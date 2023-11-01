API кредиты — это внутренняя единица тарификации, которая используется для измерения нагрузки, создаваемой вашими запросами. Каждый тариф включает фиксированное количество кредитов, и каждый исходящий запрос списывает определённое число кредитов в зависимости от сложности целевой веб-страницы.

Простой запрос, который загружает только HTML или JSON, обычно стоит 1 кредит. Запросы, которые запускают загрузку нескольких параллельных ресурсов — таких как скрипты, изображения, CSS-файлы, шрифты, API-вызовы и трекинговые запросы — расходуют больше кредитов. Каждый ресурс считается отдельным downstream-подключением.

Приведённые ниже значения примерные и отличаются от сайта к сайту:

1 кредит — простой API-запрос, без браузера и без JS

— простой API-запрос, без браузера и без JS 2-3 кредита — браузерный запрос без выполнения JS (базовый DOM, без рендеринга)

— браузерный запрос без выполнения JS (базовый DOM, без рендеринга) ≈10 кредитов — полноценный headless-браузер с рендерингом JS, типичная нагрузка для датацентровых прокси

— полноценный headless-браузер с рендерингом JS, типичная нагрузка для датацентровых прокси 10–15+ кредитов — тяжёлые страницы с большим количеством скриптов, трекинга, рекламы, аналитики и крупных ассетов.

Разные сайты имеют разную DOM-структуру, наборы скриптов и цепочки ассетов. Один сайт может загружать всего несколько файлов, другой — 30+ downstream-запросов на одно открытие страницы.

Как рассчитать реальный расход?

Вы можете легко оценить количество кредитов до выбора тарифа:

Откройте страницу сайта, с которым собираетесь работать.

Посмотрите количество параллельных запросов через инструмент вроде RequestMap

Количество загружаемых ассетов ≈ количество кредитов за одно открытие страницы.

Это позволит точно прогнозировать расход API кредитов в вашем рабочем процессе. Любой запрос, который достигает нашей инфраструктуры, расходует кредиты — включая ответы 404, 429, 503 или таймауты. Даже если целевой сайт вернул ошибку, сам процесс маршрутизации и обработки запроса требует ресурсов.