dedicado com UDP para uma conta do WhatsApp Business
- Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu serviço de proxy
- Exporte meu lista de proxies como JSON
- Mostre quais serviços tiveram a maior taxa de erro hoje
- Mostre o status e detalhes de cobrança para meu serviços de proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.
O que o agente não fará — não importa o que você peça
Gastar seu dinheiro
Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de
wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.
Pagar mais que o valor cotado
Cada compra inclui o
expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.
Cancelar por impulso
As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem
confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.
Cobrar duas vezes
Chamadas financeiras usam uma
idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.
Configuração manual
Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.
Sistemas
Navegadores
Aplicativos
Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.
A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.
Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.
500 Mbps
por proxy em testes padrão com servidores remotos
99.97%
das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações
96
threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho
0
limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos
AMD EPYC dedicado
Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.
Sub-redes próprias
Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.
Uplink de 80 Gbps
Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.
Tier III / IV
Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.
A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.
Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.
Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.
Contas em operação
Trabalho com a FineProxy.org há mais de dois anos e posso dizer, com toda a honestidade, que é o fornecedor mais estável com que já trabalhei. Giro mais de uma dúzia de contas de redes sociais e cada uma precisa de um IP dedicado. Nunca encontrei um bloqueio devido a um endereço incluído numa lista negra. A disponibilidade do servidor ronda os 99.9%, o que é crucial durante campanhas de marketing automatizadas. A velocidade é mais do que satisfatória e os dados fluem sem lentidões incómodas nas horas de ponta. O painel de gestão é intuitivo e a lista de proxies é atualizada em tempo real. FineProxy é sinónimo de tranquilidade.
Eu tenho usado Fineproxy por algumas semanas e eu estou realmente impressionado. Os proxies são rápidos, estáveis e fáceis de integrar em minhas ferramentas. Eu uso principalmente para gerenciar várias contas e raspamento — sem proibições ou abrandamentos até agora. O suporte foi rápido para responder quando eu tive uma pergunta de configuração. Os preços são justos também, especialmente para a qualidade. Definitivamente um dos provedores de proxy mais confiáveis lá fora.
Velocidade sob carga
Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.
Estou muito satisfeito com o serviço Fineproxy. Sua rede proxy é grande e poderosa, fornecendo uma conexão estável e rápida. Seu site é fácil de navegar, e o suporte técnico é responsivo e útil. É uma escolha sólida para aqueles que procuram proteger sua navegação ou geo-restrições de bypass.
Tráfego nunca medido
Excelente serviço de proxies! Têm diferentes tipos de proxies, incluindo proxies rotativos sem limite de tráfego. Os preços são acessíveis e existem opções de segmentação geográfica. É fácil pagar com criptomoedas, PayPal ou cartões.
Utilizamos a FineProxy há dois anos. A largura de banda ilimitada e a ligação são simplesmente incríveis e estáveis. Recomendo vivamente.
Meu WhatsApp está bloqueado. Como desbloquear?Bloqueios em
Bloqueios em nível de país exigem roteamento por uma região sem restrições. Configure um proxy ou VPN com servidores onde o WhatsApp funciona normalmente. Para bloqueios de rede (escritório, escola), a configuração de proxy em nível de sistema contorna as regras do firewall local. Proxies estáticos de datacenter da FineProxy oferecem acesso estável e desbloqueado ao WhatsApp sem as penalidades de velocidade de uma VPN.
Por que minhas chamadas no WhatsApp caem ao usar um proxy?Proxies HTTP/HTTPS
Proxies HTTP/HTTPS não suportam UDP, que o WhatsApp usa para áudio e vídeo de chamadas. Mude para proxies SOCKS5 com encaminhamento UDP habilitado. O SOCKS5 da FineProxy inclui suporte completo a UDP. Verifique também se as portas UDP 3478 e 45395 não estão bloqueadas na sua rede.
Quais portas o WhatsApp exige?Mensagens e mídia
Mensagens e mídia: portas TCP 80, 443, 587, 5222, 7777. Chamadas de voz/vídeo: portas UDP 3478, 45395, 59234, 50318. A FineProxy suporta todas as portas necessárias para funcionalidade completa do WhatsApp, incluindo VoIP.
Posso usar o proxy nativo do WhatsApp com proxies dedicados?Sim
Sim, se o proxy suportar autorização baseada em IP. A configuração de proxy integrada do WhatsApp aceita apenas host e porta, sem campos de login/senha. A FineProxy permite que você adicione seu endereço IP à lista de permissões no painel — depois disso, o proxy funciona sem credenciais, e você pode usar apenas o endereço e a porta diretamente nas configurações do WhatsApp.
Qual o melhor tipo de proxy para WhatsApp Business?Datacenter estático ou
Datacenter estático ou proxies ISP com um número de proxy (IP:porta) por conta do WhatsApp Business. Evite proxies rotativos para sessões autenticadas — eles causam solicitações de reverificação. Para uso corporativo com muitas chamadas, garanta SOCKS5 com suporte a UDP.
Os proxies de vocês funcionam com ferramentas de automação do WhatsApp?Sim
Sim. A FineProxy se integra com frameworks de automação, navegadores anti-detect (AdsPower, GoLogin) e plataformas de WhatsApp Business API. Exporte listas em TXT, CSV, JSON ou via API. Protocolos HTTP/HTTPS e SOCKS5 suportados.