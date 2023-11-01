Мы перепроверяем список каждые 15 минут — скорость, аптайм, ответ по протоколу, — но это публичные открытые прокси, собранные из открытых источников, а не серверы под нашим контролем. Мы их не запускаем, не можем гарантировать аптайм и не собираем с них логи. Бесплатные прокси быстро меняются: IP исчезают, попадают в блокировки или перестают отвечать без предупреждения. Используйте их как стартовый пул для тестирования кода, разовых запросов или быстрой проверки того, как сайт реагирует на трафик из Индии. Всё, что должно стабильно работать всю ночь, стоит переносить наплатный пул— эти IP не рассчитаны на длительную нагрузку.