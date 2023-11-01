FineProxy — это сервис аренды прокси-серверов, работающий на собственной инфраструктуре. Мы используем современное серверное оборудование на базе AMD, размещённое в десятках дата-центров по всему миру. Сеть построена с высокопроизводительными аплинками — до 80 Гбит/с, что позволяет обеспечивать стабильную работу прокси под высокой нагрузкой. Все прокси выдаются из собственных пулов IP-адресов (мы являемся провайдером) и работают на протяжении всего оплаченного периода.
Справка
Наш FAQ
Практические ответы о прокси, заказах, управлении услугами, API, лимитах, диагностике и поддержке.
Частые вопросы
Частые вопросы об услугах FineProxy, заказе, настройке, ограничениях и поддержке.
О FineProxy3 ответов
Мы предлагаем пакетные серверные прокси, выделенные (персональные) прокси, статические ISP-прокси и ротационные продукты.
Поддерживаются HTTP, HTTPS, SOCKS4 и SOCKS5. UDP можно добавить к любому тарифу, кроме ротационного, при заказе или позже на странице активной услуги. Во втором случае стоимость рассчитывается пропорционально оставшимся дням.
В большинстве случаев IP-адреса не совпадают, так как каждый заказ формируется отдельно.
Однако при использовании пакетных прокси небольшое пересечение IP теоретически возможно, поскольку такие прокси используются ограниченным числом клиентов. Вероятность совпадений может увеличиваться при покупке больших пакетов, но на практике они встречаются редко.
Для задач, где требуется гарантированная уникальность IP-адресов, рекомендуется использовать приватные прокси.
Типы прокси и выбор локаций7 ответов
В заказе пакетных серверных прокси можно выбрать одну или несколько стран, если общий объём составляет не менее 100 IP-адресов. На выделенные (персональные) прокси этот минимум не распространяется.
В тарифах «Микс стран» можно исключить ненужные страны и изменить количество IP-адресов по каждой стране до или после покупки — с учётом тарифа и доступного пула.
Приватные прокси — это IP-адреса, которые предоставляются исключительно одному клиенту на весь срок аренды. Эти прокси не используются другими пользователями во время срока аренды и не меняются в течение оплаченного периода, если вы сами не заказываете их замену или обновление. Такой тип прокси подходит для задач, где требуется эксклюзивный, статический IP-адрес.
Пакетные прокси предоставляются наборами с фиксированным количеством IP-адресов. В зависимости от тарифа такие прокси могут быть рассчитаны на использование до 3-5 человек одновременно и подходят для задач, где важен объём IP, а не их эксклюзивность. Формат пакетов позволяет получить большое количество адресов в рамках одного заказа за минимальную стоимость.
Это по прежнему наши собственные IP адреса на нашем оборудовании. Это не бесплатные прокси и не парсинг чужих списков, а полностью эксклюзивные IP, которые доступны только в рамках нашего прокси сервиса.
Основное различие заключается в уровне эксклюзивности и модели использования IP-адресов.
Приватные прокси предоставляются одному клиенту и не используются другими пользователями в течение всего срока аренды. IP закреплены за вашим заказом.
Пакетные прокси предоставляются в виде набора IP-адресов, которые могут использоваться ограниченным числом клиентов (как правило, в пределах 3–5 пользователей). Это позволяет предлагать большие объёмы IP по более доступной цене, но без гарантии полной эксклюзивности каждого отдельного адреса. Такой формат подходит для задач, где важен масштаб, а не строго индивидуальный IP.
ISP-прокси — это статические резидентные IP-адреса, которые принадлежат обычным домашним интернет-провайдерам, но размещены на серверах в дата-центре.
Благодаря этому вы получаете сильные стороны сразу двух типов прокси. От дата-центра — высокую скорость, статический IP-адрес, который не меняется, и стабильный аптайм. От резидентных прокси — доверие: сайты видят ASN обычного интернет-провайдера, а не хостинговой компании, поэтому такие IP гораздо реже получают флаги и блокировки.
Тарифы и цены — на странице ISP-прокси.
API кредиты — это внутренняя единица тарификации, которая используется для измерения нагрузки, создаваемой вашими запросами. Каждый тариф включает фиксированное количество кредитов, и каждый исходящий запрос списывает определённое число кредитов в зависимости от сложности целевой веб-страницы.
Простой запрос, который загружает только HTML или JSON, обычно стоит 1 кредит. Запросы, которые запускают загрузку нескольких параллельных ресурсов — таких как скрипты, изображения, CSS-файлы, шрифты, API-вызовы и трекинговые запросы — расходуют больше кредитов. Каждый ресурс считается отдельным downstream-подключением.
Приведённые ниже значения примерные и отличаются от сайта к сайту:
- 1 кредит — простой API-запрос, без браузера и без JS
- 2-3 кредита — браузерный запрос без выполнения JS (базовый DOM, без рендеринга)
- ≈10 кредитов — полноценный headless-браузер с рендерингом JS, типичная нагрузка для датацентровых прокси
- 10–15+ кредитов — тяжёлые страницы с большим количеством скриптов, трекинга, рекламы, аналитики и крупных ассетов.
Разные сайты имеют разную DOM-структуру, наборы скриптов и цепочки ассетов. Один сайт может загружать всего несколько файлов, другой — 30+ downstream-запросов на одно открытие страницы.
Как рассчитать реальный расход?
Вы можете легко оценить количество кредитов до выбора тарифа:
- Откройте страницу сайта, с которым собираетесь работать.
- Посмотрите количество параллельных запросов через инструмент вроде RequestMap
- Количество загружаемых ассетов ≈ количество кредитов за одно открытие страницы.
Это позволит точно прогнозировать расход API кредитов в вашем рабочем процессе. Любой запрос, который достигает нашей инфраструктуры, расходует кредиты — включая ответы 404, 429, 503 или таймауты. Даже если целевой сайт вернул ошибку, сам процесс маршрутизации и обработки запроса требует ресурсов.
Нет. Выбор доступен только на уровне страны. Привязка к конкретному городу или региону внутри страны не поддерживается, IP-адреса выдаются автоматически из наименее нагруженных сетей сервиса.
Заказы, кошелёк и оплата6 ответов
Пополнить баланс личного кабинета можно российской или зарубежной банковской картой, через СБП, Apple Pay или криптовалютой — BTC, ETH, LTC, USDT TRC20 и USDT ERC20. Платежи картами и Apple Pay проходят через платёжные системы Paddle и Stripe.
Все пополнения проходят только через платёжные системы: прямые переводы в криптовалюте мы не принимаем. Набор доступных способов зависит от вашего региона.
Прокси выдаются автоматически сразу после успешной оплаты. В стандартных тарифах доступ к прокси появляется в личном кабинете без ожидания и без ручной обработки. Мы не отправляем прокси на электронную почту клиента.
Исключение составляют нестандартные или индивидуальные заказы, оформленные через систему тикетов. В таких случаях выдача прокси может занимать до 24 часов.
Стандартный срок аренды составляет не менее 30 дней. Платный срок на 48 часов также доступен для всех продуктов, кроме ротационных прокси.
Выберите любой продукт без ротации, настройте страны, количество IP-адресов и дополнительные опции, затем выберите срок 48 часов. До оплаты каталог рассчитает и покажет полную стоимость выбранной конфигурации.
Если результат вас устраивает, эту же услугу вы продлеваете на 30 дней: логин, пароль и список IP-адресов остаются прежними, ничего перенастраивать не нужно.
Обратите внимание: заказы на 48 часов возврату не подлежат.
В личном кабинете у вас один внутренний кошелёк. Пополняйте его вручную или включите автопополнение — все услуги и дополнительные опции оплачиваются с этого баланса, отдельных счетов под каждую покупку нет.
Все пополнения личного кабинета проходят только через платёжные системы. Прямые переводы в криптовалюте мы не принимаем.
При оформлении услуги сразу на 3 месяца действует скидка 10%, на 6 месяцев — 15%, на 12 месяцев — 20%. Скидка применяется автоматически при выборе срока в момент заказа.
Управление активной услугой8 ответов
Все прокси работают на протяжении всего оплаченного периода аренды и не требуют обязательной замены. IP-адреса остаются активными до момента, пока вы продлеваете свой пакет услуг.
Да. Плановая замена списка IP-адресов бесплатна: вы можете выполнить её самостоятельно в личном кабинете один раз в 8 дней.
Если ждать плановой замены не хочется, доступна внеплановая замена — полная или частичная. Это платная опция: $10 за операцию, сумма списывается с баланса личного кабинета.
Для ротационных прокси замена не нужна: адреса меняются автоматически.
Откройте активную услугу → «Ещё действия» (справа вверху) → «Обновить IP». Здесь можно обновить весь список, заменить только выбранные адреса или адреса конкретной страны.
Если тариф и доступный пул позволяют, при обновлении можно увеличить или уменьшить долю страны в вашем пакете. Плановая замена раз в 8 дней бесплатна, внеплановая стоит $10 — подробнее в ответе «Можно ли заменить IP-адреса до окончания срока аренды?».
Все адреса вашей услуги собраны на странице активной услуги в разделе «IP-адреса». Здесь виден полный список с указанием страны каждого адреса, а фильтр по странам помогает быстро отобрать нужные.
Выгрузить список можно двумя способами:
- Простой TXT-файл — отметьте нужные страны и скачайте только их адреса, по одному прокси в строке.
- Конструктор — задайте свой формат строки с переменными {ip}, {port}, {login}, {password} и {scheme}, чтобы файл сразу подходил вашему софту без ручного редактирования.
Какие порты использовать и как устроен конструктор — в ответе «Какие порты и форматы списка доступны?».
Используйте порт для нужного протокола и авторизации:
|Протокол
|Порт с логином и паролем
|Порт по IP-привязке
|Возможности
|SOCKS5
|1080
|1085
|UDP
|HTTP
|8080
|8085
|Стандартный HTTP
|HTTPS (HTTP/2)
|8443
|8444
|HTTP/2
|SOCKS4
|—
|1087
|Только IP-привязка
|HTTP/2 (порт 993, обход DPI)
|—
|993
|HTTP/2
Переменные конструктора:
- {ip} — IP-адрес
- {port} — порт
- {login} — логин
- {password} — пароль
- {scheme} — протокол
Расположите их с любыми разделителями и текстом для произвольного формата.
Это данные услуги, а не логин от кабинета. Логин меняется на вкладке «Подключение», пароль — в разделе «Управление» → «Пароль».
Это удобно при миграции схемы имён или обновлении множества конфигурационных файлов; внесите новые значения до переключения нагрузки.
Откройте активную услугу → «Управление» → «Дополнительные IP». Добавьте адреса одной или нескольких стран без отмены.
Цена рассчитывается пропорционально оставшимся дням.
Откройте активную услугу → «Управление» и внизу нажмите «Отменить эту услугу». Неиспользованная стоимость вернётся в кошелёк.
При отмене в первые 24 часа через тикеты можно запросить возврат на исходный способ оплаты с учётом правил возврата.
Трафик и лимиты соединений10 ответов
Мы не устанавливаем искусственных ограничений по скорости на уровне тарифов. Фактическая скорость зависит в первую очередь от внешних факторов: ограничений на стороне клиента, настроек используемого софта, качества канала связи и поведения целевых сайтов.
В реальных условиях скорость на удалённых серверах может достигать 700 Мбит/с. На домашнем оборудовании клиента обычно наблюдается 200–300 Мбит/с, но минимальную скорость мы не гарантируем, поскольку она не может быть одинаковой во всех сетях и сценариях.
Мы не используем устаревший формат прокси со скоростями уровня 10–20 Мбит/с. Скоростные параметры указываются для каждого IP-адреса, а не для пакета услуг целиком.
Объём трафика не ограничен. Для пропускной способности есть рекомендуемые ориентиры, которые зависят от размера пакета:
- Пакеты до 300 IP-адресов — до 100 Мбит/с
- Пакеты до 3 000 IP-адресов — до 500 Мбит/с
- Пакеты от 3 001 до 5 000 IP-адресов — до 1 Гбит/с
- Пакеты от 5 001 до 15 000 IP-адресов — до 1,5 Гбит/с
- Пакеты от 15 001 до 25 000 IP-адресов — до 2,5 Гбит/с
- Пакеты от 25 001 IP-адреса — до 5 Гбит/с
Это не автоматические ограничения — скорость технически не урезается. Мы просим придерживаться этих значений: при заметном и постоянном превышении вы можете получить тикет от поддержки с просьбой снизить нагрузку.
Лимит одновременных соединений (concurrent connections) зависит от пакета:
- Пакеты до 999 IP-адресов — 1 500 соединений
- Пакеты от 1 000 до 4 999 IP-адресов — 3× количество IP-адресов
- Пакеты от 5 000 до 14 999 IP-адресов — 2× количество IP-адресов
- Пакеты от 15 000 IP-адресов — лимит равен количеству IP-адресов
Закрывайте соединение после задачи. Иначе оно может оставаться активным до 120-секундного тайм-аута и уменьшать фактическую пропускную способность.
При расхождении нагрузки со статистикой попросите разработчика ПО проверить обработку соединений.
Одновременные соединения— это принцип, который показывает, сколько подключений через прокси могут работать одновременно.
Каждый раз, когда браузер, программа или скрипт отправляет запрос через прокси, открывается соединение. Пока запрос обрабатывается, соединение считается активным и учитывается как одновременное. После завершения запроса соединение закрывается и перестает учитываться.
Важно понимать, что открытие сайта — это не всегда одно соединение.
При загрузке страницы браузер сначала запрашивает основной HTML-файл, а затем дополнительно загружает изображения, скрипты, стили, шрифты, API-запросы и другие элементы страницы. Каждый такой запрос может открывать отдельное соединение на время своей обработки.
В результате одно открытие сайта может создавать сразу несколько одновременных соединений. Фактическое количество зависит от структуры сайта, количества загружаемых ресурсов и того, как именно браузер или приложение обрабатывает эти запросы.
Услуга автоматически переходит в Slow Mode — режим ограничения одновременных соединений. В нём разрешено открывать не более одного соединения на один IP-адрес.
Срок зависит от числа превышений за 24 часа:
- До 2 нарушений — 5 минут
- От 3 до 6 нарушений — 15 минут
- От 7 до 10 нарушений — 30 минут
- Более 10 нарушений — 60 минут
После окончания периода ограничения услуга автоматически возвращается в обычный режим.
Потоки — параллельные задачи программы, а соединения — активные сетевые подключения этих задач через прокси. Один поток может использовать несколько соединений.
Типичные примеры:
- API-запрос — обычно 1 соединение
- Простой HTTP-запрос (HTML или JSON) — обычно 1
- Браузер без JavaScript — 2–3
- Headless-браузер с JavaScript — в среднем около 10
- Тяжёлая страница с рекламой, аналитикой и множеством ресурсов — 10–15 и более
Каждый скрипт, стиль, рисунок, шрифт, API-вызов или трекер может создать отдельное исходящее соединение.
Чтобы понять, сколько соединений реально потребуется, оцените нагрузку до выбора тарифа:
- Откройте сайт, с которым планируете работать, в браузере Chrome или Firefox.
- Нажмите F12 (или правой кнопкой мыши → «Просмотреть код»), чтобы открыть инструменты разработчика, и перейдите на вкладку Network («Сеть»). Она показывает все запросы, которые страница отправляет при загрузке.
- Обновите страницу и посмотрите, сколько запросов выполняется одновременно. Количество параллельно загружаемых ресурсов — изображений, скриптов, стилей, шрифтов, API-вызовов — примерно равно числу соединений на одно открытие страницы. Наглядную картину даёт и онлайн-сервис Request Map.
- Умножьте это число на количество параллельных потоков или задач в вашем софте и добавьте запас 20–30% на пики нагрузки.
Сайты устроены по-разному: один загружает несколько файлов, другой отправляет 30 и более запросов за одно открытие. Поэтому измеряйте именно ваш целевой сайт, а не ориентируйтесь на средние значения.
Откройте страницу активной услуги → раздел «Статистика». На графике переключитесь на вкладку «Соединения»: там показаны ваш лимит, текущий расход и отметка Slow Mode, если он применялся.
Да. Если лимита соединений вашего пакета не хватает, дополнительные одновременные соединения можно докупить — как сразу при оформлении заказа, так и в любой момент, пока услуга активна.
Всё делается в личном кабинете на странице активной услуги: выберите нужный объём, и после оплаты с баланса лимит увеличится автоматически, без обращения в поддержку.
Стоимость — $30 за каждую 1 000 соединений на 30 дней. Если вы докупаете соединения к уже действующей услуге, сумма пересчитывается пропорционально оставшимся дням — вы платите только за оставшийся период.
Лимит одновременных соединений относится ко всей услуге целиком, а не к каждому привязанному IP-адресу. Если к услуге привязано несколько адресов — например, офис, домашний ПК и сервер, — по умолчанию они используют общий лимит.
Чтобы одна привязка не «съедала» соединения других, при добавлении или редактировании привязки в разделе «Управление» → «Белый список IP» можно указать, сколько соединений выделить именно ей. Например, при лимите 1 500: серверу — 1 000, офису — 300, домашнему ПК — 200.
Сумма квот по всем привязкам не может превышать общий лимит услуги. Квоты можно изменить позже, отредактировав привязку.
IP-привязки и доступ4 ответов
IP-привязка определяет исходные IP-адреса, которым разрешён доступ к прокси. Остальные адреса отклоняются.
Доступ с нового добавленного адреса обычно активируется примерно за 10 секунд.
Да. Управляйте ими на странице активной услуги: «Управление» → «Белый список IP».
До 5 привязок бесплатны. Каждая дополнительная стоит $1 в месяц и оплачивается из кошелька.
Нет. Работа с прокси без привязки к IP-адресу невозможна. Для использования прокси необходимо, чтобы ваш IP-адрес был добавлен в разрешённый список.
Если провайдер меняет ваш IP-адрес в пределах одной подсети, прокси продолжат работать без постоянного обновления привязки.
Добавьте текущий IP-адрес в настройках услуги и используйте логин и пароль. Система автоматически определит допустимый диапазон подсети.
Для подключения с логином и паролем используйте:
- HTTP — порт 8080
- SOCKS5 — порт 1080
Например, для адреса 85.249.3.145 система может разрешить диапазон 85.249.0.0–85.249.7.255. Если адрес изменится внутри него, доступ сохранится. Диапазон можно проверить в любом CIDR-калькуляторе, но указывать его вручную не нужно.
API, MCP и вебхуки3 ответов
API позволяет программам использовать поддерживаемые функции FineProxy. MCP даёт совместимым ИИ-инструментам стандартный способ работы с ними.
Создайте ключ в разделе «Настройки» → «API-ключи». Секрет показывается один раз: скопируйте и надёжно сохраните. Для интеграций используйте отдельные ключи с минимальными правами.
Выдавайте только нужные права:
- customer:read — просмотр данных клиента.
- customer:write — изменение данных клиента.
- wallet:read — просмотр кошелька.
- wallet:deposit — управление пополнениями.
- services:read — просмотр услуг.
- services:write — создание и изменение услуг.
- tickets:read — просмотр тикетов.
- tickets:write — создание и изменение тикетов.
- catalog:read — просмотр продуктов и опций.
- usage:read — просмотр использования.
- wallet:spend — позволяет автоматизации тратить средства кошелька.
- webhooks — управление вебхуками.
wallet:spend — финансовое право: автоматизация с ним может расходовать средства.
Вебхук — это автоматическое уведомление, которое FineProxy отправляет на указанный вами адрес (HTTPS-URL), когда в аккаунте происходит событие биллинга: например, движение средств по кошельку или изменения по оплате услуг. Вам не нужно заходить в кабинет или постоянно опрашивать API — система сама сообщит вашему сервису о событии.
Зачем это нужно на практике:
- Учёт и бухгалтерия — автоматически фиксировать платежи и пополнения в своей CRM или учётной системе.
- Контроль услуг — получать сигнал, когда услуга оплачена или продлена, и сразу запускать свои процессы, например обновлять список прокси в софте.
- Оповещения — пересылать уведомления в Telegram, Slack или на почту, чтобы команда узнавала о событиях без входа в кабинет.
- Контроль баланса — связать события кошелька со своими проверками и вовремя пополнять его, чтобы услуги не прерывались.
Настройка: «Настройки» → «Вебхуки» → укажите HTTPS-адрес, на который ваш сервис принимает запросы. При создании один раз показывается секрет — сохраните его: с его помощью ваш сервис проверяет, что уведомление действительно пришло от FineProxy, а не от постороннего.
Если своего сервера нет, принимать вебхуки можно через no-code инструменты вроде Zapier, Make или n8n.
Проверка прокси и заблокированные ресурсы5 ответов
Причина в привязке к IP. IP-адрес онлайн-чекера отличается от IP-адреса, который привязан у вас в личном кабинете, поэтому чекер не может получить доступ к прокси. Наши прокси будут работать только с привязанного IP-адреса.
Проверяйте в том же окружении и ПО:
- Настройте прокси в Firefox с FoxyProxy.
- Используйте SOCKS5 с авторизацией.
- Проверьте несколько сайтов.
- Если прокси не работают, проверьте исходный адрес в «Белом списке IP».
Проверьте работу с минимальной нагрузкой и «Белый список IP», особенно после смены исходного адреса или подсети.
Откройте другие сайты. Если не работает один ресурс, изучите правила о заблокированных сайтах и сервисах. Такие ресурсы разблокировать нельзя.
Если ресурс не заблокирован, отправьте поддержке код ошибки, логи и снимок настроек прокси.
Все обращения по техническим вопросам, проверке прокси и нестандартным ситуациям обрабатываются только через систему тикетов. Это позволяет корректно зафиксировать проблему и предоставить точный ответ. Среднее время ответа — до 1–2 часов, при этом официальный регламент ответа — до 24 часов.
На наших прокси действуют ограничения, которые применяются ко всей инфраструктуре и ко всем тарифам. Если ресурс подпадает под ограничения, доступ к нему через прокси невозможен, и разблокировка не предусмотрена.
- Почтовые сервисы и почтовые протоколы (SMTP, IMAP, POP3) полностью заблокированы, независимо от цели использования.
- Государственные ресурсы, включая все домены в зоне .gov, заблокированы для всех стран и тарифов.
- Поисковая выдача Google заблокирована (другие сервисы Google работают).
Полный список заблокированных сайтов и сервисов доступен здесь
Если ресурс указан в этом списке, он не будет работать через наши прокси.
Гарантии и возврат средств3 ответов
Мы гарантируем доступность прокси весь оплаченный период при соблюдении правил и лимитов.
Доступ ко всем сайтам и совместимость с конкретным сервисом не гарантируются: результат зависит от правил и антибот-защиты ресурса, профиля браузера, заголовков, headless-настроек и другой конфигурации ПО.
Если отдельные адреса вам не подходят, их можно заменить — варианты описаны в ответе «Можно ли заменить IP-адреса до окончания срока аренды?».
Да. Мы делаем беспроблемный возврат в течение 24 часов после покупки услуги.
Возврат осуществляется тем же способом, которым была оплачена услуга. Если оплата была выполнена криптовалютой, для возврата потребуется адрес кошелька и название сети.
Все запросы на возврат оформляются только через систему тикетов в личном кабинете. Перед запросом вывода средств с баланса вам необходимо самостоятельно отменить активную услугу в личном кабинете, это необходимо для соблюдения процессуальных норм законодательства.
В возврате может быть отказано, если:
- Услуга использовалась с нарушением правил.
- После оплаты прошло более 24 часов.
- Услуга была приобретена на 48 часов; заказы на 48 часов возврату не подлежат.
После 24 часов услугу всё равно можно отменить. Неиспользованная стоимость вернётся в кошелёк для будущих покупок.