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Список бесплатных прокси

Бесплатные прокси Индии

Актуальный, регулярно проверяемый список публичных прокси Индия для тестов, разовых проверок и разработки.

Статус16 онлайн
Обновлено2 ч назад
РегионАзия

Живые прокси Индия
обновление каждые 15 минут

Бесплатные публичные прокси Индия, которые мы регулярно проверяем на скорость и доступность. Скопируйте один IP или экспортируйте текущий список — без регистрации.

Протокол
Анонимность
Порт
Последняя проверка
16 онлайн·Нужно больше? →
219.65.73.80:80
IP : порт Оценка ПротоколыАнонимностьГородСкорость Доступность Последняя проверка Действие
ПРЕМИУМ Премиум FineProxy
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Высокая анонимностьПо всему миру
500 Mbps
99.97%
только что
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219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Анонимный
2.59 Mbps
100.0%
1 ч назад
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Анонимный
1.85 Mbps
100.0%
1 ч назад
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 ч назад
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
3.66 Mbps
85.5%
1 ч назад
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьMumbai
301 Kbps
100.0%
3 ч назад
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 ч назад
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.35 Mbps
99.6%
2 д назад
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
3.26 Mbps
53.0%
2 ч назад
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.06 Mbps
63.2%
15 ч назад
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 ч назад
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 ч назад
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйMumbai
313 Kbps
53.7%
1 ч назад
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйChennai
569 Kbps
30.9%
4 ч назад
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
448 Kbps
24.6%
5 ч назад
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 ч назад
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
АнонимныйMumbai
270 Kbps
12.3%
5 ч назад
Показано 15 из 16

Снимок пула проксиИндия

Что сейчас в живом пуле Индия — по протоколу, анонимности, локации и хосту.

Состав пула

Обновлено 100 минут назад· 16 активных IP в Индия
По протоколу
HTTP16
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS514
По анонимности
Высокая анонимность3
Анонимный3
Прозрачный10
Не проверено0
По городу
Bengaluru3
Mumbai3
Chennai1
Hyderabad1
Медианная задержка: 1330 msСредняя доступность: 57%Самый быстрый прокси: 459 ms

Основные хостинг-провайдеры

Хосты, представленные сейчас в активном пуле Индия
1DigitalOcean319%
2National Internet Backbone213%
3TATA Communications formerly V…213%
4Contabo Asia Private16%
5Country Online Services PVT16%
6CtrlS16%

Премиум-прокси для рабочихнагрузок

Свои подсети и ASN FineProxy. Оплата за IP, не за гигабайт. Мгновенная активация и возврат 24 часа.

  • 99,97 % успешных запросов к цели во всех локациях
  • До 500 Mbps на каждый IP
  • Поддерживаемые протоколы: HTTP, точка подключения HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Что вы получаете на 1 000 запросах

Доля успешных ответов на типичном парсинге — прокси из таблицы выше vs премиум-пул FineProxy.

Бесплатно
29%
290 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Бесплатно vs FineProxy — честноесравнение

Прямое сравнение живого пула выше с премиум-предложением FineProxy. Цифры в колонке «Бесплатно» берутся из живого снимка.

ПараметрБесплатные прокси Индия БЕСПЛАТНОПремиум FineProxy ПРЕМИУМ
Размер пула16Активные IP85,000+IP в более чем 30 локациях
Средняя доступность57%99.97%SLA
Доля успешных ответов(на 1 000 запросов)~29%(290 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Медианная задержка1330ms< 30 ms
Пропускная способность на IP< 2 Mbps (общий)до 500 Mbps
Одновременные соединения1–5 (часто блокируют)от 1 500 (зависит от тарифа)
Поддерживаемые протоколыHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Гарантия анонимностиСмешанный: Высокая анонимность, Анонимный, ПрозрачныйТолько высокая анонимность — без утечек IP и DNS
Тип IPПубличные датацентровые и прозрачные резидентныеДатацентровые, собственные ASN и подсети
Авторизация× Нет — может использовать кто угодно✓ Список разрешённых IP + логин/пароль
Sticky-сессии× Нет✓ До 15 мин (ротационные тарифы)
Политика ротации IPЕжечасно (меняется весь список)Стабильные IP — обновление по запросу (каждые 8 дней)
Риск бана целевым сайтомВысокий — IP публичные и часто злоупотребляютсяНизкий — чистая репутация, свои подсети
Риск вредоносного MITMВозможен — открытые прокси могут читать трафик✓ Нет — ваша выделенная инфраструктура
ПоддержкаНетКруглосуточный онлайн-чат, электронная почта и тикеты с инженерами
Логи и соответствие требованиямНетЛоги, счета, договоры (B2B)
Лучше всего дляРазовые тесты, обучение, любительские скриптыПарсинг, проверка рекламы, SEO, SMM, исследования, боты для покупок
Стоимость0 $от 0,07 $ за IP / месяц

Сейчас Индия бесплатный пул содержит 16 рабочих IP в основном распределены по Bengaluru и Mumbai, хостятся у DigitalOcean и National Internet Backbone. Медианная задержка около 1330 ms а доступность за последний час 57%. Этого хватает для быстрого теста или разового скрипта, но в последнем часовом бенчмарке только ~29% типичных запросов парсинга завершились успешно — и доля падает каждый час, обычно ниже 10 % за 24 часа, потому что бесплатные IP быстро отмирают.

Берите бесплатный список, если

вы изучаете, как работают прокси, делаете разовые ручные проверки или тестируете одну точку подключения, где допустимы 5–10 повторов.

Выбирайте премиум FineProxy, если

вы непрерывно собираете данные, отслеживаете SERP, проверяете рекламу, ведёте кампании или выполняете производственную задачу, которая не допускает более 5 % ошибок.

Настроить прокси на 48 часовСмотреть цены →
Как часто обновляется список и откуда берутся эти IP из Индии?

Мы перепроверяем список каждые 15 минут — скорость, аптайм, ответ по протоколу, — но это публичные открытые прокси, собранные из открытых источников, а не серверы под нашим контролем. Мы их не запускаем, не можем гарантировать аптайм и не собираем с них логи. Бесплатные прокси быстро меняются: IP исчезают, попадают в блокировки или перестают отвечать без предупреждения. Используйте их как стартовый пул для тестирования кода, разовых запросов или быстрой проверки того, как сайт реагирует на трафик из Индии. Всё, что должно стабильно работать всю ночь, стоит переносить наплатный пул— эти IP не рассчитаны на длительную нагрузку.

Справятся ли бесплатные индийские прокси с Flipkart, Myntra, Amazon.in, OLX India или 99acres?

Flipkart (принадлежит Walmart, крупнейший e-commerce Индии) использует Akamai Bot Manager и собственную систему обнаружения аномалий — диапазоны дата-центров сразу получают флаг. Myntra (fashion-вертикаль, тоже группа Flipkart) работает на том же стеке с более жёсткими проверками эндпоинтов размеров и остатков. Amazon.in применяет глобальную антибот-защиту Amazon. OLX India и Quikr стоят за Cloudflare с лимитами запросов на IP. 99acres и Magicbricks (недвижимость) используют фингерпринтинг сессий и ограничения частоты, которые наказывают за быструю пагинацию. Для стабильного парсинга любого из них подойдут дата-центровые прокси на собственных подсетях —индийский DC-пул FineProxy— он справляется с отдельными страницами товаров и объявлений при правильных заголовках (Accept-Language: en-IN или hi-IN, cookie с INR). Бесплатный список подходит для разовой проверки цен, проверки рендеринга и получения открытых данных с эндпоинтов data.gov.in.

Reliance Jio доминирует в мобильной связи Индии — влияет ли это на разнообразие IP?

Существенно. Jio запустился в 2016 году с бесплатным 4G и перестроил весь индийский телеком-рынок — к 2026 году у него около 470 млн абонентов, больше, чем у Airtel и Vi (Vodafone-Idea) вместе взятых. Огромная доля мобильного трафика Индии выходит через CGNAT-пулы Jio (миллионы абонентов за относительно небольшим набором публичных IP). Практический вывод: IP от Jio в бесплатных списках несут огромную нагрузку от общих пользователей, поэтому в антифрод-системах у них очень высокий базовый репутационный шум, но индийские сайты хорошо настроены на тяжёлые CGNAT-паттерны этого оператора. IP домашних провайдеров BSNL, MTNL, Hathway, ACT и широкополосного JioFiber реже встречаются в бесплатных списках, но для антибот-скоринга выглядят как трафик «одного пользователя».

В Индии 22 официальных языка — важен ли Accept-Language для парсинга?

Для большинства крупных коммерческих сайтов — нет: Flipkart, Myntra, Amazon.in и OLX India по умолчанию отдают английскую версию независимо от Accept-Language для запросов не на хинди. Хинди (hi-IN) поддерживается на большинстве потребительских платформ с параллельным интерфейсом; региональные языки (тамильский, телугу, маратхи, бенгальский, каннада, гуджарати, малаялам, панджаби и др.) всё чаще доступны в банковских, государственных сервисах и на платформах Jio. Практичное значение по умолчанию — Accept-Language: en-IN,en;q=0.9,hi-IN;q=0.8. Где региональные языки действительно важны: новостные сайты на местных языках (Dainik Jagran на хинди, Daily Thanthi на тамильском и т. д.) — отправляйте конкретный код языка; государственные сервисы на india.gov.in предлагают более 12 языковых версий; рекламные сети, нацеленные на региональную аудиторию. Цены в INR одинаковы во всех языковых версиях.

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Премиум-производительность, подтверждённая клиентами.

Четыре релевантных отзыва из проверенного пула, каждый со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Начала пользоваться прокси-сервисом, когда столкнулась с блокировками и запретами. По цене и качеству, соотношение отличное. Поддержка отвечает быстро, выбор локаций действительно впечатляет. Пользоваться удобно, всё работает стабильно.

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Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

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