NOVO! |Uma chamada de API, dados limpos de volta. Sem precisar de scrapers.Ganhe 10.000 tokens grátis →

Proxy com pagamento por cartão de crédito

Proxies IPv4 com suporte a HTTP/HTTPS/SOCKS5, tráfego ilimitado, acesso à API e ativação automática em minutos após pagamento com Visa ou Mastercard.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 1,000 IPs de datacenter em Europa
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu serviço de proxy
  • Exporte meu lista de proxies como JSON
  • Mostre quais serviços tiveram a maior taxa de erro hoje
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu serviços de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Tráfego nunca medido

Não vou dizer que os preços são os mais baixos, mas o tráfego ilimitado e a velocidade máxima é inegável. O serviço de suporte não me falhou pessoalmente – sempre em contato, sempre atual, educado e sem confusão. Eu uso o pacote por 30 dias, endereços europeus, já para o segundo ano. Após o pagamento, tudo acontece instantaneamente. Eu não tentei misturar, é suficiente para mim.

Юрий ЮрийPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Enquanto outros fornecedores cobram por GB ou mesmo por pedido, estes caras mantêm-se fiel à sua missão de manter a Internet livre e segura. Suas opções de Datacenter são baratas e vêm com largura de banda ilimitada.

Nemanja DuricSaasHub, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Acesso por API e agente

Eu o usei em ferramentas de automação como ferramentas de palavra-chave, e para raspar ferramentas, como o trocador de jogo, o suporte ao cliente é de primeira classe sempre que você precisa de alguma ajuda eles estão 24/7 disponíveis para resolver problema ur, a qualidade de proxies são simplesmente surpreendentes.

asdjkakarNorton Safe Web, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

i love fineproxy the speed is great i use it em ferramentas de automação, webscrapping e para navegação, a conexão são estáveis e a velocidade é muito boa, nunca desconectar e não proibido ips, vou comprá-lo novamente e novamente, a equipe de suporte é realmente grande resposta no tempo

7heGoatCR7Dieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Suporte

Se você não está trabalhando com um site muito popular, então o proxy é apenas super. Boa velocidade. Suporte técnico rápido. Use-o, você não vai arrepender-se.

deigobrTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

O serviço Procosi geralmente cumpre suas tarefas, mas há áreas para melhorar. A interface é fácil de usar, e a funcionalidade é ampla. No entanto, a velocidade e o suporte ao cliente podem causar algum inconveniente.

HanrikProxyRate, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Em quanto tempo os proxies são ativados após o pagamento?Após um pagamento

Após um pagamento bem-sucedido, os proxies geralmente são ativados em 1–5 minutos. Na maioria dos casos, o acesso é concedido quase instantaneamente, e eventuais atrasos normalmente são causados pelo banco ou processador de pagamento.

O que devo fazer se paguei um valor ligeiramente acima ou abaixo do valor exigido?Se o

Se o valor difere do total exigido, o sistema pode não reconhecer o pagamento automaticamente. Nesse caso, entre em contato com o suporte e verificaremos e confirmaremos sua transação manualmente.

Há alguma taxa ao pagar com cartão de crédito?Não cobramos nenhuma

Não cobramos nenhuma taxa adicional por pagamentos com cartão — você paga exatamente o preço exibido no seu pedido. No entanto, seu banco ou provedor de pagamento pode aplicar uma taxa de processamento própria, que está fora do nosso controle.

Posso ativar a renovação automática ao pagar com cartão?Sim

Sim, ao usar o Stripe você pode ativar a cobrança automática para que os pagamentos sejam debitados automaticamente na renovação. Alternativamente, você pode adicionar saldo à sua conta com antecedência, e as renovações serão processadas automaticamente a partir dele — sem necessidade de assinatura no Stripe.

Posso obter reembolso se paguei com cartão de crédito?Sim

Sim, reembolsos para pagamentos com cartão estão disponíveis de acordo com nossa política de serviço. O reembolso pode ser feito diretamente no cartão original ou creditado no saldo da sua conta para compras futuras.

Posso comprar proxies com cartão sem me cadastrar?Não

Não, o cadastro é obrigatório porque sua conta é utilizada para fornecer acesso aos proxies, gerenciar períodos de serviço, solicitar substituições e receber suporte técnico.

Quais cartões são aceitos?Aceitamos a maioria

Aceitamos a maioria dos cartões internacionais, incluindo Visa e Mastercard.

Quais tipos de proxies posso pagar com cartão de crédito?Cartões de crédito

Cartões de crédito podem ser usados para pagar todos os tipos de proxies disponíveis em nosso site. O processo de pagamento e o nível de segurança são os mesmos independentemente do tipo de proxy.

O pagamento com cartão é seguro?Todos os

Todos os pagamentos são processados por gateways de pagamento certificados que suportam padrões modernos de segurança como PCI DSS e 3-D Secure. Não armazenamos nem temos acesso aos dados do seu cartão.

Posso usar um cartão para múltiplas contas?Nossa política

Nossa política permite vincular um cartão a uma conta. O uso de um mesmo cartão em múltiplas contas pode acionar verificações antifraude do processador de pagamento e resultar em transações recusadas. Se você precisa gerenciar vários pacotes de proxies, recomendamos fazê-lo em uma única conta.

O que devo fazer se meu pagamento for recusado?Se o seu

Se o seu banco ou provedor de pagamento recusar a transação, tente usar outro cartão ou método de pagamento, ou entre em contato com nossa equipe de suporte para que possamos ajudá-lo a concluir sua compra.

Quais moedas são aceitas para pagamentos com cartão?Os pagamentos são

Os pagamentos são processados em USD por padrão. Se o seu cartão foi emitido em outra moeda, seu banco converterá automaticamente o valor pela taxa de câmbio vigente. Não cobramos nenhuma taxa adicional pela conversão de moeda.