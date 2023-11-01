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Seznam proxy zdarma

Seznam proxy Kazachstán zdarma

Živý, pravidelně ověřovaný seznam veřejných proxy z Kazachstán pro testování, jednorázová vyhledávání a vývojářskou práci.

Stav31 online
Aktualizováno2 hod. zpět
RegionAsie

Živé Kazachstán proxy
aktualizace každých 15 minut

Veřejné proxy Kazachstán zdarma, pravidelně ověřované námi na rychlost a dostupnost. Zkopírujte jednu IP nebo exportujte aktuální seznam — bez registrace.

Protokol
Anonymita
Port
Poslední kontrola
31 online·Potřebujete víc? →
31.43.179.246:80
IP : Port Skóre ProtokolyAnonymitaMěstoRychlost Dostupnost Poslední kontrola Akce
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
99.97%
Právě teď
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31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.27 Mbps
99.9%
1 hod.
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.28 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.24 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.25 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.48 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.45 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.24 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.38 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.36 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.33 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.34 Mbps
99.7%
1 hod.
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.01 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.18 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.14 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.11 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.11 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.12 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.14 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.14 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.09 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.09 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.11 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.17 Mbps
100.0%
1 hod.
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
877 Kbps
100.0%
1 hod.
Zobrazeno 15 of 31

Snímek proxy pooluKazachstán

Co je právě teď v živém poolu Kazachstán — podle protokolu, anonymity, lokality a hostitele.

Složení poolu

Aktualizováno 100 minut zpět· 31 aktivních IP v Kazachstán
Podle protokolu
HTTP31
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Podle anonymity
Elite0
Anonymní0
Transparentní31
Netestováno0
Podle města
Medián latence: 1436 msPrůměrná dostupnost: 100%Nejrychlejší proxy: 1216 ms

Hlavní poskytovatelé hostingu

Hostitelé aktuálně zastoupení v živém poolu Kazachstán
1Cloudflare London31100%

Prémiové proxy pro náročnéúlohy

Vlastní subnety a ASN od FineProxy. Platíte za IP, ne za gigabajt. Okamžitá aktivace s 24hodinovou zárukou vrácení peněz.

  • 99.97% úspěšných požadavků na váš cíl ve všech lokalitách
  • 500 Mbps na každou IP
  • Podporované protokoly: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Co získáte z 1,000 požadavků

Míra úspěšných odpovědí u typické úlohy sběru dat — proxy z tabulky výše versus prémiový pool FineProxy.

Zdarma
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Zdarma vs FineProxy — upřímnésrovnání

Srovnání živého poolu výše s prémiovou nabídkou FineProxy. Čísla ve sloupci «Zdarma» pocházejí přímo z aktuálního snímku.

ParametrProxy Kazachstán zdarma FREEFineProxy Premium PREMIUM
Velikost poolu31IP (živé)85,000+IP ve více než 30 lokalitách
Průměrná dostupnost100%99.97%SLA
Míra úspěšných odpovědí(na 1,000 požadavků)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medián latence1436ms< 30 ms
Propustnost na IP< 2 Mbps (sdílené)až 500 Mbps
Souběžná připojení1–5 (často blokováno)od 1,500 (závisí na tarifu)
Podporované protokolyHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Záruka anonymityTransparentníPouze elitní — bez úniku IP / DNS
Typ IPVeřejné datacentrové + transparentní rezidenčníDatacentrové, vlastní ASN a subnety
Autentizace× Žádné — může použít kdokoli✓ Seznam povolených IP + jméno/heslo
Pevné relace× No✓ Až 15 min (rotující plány)
Pravidla rotace IPKaždou hodinu (rotuje celý seznam)Stabilní IP — obnovení na vyžádání (každých 8 dní)
Riziko blokace cílovým webemVysoké — IP jsou veřejné, často zneužívanéNízké — čistá reputace, vlastní podsítě
Riziko škodlivého MITMMožné — otevřené proxy mohou odposlouchávat provoz✓ Žádné — vaše vyhrazená infrastruktura
PodporaŽádnéŽivý chat 24/7, e-mail a tiketový systém s inženýry
Logy a complianceŽádnéLogy, faktury, smlouvy (B2B)
Nejlepší proJednorázové testy, učení, hobby skriptySběr dat, ověřování reklam, SEO, SMM, průzkum trhu, sneaker boty
Náklady$0od $0.07 za IP / měsíc

Právě teď Kazachstán volný pool obsahuje 31 fungujících IP hostované u Cloudflare London. Medián latence je přibližně 1436 ms a dostupnost za poslední hodinu je 100%. To stačí na rychlý test nebo jednorázový skript, ale v našem posledním hodinovém benchmarku uspělo jen ~50% typických požadavků na sběr dat se vrátilo úspěšně — a tento podíl s každou další hodinou dál klesá, obvykle pod 10 % do 24 hodin, protože tyto bezplatné IP rychle vypadávají.

Bezplatný seznam použijte, pokud

Učíte se, jak proxy fungují, děláte jednorázové ruční kontroly nebo testujete jeden endpoint, kde je 5–10 opakování přijatelných.

FineProxy Premium použijte, pokud

Sbíráte data nepřetržitě, monitorujete SERP, spravujete reklamní kampaně nebo provozujete jakoukoli produkční zátěž, která selže při chybovosti > 5%.

Nastavit proxy na 48 hodinZobrazit ceník →
Jak často se aktualizuje bezplatný seznam proxy pro Kazachstán?

Veřejný pool znovu sestavujeme a ověřujeme každých 15 minut. Dostupnost se mezi kontrolami může změnit, protože tyto servery provozují nezávislé třetí strany.

Co se stane, když nejsou online žádné proxy Kazachstán?

Stránka zůstává dostupná a dál kontroluje zdrojový pool. Jakmile se v dalším obnovení objeví funkční proxy, přidá se automaticky; stránka se nikdy nevytváří ani neodstraňuje podle dočasného počtu.

K čemu mohu použít bezplatné proxy Kazachstán?

Veřejné proxy se hodí na jednorázové testy, občasné veřejné dotazy a kontrolu lokalizovaných odpovědí. Hesla, platební údaje ani jiné citlivé informace neposílejte přes neznámý veřejný server.

Kdy je lepší použít spravovaný proxy pool?

Spravovaný pool použijte pro automatizaci, ověřené relace, trvalý provoz nebo jakýkoli workflow, který potřebuje předvídatelnou dostupnost, podporu a kontrolovanou infrastrukturu. Porovnejte dostupné konfigurace na stránce s ceníkem.

Bezplatné proxy v dalšíchzemích

Vyberte jinou stránku stálé země. Aktuální počty v poolu se obnovují při každé aktualizaci webu.

Prémiový výkon, ověřený zákazníky.

Čtyři relevantní recenze zákazníků z ověřeného poolu recenzí, s odkazy na původní zdroje.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

Tato stránka nabízí jednu z nejlepších proxy služeb, které jsem kdy využil. Je rychlá, bezpečná a velmi snadná. Kontrolní panel je transparentní a spojení je stabilní. Jsem opravdu ohromen celkovou výkonností.

Eyad hgaInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy.org je spolehlivým poskytovatelem kvalitních proxy serverů s vynikajícími zákaznickými službami a solidními zárukovými politikami. Nabízejí bezpečné a rychlé služby, které poskytují uživatelům plynulé zážitky.

Tuyen NguyenDieg, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

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2123507954lNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

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