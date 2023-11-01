Прокси с оплатой картой
IPv4-прокси с поддержкой HTTP/HTTPS/SOCKS5, безлимитным трафиком, доступом к API и автоматической активацией в течение нескольких минут после оплаты картой Visa, Mastercard или МИР.
Настройте тариф прокси.
Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.
Загружаем актуальные тарифы…
Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.
Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.
Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.
|Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блоком
|Персональные проксиЛичные, от одного IP
|ISP-проксиСтатические адреса в ISP
|Ротационные проксиОплата API-кредитами
|Лучше всего для
|Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
|Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
|Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
|Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
|Пользователей на адрес
|До 5Репутация частично зависит от соседей.
|1 — выНикто больше не использует его весь срок.
|До 5
|Общий пул
|Доверие площадок
|БазовыйASN датацентра
|Высокое — эксклюзивные адреса
|Высокое — ISP
|Зависит от пула
|Цена от
|$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
|$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
|$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Минимальный заказ
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 млн кредитов
|Срок адреса
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Меняется на запрос
|Полоса
|Безлимит
|Безлимит
|Безлимит
|КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
|UDP / голос
|Опция
|Опция
|Опция
|Нет
|Протоколы
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Авторизация
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|API-ключ
|Смотреть тарифы
|Тарифы персональных прокси
|Тарифы ISP
|Смотреть тарифы
Пакетные прокси
Продаётся общим блоком
Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
До 5Репутация частично зависит от соседей.
БазовыйASN датацентра
$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Персональные прокси
Личные, от одного IP
Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
1 — выНикто больше не использует его весь срок.
Высокое — эксклюзивные адреса
$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
1 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
ISP-прокси
Статические адреса в ISP
Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
До 5
Высокое — ISP
$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Ротационные прокси
Оплата API-кредитами
Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Общий пул
Зависит от пула
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 млн кредитов
Меняется на запрос
КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
Нет
HTTP, SOCKS5
API-ключ
Прокси на 48 часов
Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.
Топ локаций прокси
Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.
Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.
FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.
Или просто скажите
- Купите 1 000 серверных IP в Европе
- Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего прокси
- Экспортируйте список прокси в JSON
- Покажите, у каких сервисов сегодня самая высокая доля ошибок
- Покажите статус и данные об оплате моих прокси
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.
Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили
Не потратит ваши деньги
Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен
wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.
Точно не заплатит больше
Каждая покупка несёт
expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.
Не отменит без подтверждения
Два необратимых инструмента не запустятся без
confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.
Не спишет деньги дважды
Денежные вызовы требуют
idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.
Ручная настройка
Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.
Системы
Браузеры
Приложения
Сделано для скорости.
Трафик без лимита.
FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.
Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.
500 Mbps
на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере
99.97%
успешных соединений из 1 973 500 запросов
96
параллельных потоков на одном IP без деградации
0
лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе
Выделенные AMD EPYC
Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.
Свои подсети
IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.
Канал 80 Гбит/с
Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.
Tier III / IV
Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.
Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.
Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.
Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.
Трафик без лимита
Не скажу, что цены самые низкие, но безлимитный трафик и максимальная скорость неоспоримы. Лично меня служба поддержки не подводила — всегда на связи, всегда отвечает по существу, вежливо и без суеты. Пользуюсь пакетом на 30 дней с европейскими адресами уже второй год. После оплаты всё происходит мгновенно. Смешанные адреса не пробовал, мне хватает этих.
В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии — сохранять интернет свободным и безопасным. Их варианты прокси дата-центров стоят недорого и предоставляются с безлимитным трафиком.
API и доступ агента
Пользуюсь этими прокси уже больше месяца, и могу с уверенностью сказать — они действительно стоят своих денег. В первую очередь радует стабильность соединения: ни единого обрыва, всегда высокая скорость. Это особенно важно для работы, где я использую их для автоматизации, парсинга и работы с социальными сетями. Поддержка работает быстро — один раз обратился с вопросом по настройке, ответили в течение нескольких минут и всё помогли решить. Также понравился удобный и понятный личный кабинет, где легко управлять прокси, продлевать срок или менять адреса. Цена вполне адекватная, особенно если брать сразу на длительный срок. Ещё один плюс — большой выбор локаций и возможность выбрать тип прокси под конкретные задачи. В целом, впечатления только положительные, рад, что выбрал именно этот сервис. Подходит как для личных задач, так и для профессионального использования. Однозначно рекомендую!
Пользуюсь прокси от Fineproxy.org вместе с API Debank — всё работает без нареканий. Подключение стабильное, прокси не попадают под баны и обеспечивают хорошую скорость, что особенно важно при парсинге данных с Debank, где критична надёжность. Понравилось, что есть тестовый тариф — можно спокойно протестировать перед покупкой. Поддержка отвечает быстро и по существу. Отличное решение для автоматизации и сбора данных из DeFi — определённо рекомендую.
Поддержка
Прокси-сервисы от Fineproxy полностью оправдали мои ожидания. Великолепная скорость работы, надежные соединения, а также удобный сайт делают процесс использования комфортным. Поддержка всегда на связи, а качество услуг стоит своих денег.
Пользуюсь этим прокси-сервисом уже месяц и очень доволен. Скорость стабильная, никаких сбоев или разрывов соединения. IP-адреса чистые, нигде не забанили. Поддержка отвечает быстро и по делу. Цена адекватная, управление через личный кабинет удобное. Реально помогает в работе и экономит время. Рекомендую!
Как быстро активируются прокси после оплаты картой?После успешного подтверждения
После успешного подтверждения платежа прокси обычно активируются в течение 1-5 минут. В большинстве случаев доступ появляется практически мгновенно, а возможные задержки связаны только с обработкой транзакции со стороны банка или платежной системы.
Что делать, если я отправил немного меньше или больше суммы?При небольшом
При небольшом отклонении система может не распознать оплату автоматически. В таком случае необходимо связаться со службой поддержки — мы вручную подтверждаем транзакцию после проверки.
Есть ли комиссия при оплате банковской картой?Со стороны сервиса
Со стороны сервиса дополнительных комиссий не взимается — вы оплачиваете ровно ту сумму, которая указана в заказе. Однако банк или платежный провайдер может удерживать собственную комиссию за обработку транзакции, и этот сбор не зависит от нашего сайта.
Можно ли включить автоматическое продление при оплате картой?Да
Да, при использовании Stripe вы можете включить автоматическое списание, чтобы платежи взимались автоматически при продлении. Как вариант, вы можете заранее пополнить баланс аккаунта, и продление будет обрабатываться автоматически с него — без необходимости оформлять подписку через Stripe.
Можно ли получить возврат средств, если я оплатил картой?Да
Да, возврат при оплате банковской картой возможен при соблюдении правил сервиса. Он может быть оформлен либо на ту же карту, с которой был произведён платёж, либо в виде зачисления средств на баланс вашего аккаунта для последующих покупок.
Можно ли оплатить прокси картой без регистрации?Нет
Нет, регистрация обязательна, так как именно через аккаунт предоставляется доступ к данным прокси, управлению сроками действия, поддержке и замене услуг.
Какие карты принимаются?Мы принимаем большинство
Мы принимаем большинство международных карт, включая Visa и Mastercard. Так же принимаем к оплате банковские карты, выпущенные в России.
Какие типы прокси можно оплатить банковской картой?Банковские карты подходят
Банковские карты подходят для оплаты всех типов прокси на нашем сайте. Независимо от выбранного типа, процесс оплаты и уровень безопасности остаются одинаковыми.
Насколько безопасна оплата картой?Все платежи
Все платежи проходят через сертифицированные платежные шлюзы с поддержкой современных стандартов безопасности, таких как PCI DSS и 3-D Secure. Мы не храним данные карт и не имеем к ним доступа.
Можно ли использовать одну карту для нескольких аккаунтов?Наша политика
Наша политика допускает привязку одной карты к одному аккаунту. Использование одной карты на нескольких аккаунтах может вызвать антифрод-проверки со стороны платёжного процессора и привести к отклонению транзакций. Если вам нужно управлять несколькими пакетами прокси, мы рекомендуем делать это в рамках одного аккаунта.
Что делать, если платеж был отклонен?Если банк или
Если банк или платежная система отклонили платёж, рекомендуется попробовать другую карту или способ оплаты, либо обратиться в службу поддержки для уточнения причины и помощи в завершении заказа.
Какие валюты поддерживаются при оплате картой?Платежи по умолчанию
Платежи по умолчанию обрабатываются в долларах США. Если ваша карта выпущена в другой валюте, банк автоматически конвертирует сумму по текущему обменному курсу. С нашей стороны дополнительные комиссии за конвертацию валюты не взимаются.