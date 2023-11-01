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Seznam proxy zdarma

Bezplatný seznam proxy pro Indii

Živý, pravidelně ověřovaný seznam veřejných proxy z Indie pro testování, jednorázová vyhledávání a vývojářskou práci.

Stav16 online
Aktualizováno2 hod. zpět
RegionAsie

Živé Indie proxy
aktualizace každých 15 minut

Veřejné proxy Indie zdarma, pravidelně ověřované námi na rychlost a dostupnost. Zkopírujte jednu IP nebo exportujte aktuální seznam — bez registrace.

Protokol
Anonymita
Port
Poslední kontrola
16 online·Potřebujete víc? →
219.65.73.80:80
IP : Port Skóre ProtokolyAnonymitaMěstoRychlost Dostupnost Poslední kontrola Akce
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
99.97%
Právě teď
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219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymní
2.59 Mbps
100.0%
1 hod.
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymní
1.85 Mbps
100.0%
1 hod.
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 hod.
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.66 Mbps
85.5%
1 hod.
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMumbai
301 Kbps
100.0%
3 hod.
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 hod.
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.35 Mbps
99.6%
2 dní
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.26 Mbps
53.0%
2 hod.
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.06 Mbps
63.2%
15 hod.
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 hod.
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 hod.
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníMumbai
313 Kbps
53.7%
1 hod.
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníChennai
569 Kbps
30.9%
4 hod.
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
448 Kbps
24.6%
5 hod.
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 hod.
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymníMumbai
270 Kbps
12.3%
5 hod.
Zobrazeno 15 of 16

Snímek proxy pooluIndie

Co je právě teď v živém poolu Indie — podle protokolu, anonymity, lokality a hostitele.

Složení poolu

Aktualizováno 100 minut zpět· 16 aktivních IP v Indie
Podle protokolu
HTTP16
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS514
Podle anonymity
Elite3
Anonymní3
Transparentní10
Netestováno0
Podle města
Bengaluru3
Mumbai3
Chennai1
Hyderabad1
Medián latence: 1330 msPrůměrná dostupnost: 57%Nejrychlejší proxy: 459 ms

Hlavní poskytovatelé hostingu

Hostitelé aktuálně zastoupení v živém poolu Indie
1DigitalOcean319%
2National Internet Backbone213%
3TATA Communications formerly V…213%
4Contabo Asia Private16%
5Country Online Services PVT16%
6CtrlS16%

Prémiové proxy pro náročnéúlohy

Vlastní subnety a ASN od FineProxy. Platíte za IP, ne za gigabajt. Okamžitá aktivace s 24hodinovou zárukou vrácení peněz.

  • 99.97% úspěšných požadavků na váš cíl ve všech lokalitách
  • 500 Mbps na každou IP
  • Podporované protokoly: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Co získáte z 1,000 požadavků

Míra úspěšných odpovědí u typické úlohy sběru dat — proxy z tabulky výše versus prémiový pool FineProxy.

Zdarma
29%
290 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Zdarma vs FineProxy — upřímnésrovnání

Srovnání živého poolu výše s prémiovou nabídkou FineProxy. Čísla ve sloupci «Zdarma» pocházejí přímo z aktuálního snímku.

ParametrProxy Indie zdarma FREEFineProxy Premium PREMIUM
Velikost poolu16IP (živé)85,000+IP ve více než 30 lokalitách
Průměrná dostupnost57%99.97%SLA
Míra úspěšných odpovědí(na 1,000 požadavků)~29%(290 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medián latence1330ms< 30 ms
Propustnost na IP< 2 Mbps (sdílené)až 500 Mbps
Souběžná připojení1–5 (často blokováno)od 1,500 (závisí na tarifu)
Podporované protokolyHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Záruka anonymitySmíšené: Elite, Anonymní, TransparentníPouze elitní — bez úniku IP / DNS
Typ IPVeřejné datacentrové + transparentní rezidenčníDatacentrové, vlastní ASN a subnety
Autentizace× Žádné — může použít kdokoli✓ Seznam povolených IP + jméno/heslo
Pevné relace× No✓ Až 15 min (rotující plány)
Pravidla rotace IPKaždou hodinu (rotuje celý seznam)Stabilní IP — obnovení na vyžádání (každých 8 dní)
Riziko blokace cílovým webemVysoké — IP jsou veřejné, často zneužívanéNízké — čistá reputace, vlastní podsítě
Riziko škodlivého MITMMožné — otevřené proxy mohou odposlouchávat provoz✓ Žádné — vaše vyhrazená infrastruktura
PodporaŽádnéŽivý chat 24/7, e-mail a tiketový systém s inženýry
Logy a complianceŽádnéLogy, faktury, smlouvy (B2B)
Nejlepší proJednorázové testy, učení, hobby skriptySběr dat, ověřování reklam, SEO, SMM, průzkum trhu, sneaker boty
Náklady$0od $0.07 za IP / měsíc

Právě teď Indie volný pool obsahuje 16 fungujících IP rozložených převážně v Bengaluru a Mumbai, hostované u DigitalOcean a National Internet Backbone. Medián latence je přibližně 1330 ms a dostupnost za poslední hodinu je 57%. To stačí na rychlý test nebo jednorázový skript, ale v našem posledním hodinovém benchmarku uspělo jen ~29% typických požadavků na sběr dat se vrátilo úspěšně — a tento podíl s každou další hodinou dál klesá, obvykle pod 10 % do 24 hodin, protože tyto bezplatné IP rychle vypadávají.

Bezplatný seznam použijte, pokud

Učíte se, jak proxy fungují, děláte jednorázové ruční kontroly nebo testujete jeden endpoint, kde je 5–10 opakování přijatelných.

FineProxy Premium použijte, pokud

Sbíráte data nepřetržitě, monitorujete SERP, spravujete reklamní kampaně nebo provozujete jakoukoli produkční zátěž, která selže při chybovosti > 5%.

Nastavit proxy na 48 hodinZobrazit ceník →
Jak často se tento seznam aktualizuje a odkud tyto indické IP pocházejí?

Seznam znovu kontrolujeme každých 15 minut — rychlost, dostupnost, odezvu protokolu — ale jde o veřejné otevřené proxy agregované z otevřených zdrojů, nikoli o servery pod naší kontrolou. Neprovozujeme je, nemůžeme zaručit dostupnost a nesbíráme z nich logy. Bezplatné proxy se rychle obměňují: IP mizí, jsou blokovány nebo bez varování přestanou odpovídat. Berte to jako výchozí pool pro testování kódu, jednorázová vyhledávání nebo rychlé ověření, jak web reaguje na provoz z Indie. Cokoli, co musí běžet celou noc, patří naplacený pool— tyto IP nejsou stavěné na trvalou zátěž.

Zvládnou bezplatné IN proxy Flipkart, Myntra, Amazon.in, Olx India nebo 99acres?

Flipkart (vlastněný Walmartem, indická e-commerce č. 1) používá Akamai Bot Manager plus interní detekci anomálií Flipkartu — datacentrové rozsahy okamžitě spouštějí příznaky. Myntra (módní vertikála, rovněž skupina Flipkart) sdílí stejný stack s přísnějšími kontrolami endpointů velikostí a zásob. Amazon.in uplatňuje globální anti-bot stack Amazonu. Olx India a Quikr mají Cloudflare s limity požadavků na IP. 99acres a Magicbricks (nemovitosti) nasazují fingerprinting relace a stropy rychlosti, které trestají rychlé stránkování. Pro soustavný sběr dat z kteréhokoli z nich použijte datacentrum na vlastním subnetu —indický DC pool FineProxy— zvládá jednotlivé stránky produktů a inzerátů se správnými hlavičkami (Accept-Language: en-IN nebo hi-IN, cookie INR). Bezplatný seznam stačí na jednorázové kontroly cen, ověření vykreslení a stahování otevřených dat z endpointů data.gov.in.

Reliance Jio dominuje indickému mobilnímu trhu — ovlivňuje to diverzitu IP?

Výrazně. Jio odstartovalo v roce 2016 s bezplatným 4G a přetvořilo celý indický telekomunikační trh — do roku 2026 nese zhruba 470M předplatitelů, víc než Airtel a Vi (Vodafone-Idea) dohromady. Velká část indického mobilního provozu odchází přes CGNAT pooly Jio (miliony předplatitelů za relativně malou sadou veřejných IP). Praktický důsledek: IP pocházející z Jio na bezplatných seznamech nesou obrovskou sdílenou zátěž, což znamená velmi vysoký základní šum reputace u anti-fraud systémů, ale také to, že indické weby počítají s výraznými CGNAT vzorci tohoto operátora. Spotřebitelské ISP IP od BSNL, MTNL, Hathway, ACT a JioFiber broadband jsou na bezplatných seznamech proxy vzácnější, ale anti-bot skórování je čte spíš jako provoz "jednoho uživatele".

Indie má 22 úředních jazyků — záleží u sběru dat na Accept-Language?

U většiny velkých komerčních webů ne — Flipkart, Myntra, Amazon.in a OLX India výchozí jazyk nastavují na angličtinu bez ohledu na Accept-Language u požadavků mimo hindštinu. Hindština (hi-IN) je na většině spotřebitelských platforem s paralelním rozhraním; regionální jazyky (Tamil, Telugu, Marathi, Bengali, Kannada, Gujarati, Malayalam, Punjabi aj.) jsou stále častější u bankovnictví, státní správy a platforem Jio. Jako praktický výchozí stav posílejte Accept-Language: en-IN,en;q=0.9,hi-IN;q=0.8. Kde regionální jazyky záleží: lokální zpravodajské weby (Dainik Jagran v hindštině, Daily Thanthi v tamilštině aj.) — posílejte konkrétní kód jazyka; státní služby na india.gov.in nabízejí 12+ jazykových variant; reklamní sítě cílené na regionální publikum. Ceny v INR jsou u všech jazykových variant stejné.

Bezplatné proxy v dalšíchzemích

Vyberte jinou stránku stálé země. Aktuální počty v poolu se obnovují při každé aktualizaci webu.

Prémiový výkon, ověřený zákazníky.

Čtyři relevantní recenze zákazníků z ověřeného poolu recenzí, s odkazy na původní zdroje.

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Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

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