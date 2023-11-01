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無料プロキシリスト

カザフスタンの無料プロキシリスト

テスト、単発の検索、開発ワークフローに使える、定期検証済みの公開カザフスタンプロキシの最新リストです。

ステータス31 オンライン
更新済み2 時間前
地域アジア

稼働中のカザフスタンプロキシ
15分ごとに更新

速度と稼働状況を定期的に検証している、カザフスタンの無料公開プロキシです。IPを1件コピーすることも、最新リストをエクスポートすることもできます。登録は不要です。

プロトコル
匿名性
ポート
最終確認
31 オンライン·さらに必要ですか？ →
31.43.179.246:80
IP : ポート スコア プロトコル匿名性都市速度 稼働率 最終確認 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
エリート世界各国
500 Mbps
99.97%
たった今
購入
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
99.9%
1 時間前
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.34 Mbps
99.7%
1 時間前
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.01 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.18 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.12 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.14 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.11 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.17 Mbps
100.0%
1 時間前
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
877 Kbps
100.0%
1 時間前
表示中 15 ／ 31

カザフスタンプロキシプールの概要

現在利用可能なカザフスタンプールの内訳を、プロトコル、匿名性、所在地、ホスト別に表示します。

プール構成

更新済み 100 分前· 31 有効なIP数： カザフスタン
プロトコル別
HTTP31
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
匿名性別
エリート0
匿名0
透過型31
未テスト0
都市別
遅延の中央値: 1436 ms平均稼働率: 100%最速プロキシ: 1216 ms

主要ホスティングプロバイダー

カザフスタンのライブプールに現在含まれるホスト
1Cloudflare London31100%

本格的なワークロード向けのプレミアムプロキシ

FineProxyが所有するサブネットとASNを使用。GB単位ではなくIP単位の料金です。即時開通し、24時間返金保証が付いています。

  • 99.97% 全ロケーションから対象へのリクエスト成功数
  • 各IPで最大500 Mbps
  • 対応プロトコル：HTTP、HTTPSエンドポイント、SOCKS4、SOCKS5、UDP
料金を見る →
1,000リクエストで得られるもの

一般的なスクレイピング処理のレスポンス成功率 — 上記の表のプロキシとFineProxyプレミアムプールを比較。

無料
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

無料プロキシとFineProxyを率直に比較

上記の稼働中プールとFineProxyのプレミアムサービスを並べて比較しています。「無料」列の数値は、稼働状況の最新スナップショットから直接取得したものです。

パラメーター無料カザフスタンプロキシ 無料FineProxy Premium プレミアム
プール規模31IP（稼働中）85,000+30以上の拠点のIP
平均稼働率100%99.97%SLA
リクエスト成功率（1,000リクエストあたり）~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
遅延の中央値1436ms< 30 ms
IPあたりのスループット< 2 Mbps（共有）最大500 Mbps
同時接続数1～5（頻繁にブロック）1,500件〜（プランにより異なります）
対応プロトコルHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
匿名性を保証透過型エリートのみ — IP / DNS漏れなし
IPタイプ公開データセンター＋透過型レジデンシャルデータセンター、自社所有のASNとサブネット
認証× なし — 誰でも利用可能✓ IP許可リスト + ログイン名/パスワード
固定セッション× なし✓ 最大15分（ローテーティングプラン）
IPローテーションポリシー1時間ごと（リスト全体をローテーション）安定したIP — オンデマンドで更新可能（8日ごと）
対象サイトでBANされるリスク高 — IPが公開され、悪用されることも多い低い — 良好なレピュテーション、自社所有サブネット
悪意あるMITMのリスク可能です — オープンプロキシは通信を傍受できます✓ なし — お客様専用のインフラ
サポートなしエンジニアによる24時間365日のライブチャット、メール、チケットサポート
ログとコンプライアンスなしログ、請求書、契約書（B2B）
最適な用途単発テスト、学習、趣味のスクリプトスクレイピング、広告検証、SEO、SMM、市場調査、スニーカーボット
コスト$0IP 1個あたり月額$0.07から

現在、 カザフスタン 無料プールには 31 稼働中のIP ホスト元： Cloudflare London. 遅延の中央値は約 1436 ms 、過去1時間の稼働率は 100%. 簡単なテストや単発スクリプトには十分ですが、直近1時間のベンチマークではわずか ~50% の一般的なスクレイピングリクエストが成功しました。ただし、無料IPはすぐに利用できなくなるため、成功率は時間とともに低下し続け、通常24時間以内に10%未満になります。

無料リストがおすすめ：

プロキシの仕組みを学ぶ場合、単発の手動チェックを行う場合、または5～10回の再試行を許容できる単一エンドポイントをテストする場合に適しています。

FineProxy Premiumがおすすめ：

継続的なスクレイピング、SERP監視、広告キャンペーン管理、または失敗率が5%を超えると支障が出る本番ワークロードに最適です。

プロキシを48時間で構成料金を見る →
無料のカザフスタンプロキシリストはどのくらいの頻度で更新されますか？

公開プールは15分ごとに再構築し、検証しています。これらのサーバーは独立した第三者が運用しているため、検証の合間に利用状況が変わる場合があります。

カザフスタンのプロキシが1件もオンラインでない場合はどうなりますか？

このページは常時公開され、元のプールを継続的に確認します。次回の更新で稼働中のプロキシが見つかると自動的に追加されます。一時的な件数に基づいてページが作成・削除されることはありません。

無料のカザフスタンプロキシは何に使えますか？

公開プロキシは、使い捨てのテスト、単発の公開情報検索、地域別レスポンスの確認に適しています。パスワード、決済情報、その他の機密データを不明な公開サーバー経由で送信しないでください。

マネージドプロキシプールを使用すべきケースは？

自動化、認証済みセッション、継続的なトラフィックなど、安定した稼働率、サポート、管理されたインフラが必要なワークフローには、マネージドプールをご利用ください。利用可能な構成は次のページで比較できます： 料金ページ.

その他の国の無料プロキシ

別の常設国ページを選択してください。ライブプールの件数はサイト更新のたびに更新されます。

プレミアムな性能、 お客様による検証済み。

検証済みレビューの中から関連性の高い4件を、元の掲載先へのリンク付きで紹介します。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

このサイトは、今まで利用した中でも最高のプロキシサービスの一つを提供しています。高速かつ安全で、ものすごく簡単に使えます。ダッシュボードはすっきりしていて、接続も安定しています。総合的な性能に本当に感心しました――強くおすすめします！

Eyad hgaFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

FineProxy.orgは、優れたカスタマーサポートと充実した保証方針を備えた、高品質なプロキシの信頼できるプロバイダーです。安全で高速なサービスを提供し、ユーザーが途切れなく利用できるようにしています。

Tuyen NguyenDieg, 2年以上前英語から翻訳ソース

サポート

FineProxyをしばらく利用していますが、全体的に良い体験ができています。セットアップはすぐに完了し、プロキシは最初から期待どおりに動作しました。接続速度は安定しており、大きなダウンタイムも経験していません。ダッシュボードは操作しやすく、プロキシを簡単に管理できます。質問があった際には、カスタマーサポートも迅速に対応してくれました。総合的に見て、価格に対して十分な価値を提供する信頼できるサービスであり、高品質なプロキシソリューションを探している方におすすめします。

DonegalSaasHub, 今年英語から翻訳ソース

価格に対する価値が非常に高いです。この料金でHTTP、HTTPS、SOCKS5を同時にサポートする本物の静的住宅用プロキシを利用できるのは驚きです。認証の設定は分かりやすく、どのシステムにも簡単に設定できます。

2123507954lNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー