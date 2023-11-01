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SIP прокси сервер

SOCKS5 прокси с полной поддержкой UDP для SIP звонков и голосового RTP-трафика — выделенные IP, датацентровая инфраструктура, статические на весь срок аренды.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф SIP-прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Персональные прокси.

Пакетные проксиПродаётся общим блокомЛучший выборПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите один выделенный IP в США с UDP для SIP-транка
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для вызовов API
  • Экспортируйте список прокси в JSON
  • Покажите, у каких сервисов сегодня самая высокая доля ошибок
  • Покажите статус и данные об оплате моих прокси
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Отличный сервис! Пользуюсь прокси от fineproxy.org больше месяца — скорость стабильная, перебоев не было. Поддержка отвечает быстро, всегда помогает. Цены вполне адекватные для такого качества.

kirillDieg, В прошлом годуК источнику

Пользуюсь сервисом FineProxy уже несколько месяцев, и это лучший выбор для работы с прокси! Высокая скорость, стабильное соединение и большой выбор локаций. Поддержка клиентов всегда на высоте — оперативно отвечают и помогают решить любые вопросы. Цены радуют, особенно в сравнении с аналогами. Рекомендую всем, кто ищет надежные и качественные прокси-сервисы

МаксимВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Трафик без лимита

В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии и предлагают прокси дата-центров по разумной цене с безлимитным трафиком. Я искал подобный сервис по всему интернету и очень рад, что нашёл их.

bhwowsersNorton Safe Web, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии — сохранять интернет свободным и безопасным. Их варианты прокси дата-центров стоят недорого и предоставляются с безлимитным трафиком.

Nemanja DuricSaasHub, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

Локации и запас

В целом, FineProxy — хороший сервис. Поддержка отвечает быстро, выбор локаций действительно впечатляет. Пользоваться удобно, всё работает стабильно. Единственное, что немного огорчает — ограничение по количеству запросов: максимум около 600 соединений в минуту. Для базовых задач этого хватает, но если у вас высоконагруженные проекты, лимит может показаться жёстким. Запросил увеличение — ответили вежливо, но чётко: «Такие правила».

ZeensВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Использую прокси от FineProxy для мониторинга цен конкурентов. Сервис обеспечивает стабильное соединение и полную анонимность, что позволяет получать точные данные без блокировок. Очень доволен широким выбором стран и качеством обслуживания. Рекомендую всем, кто занимается аналитикой.

РоманDieg, В прошлом годуК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Можно ли использовать HTTP-прокси для звонков?Нет

Нет. HTTP-прокси обрабатывают только веб-трафик (HTTP/HTTPS). Голосовые вызовы используют UDP для передачи аудио, а HTTP-прокси этот протокол не поддерживают. Соединение будет выглядеть рабочим — вызов может даже «зазвонить», — но звука не будет. Вам нужен SOCKS5 с поддержкой UDP-ретрансляции.

Какая задержка допустима для звонков?Ниже 150

Ниже 150 мс в одну сторону — комфортно, разговор ощущается естественно. Между 150-300 мс уже заметна пауза. Выше 300 мс люди постоянно перебивают друг друга. Датацентр прокси обычно добавляют 5-30 мс в зависимости от расстояния — это хорошо укладывается в комфортную зону.

Провайдер VoIP обнаружит прокси?Провайдер видит IP

Провайдер видит IP прокси, а не ваш. Если адрес чистый (не отмечен за нарушения), провайдер воспринимает его как обычное подключение. Выделенные прокси гарантируют, что никто другой не использует ваш адрес — нет риска унаследовать чужую плохую репутацию.

Сколько прокси нужно для колл-центра?Один на SIP-транк

Один на SIP-транк или один на группу операторов, если провайдер не ограничивает подключения по IP. Для 10 транков к разным провайдерам — 10 выделенных прокси. Для 50 операторов, звонящих через один транк, обычно хватает одного прокси с достаточной пропускной способностью — голосовой трафик лёгкий, около 80-100 Кбит/с на одновременный вызов.

FineProxy поддерживает UDP для SIP?Да

Да. Наши SOCKS5-прокси включают полную поддержку UDP-ретрансляции — и SIP-сигнализация, и голосовой RTP-трафик проходят через одно прокси-соединение. Это работает с популярными софтфонами и АТС-платформами, такими как Zoiper, Asterisk и FreePBX. Именно это нужно VoIP-приложениям, и далеко не все провайдеры прокси это предлагают.

Гайд

Прокси для VoIP и SIP-звонков: что подходит, а что нет

3 мин чтенияКоманда сети FineProxy

Голосовые звонки по IP чувствительны к одному параметру больше всего: задержке. 200 мс — и разговор превращается в неловкое перебивание, когда оба говорят одновременно. Поэтому выбор правильного прокси для звонков важнее, чем практически для любой другой задачи.

Почему обычный прокси не подойдёт

SIP-звонок — это два отдельных потока. Сигнализация (установка вызова, гудки, отбой) идёт по TCP или UDP на порту 5060. Сам голос — аудио, которое вы слышите — передаётся как RTP-пакеты по UDP на динамически назначаемых портах.

HTTP- или HTTPS-прокси обрабатывает веб-трафик. Он не понимает UDP и не может ретранслировать голосовые пакеты. Если попытаться направить VoIP-софтфон вроде Zoiper или Linphone через HTTP-прокси, сигнализация может частично работать, но аудио не будет. Вызов соединяется на бумаге, но остаётся беззвучным.

Для SIP-вызовов нужен SIP-прокси-сервер, поддерживающий SOCKS5 с UDP-ретрансляцией. Этот протокол туннелирует и сигнализацию, и голосовой поток через прокси, сохраняя весь вызов целостным.

Что на самом деле делает SOCKS5 с UDP ретрансляцией

Когда ваш софтфон или АТС — будь то Asterisk, FreePBX или десктопный клиент вроде Zoiper — маршрутизируется через SOCKS5-прокси с поддержкой UDP, прокси обрабатывает оба уровня:

  • SIP-сигнализация: INVITE, ACK, BYE — все сообщения, которые устанавливают и завершают вызов
  • RTP-медиа: аудиопакеты в обоих направлениях

Прокси также решает проблемы с NAT. SIP изначально был спроектирован для прямого соединения между устройствами и встраивает приватные IP-адреса в сигнальные сообщения. За NAT эти адреса недоступны снаружи. Прокси переписывает соединение так, чтобы обе стороны нормально обменивались звуком — без STUN-серверов, без сложных правил на фаерволе.

Где это применяется

Колл-центры, работающие между странами — самый частый случай. Операторы в одной стране, телефонные номера и SIP-транки в другой. Маршрутизация звонков через прокси в регионе номера держит задержку низкой и выглядит для провайдера как локальный трафик.

Компании с несколькими SIP-транками иногда используют отдельный IP на каждый транк — провайдеры отслеживают, какие адреса подключаются, и общий адрес для множества транков может вызвать подозрение. Выделенный прокси на каждый транк сохраняет всё чисто.

Блокировки VoIP — ещё один случай. Некоторые сети и страны ограничивают или полностью блокируют SIP-трафик. Маршрутизация через прокси в свободной локации обходит это — сеть видит обычный зашифрованный трафик вместо SIP-пакетов.

На что обратить внимание при выборе прокси

Задержка — главное. Для парсинга 500 мс на запрос — нормально. Для телефонного разговора всё, что выше 150 мс в одну сторону, уже ощутимо. Датацентр прокси тут выигрывают — они расположены в дата-центрах с прямыми маршрутами и минимальным количеством промежуточных узлов. Резидентные или мобильные прокси добавляют дополнительные точки ретрансляции, которые увеличивают задержку.

Стабильность важна не меньше. Прокси, который обрывает соединение на полсекунды при парсинге — мелочь, скрипт повторит запрос. Во время звонка это сброшенный вызов. Статические IP на надёжной инфраструктуре предотвращают такое.

FineProxy предлагает полноценный SOCKS5 с UDP-ретрансляцией — и сигнализация, и голос идут через одно соединение. Серверная инфраструктура обеспечивает низкую задержку, а статический IP остаётся неизменным на весь срок аренды. Для конфигураций, требующих шифрования на уровне сигнализации, наши HTTPS-прокси с индивидуальным SSL-сертификатом на каждый IP также решают эту задачу.