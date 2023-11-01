Сейчас Весь мир бесплатный пул содержит 10033 рабочих IP в основном распределены по Ottawa и London, хостятся у Cloudflare и Cloudflare London. Медианная задержка около 1430 ms а доступность за последний час 99%. Этого хватает для быстрого теста или разового скрипта, но в последнем часовом бенчмарке только ~50% типичных запросов парсинга завершились успешно — и доля падает каждый час, обычно ниже 10 % за 24 часа, потому что бесплатные IP быстро отмирают.

Берите бесплатный список, если вы изучаете, как работают прокси, делаете разовые ручные проверки или тестируете одну точку подключения, где допустимы 5–10 повторов. Выбирайте премиум FineProxy, если вы непрерывно собираете данные, отслеживаете SERP, проверяете рекламу, ведёте кампании или выполняете производственную задачу, которая не допускает более 5 % ошибок.