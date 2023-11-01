Голосовые звонки по IP чувствительны к одному параметру больше всего: задержке. 200 мс — и разговор превращается в неловкое перебивание, когда оба говорят одновременно. Поэтому выбор правильного прокси для звонков важнее, чем практически для любой другой задачи.
Почему обычный прокси не подойдёт
SIP-звонок — это два отдельных потока. Сигнализация (установка вызова, гудки, отбой) идёт по TCP или UDP на порту 5060. Сам голос — аудио, которое вы слышите — передаётся как RTP-пакеты по UDP на динамически назначаемых портах.
HTTP- или HTTPS-прокси обрабатывает веб-трафик. Он не понимает UDP и не может ретранслировать голосовые пакеты. Если попытаться направить VoIP-софтфон вроде Zoiper или Linphone через HTTP-прокси, сигнализация может частично работать, но аудио не будет. Вызов соединяется на бумаге, но остаётся беззвучным.
Для SIP-вызовов нужен SIP-прокси-сервер, поддерживающий SOCKS5 с UDP-ретрансляцией. Этот протокол туннелирует и сигнализацию, и голосовой поток через прокси, сохраняя весь вызов целостным.
Что на самом деле делает SOCKS5 с UDP ретрансляцией
Когда ваш софтфон или АТС — будь то Asterisk, FreePBX или десктопный клиент вроде Zoiper — маршрутизируется через SOCKS5-прокси с поддержкой UDP, прокси обрабатывает оба уровня:
- SIP-сигнализация: INVITE, ACK, BYE — все сообщения, которые устанавливают и завершают вызов
- RTP-медиа: аудиопакеты в обоих направлениях
Прокси также решает проблемы с NAT. SIP изначально был спроектирован для прямого соединения между устройствами и встраивает приватные IP-адреса в сигнальные сообщения. За NAT эти адреса недоступны снаружи. Прокси переписывает соединение так, чтобы обе стороны нормально обменивались звуком — без STUN-серверов, без сложных правил на фаерволе.
Где это применяется
Колл-центры, работающие между странами — самый частый случай. Операторы в одной стране, телефонные номера и SIP-транки в другой. Маршрутизация звонков через прокси в регионе номера держит задержку низкой и выглядит для провайдера как локальный трафик.
Компании с несколькими SIP-транками иногда используют отдельный IP на каждый транк — провайдеры отслеживают, какие адреса подключаются, и общий адрес для множества транков может вызвать подозрение. Выделенный прокси на каждый транк сохраняет всё чисто.
Блокировки VoIP — ещё один случай. Некоторые сети и страны ограничивают или полностью блокируют SIP-трафик. Маршрутизация через прокси в свободной локации обходит это — сеть видит обычный зашифрованный трафик вместо SIP-пакетов.
На что обратить внимание при выборе прокси
Задержка — главное. Для парсинга 500 мс на запрос — нормально. Для телефонного разговора всё, что выше 150 мс в одну сторону, уже ощутимо. Датацентр прокси тут выигрывают — они расположены в дата-центрах с прямыми маршрутами и минимальным количеством промежуточных узлов. Резидентные или мобильные прокси добавляют дополнительные точки ретрансляции, которые увеличивают задержку.
Стабильность важна не меньше. Прокси, который обрывает соединение на полсекунды при парсинге — мелочь, скрипт повторит запрос. Во время звонка это сброшенный вызов. Статические IP на надёжной инфраструктуре предотвращают такое.
FineProxy предлагает полноценный SOCKS5 с UDP-ретрансляцией — и сигнализация, и голос идут через одно соединение. Серверная инфраструктура обеспечивает низкую задержку, а статический IP остаётся неизменным на весь срок аренды. Для конфигураций, требующих шифрования на уровне сигнализации, наши HTTPS-прокси с индивидуальным SSL-сертификатом на каждый IP также решают эту задачу.