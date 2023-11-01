Proxy com pagamento por cartão de crédito
Proxies IPv4 com suporte a HTTP/HTTPS/SOCKS5, tráfego ilimitado, acesso à API e ativação automática em minutos após pagamento com Visa ou Mastercard.
Monte seu plano de proxy.
Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.
Carregando os planos atuais…
Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.
Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.
Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.
|Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhado
|DedicadoPessoal, a partir de um único IP
|ISPEndereços estáticos registrados por ISP
|RotativoCobrado em créditos de API
|Ideal para
|Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
|Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
|Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
|Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
|Usuários por endereço
|Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
|1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
|Até 5
|Pool compartilhado
|Confiança da plataforma
|PadrãoASN de datacenter
|Alta — exclusivo
|Alta — registrado por ISP
|Varia conforme o pool
|Preço a partir de
|$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
|$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
|$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pedido mínimo
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 milhões de créditos
|Permanência do endereço
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Muda a cada solicitação
|Largura de banda
|Sem medição
|Sem medição
|Sem medição
|CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
|UDP / chamadas de voz
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Indisponível
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticação
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Chave de API
|Ver planos
|Ver planos dedicados
|Ver planos ISP
|Ver planos
Pacote de datacenter
Vendido em blocos, compartilhado
Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
PadrãoASN de datacenter
$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Dedicado
Pessoal, a partir de um único IP
Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
Alta — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
1 IP
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
ISP
Endereços estáticos registrados por ISP
Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
Até 5
Alta — registrado por ISP
$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Rotativo
Cobrado em créditos de API
Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Pool compartilhado
Varia conforme o pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 milhões de créditos
Muda a cada solicitação
CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
Indisponível
HTTP, SOCKS5
Chave de API
Proxies por 48 horas
Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.
Principais localizações de proxy
As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.
Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.
A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.
Depois, basta dizer
- Compre 1,000 IPs de datacenter em Europa
- Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu serviço de proxy
- Exporte meu lista de proxies como JSON
- Mostre quais serviços tiveram a maior taxa de erro hoje
- Mostre o status e detalhes de cobrança para meu serviços de proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.
O que o agente não fará — não importa o que você peça
Gastar seu dinheiro
Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de
wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.
Pagar mais que o valor cotado
Cada compra inclui o
expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.
Cancelar por impulso
As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem
confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.
Cobrar duas vezes
Chamadas financeiras usam uma
idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.
Configuração manual
Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.
Sistemas
Navegadores
Aplicativos
Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.
A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.
Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.
500 Mbps
por proxy em testes padrão com servidores remotos
99.97%
das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações
96
threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho
0
limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos
AMD EPYC dedicado
Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.
Sub-redes próprias
Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.
Uplink de 80 Gbps
Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.
Tier III / IV
Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.
A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.
Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.
Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.
Tráfego nunca medido
Não vou dizer que os preços são os mais baixos, mas o tráfego ilimitado e a velocidade máxima é inegável. O serviço de suporte não me falhou pessoalmente – sempre em contato, sempre atual, educado e sem confusão. Eu uso o pacote por 30 dias, endereços europeus, já para o segundo ano. Após o pagamento, tudo acontece instantaneamente. Eu não tentei misturar, é suficiente para mim.
Enquanto outros fornecedores cobram por GB ou mesmo por pedido, estes caras mantêm-se fiel à sua missão de manter a Internet livre e segura. Suas opções de Datacenter são baratas e vêm com largura de banda ilimitada.
Acesso por API e agente
Eu o usei em ferramentas de automação como ferramentas de palavra-chave, e para raspar ferramentas, como o trocador de jogo, o suporte ao cliente é de primeira classe sempre que você precisa de alguma ajuda eles estão 24/7 disponíveis para resolver problema ur, a qualidade de proxies são simplesmente surpreendentes.
i love fineproxy the speed is great i use it em ferramentas de automação, webscrapping e para navegação, a conexão são estáveis e a velocidade é muito boa, nunca desconectar e não proibido ips, vou comprá-lo novamente e novamente, a equipe de suporte é realmente grande resposta no tempo
Suporte
Se você não está trabalhando com um site muito popular, então o proxy é apenas super. Boa velocidade. Suporte técnico rápido. Use-o, você não vai arrepender-se.
O serviço Procosi geralmente cumpre suas tarefas, mas há áreas para melhorar. A interface é fácil de usar, e a funcionalidade é ampla. No entanto, a velocidade e o suporte ao cliente podem causar algum inconveniente.
Em quanto tempo os proxies são ativados após o pagamento?Após um pagamento
Após um pagamento bem-sucedido, os proxies geralmente são ativados em 1–5 minutos. Na maioria dos casos, o acesso é concedido quase instantaneamente, e eventuais atrasos normalmente são causados pelo banco ou processador de pagamento.
O que devo fazer se paguei um valor ligeiramente acima ou abaixo do valor exigido?Se o
Se o valor difere do total exigido, o sistema pode não reconhecer o pagamento automaticamente. Nesse caso, entre em contato com o suporte e verificaremos e confirmaremos sua transação manualmente.
Há alguma taxa ao pagar com cartão de crédito?Não cobramos nenhuma
Não cobramos nenhuma taxa adicional por pagamentos com cartão — você paga exatamente o preço exibido no seu pedido. No entanto, seu banco ou provedor de pagamento pode aplicar uma taxa de processamento própria, que está fora do nosso controle.
Posso ativar a renovação automática ao pagar com cartão?Sim
Sim, ao usar o Stripe você pode ativar a cobrança automática para que os pagamentos sejam debitados automaticamente na renovação. Alternativamente, você pode adicionar saldo à sua conta com antecedência, e as renovações serão processadas automaticamente a partir dele — sem necessidade de assinatura no Stripe.
Posso obter reembolso se paguei com cartão de crédito?Sim
Sim, reembolsos para pagamentos com cartão estão disponíveis de acordo com nossa política de serviço. O reembolso pode ser feito diretamente no cartão original ou creditado no saldo da sua conta para compras futuras.
Posso comprar proxies com cartão sem me cadastrar?Não
Não, o cadastro é obrigatório porque sua conta é utilizada para fornecer acesso aos proxies, gerenciar períodos de serviço, solicitar substituições e receber suporte técnico.
Quais cartões são aceitos?Aceitamos a maioria
Aceitamos a maioria dos cartões internacionais, incluindo Visa e Mastercard.
Quais tipos de proxies posso pagar com cartão de crédito?Cartões de crédito
Cartões de crédito podem ser usados para pagar todos os tipos de proxies disponíveis em nosso site. O processo de pagamento e o nível de segurança são os mesmos independentemente do tipo de proxy.
O pagamento com cartão é seguro?Todos os
Todos os pagamentos são processados por gateways de pagamento certificados que suportam padrões modernos de segurança como PCI DSS e 3-D Secure. Não armazenamos nem temos acesso aos dados do seu cartão.
Posso usar um cartão para múltiplas contas?Nossa política
Nossa política permite vincular um cartão a uma conta. O uso de um mesmo cartão em múltiplas contas pode acionar verificações antifraude do processador de pagamento e resultar em transações recusadas. Se você precisa gerenciar vários pacotes de proxies, recomendamos fazê-lo em uma única conta.
O que devo fazer se meu pagamento for recusado?Se o seu
Se o seu banco ou provedor de pagamento recusar a transação, tente usar outro cartão ou método de pagamento, ou entre em contato com nossa equipe de suporte para que possamos ajudá-lo a concluir sua compra.
Quais moedas são aceitas para pagamentos com cartão?Os pagamentos são
Os pagamentos são processados em USD por padrão. Se o seu cartão foi emitido em outra moeda, seu banco converterá automaticamente o valor pela taxa de câmbio vigente. Não cobramos nenhuma taxa adicional pela conversão de moeda.