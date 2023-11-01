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मुफ़्त प्रॉक्सी सूची

कज़ाखस्तान की मुफ़्त प्रॉक्सी सूची

परीक्षण, एकबारगी लुकअप और डेवलपमेंट वर्कफ़्लो के लिए कज़ाखस्तान की सार्वजनिक प्रॉक्सी की लाइव, नियमित रूप से सत्यापित सूची।

स्थिति31 ऑनलाइन
अपडेट किया गया2 घं पहले
क्षेत्रएशिया

लाइव कज़ाखस्तान प्रॉक्सी
हर 15 मिनट में अपडेट

मुफ़्त सार्वजनिक कज़ाखस्तान प्रॉक्सी, जिन्हें हम गति और अपटाइम के लिए नियमित रूप से सत्यापित करते हैं। एक IP कॉपी करें या वर्तमान सूची निर्यात करें — साइनअप की ज़रूरत नहीं।

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कज़ाखस्तान प्रॉक्सी पूलस्नैपशॉट

लाइव कज़ाखस्तान पूल में इस समय क्या है — प्रोटोकॉल, गुमनामी, स्थान और होस्ट के अनुसार।

पूल संरचना

अपडेट किया गया 100 मिनट पहले· 31 सक्रिय IP — कज़ाखस्तान
प्रोटोकॉल के अनुसार
HTTP31
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SOCKS50
अनामिता के अनुसार
एलीट0
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पारदर्शी31
परीक्षित नहीं0
शहर के अनुसार
मीडियन लेटेंसी: 1436 msऔसत अपटाइम: 100%सबसे तेज़ प्रॉक्सी: 1216 ms

प्रमुख होस्टिंग प्रदाता

कज़ाखस्तान के लाइव पूल में वर्तमान में मौजूद होस्ट
1Cloudflare London31100%

गंभीर वर्कलोड के लिए प्रीमियमप्रॉक्सी

FineProxy के स्वामित्व वाले सबनेट और ASN। प्रति IP भुगतान करें, प्रति गीगाबाइट नहीं। 24 घंटे की मनी-बैक गारंटी के साथ तत्काल सक्रियण।

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विशिष्ट वेब स्क्रैपिंग कार्य पर सफल प्रतिक्रिया दर — ऊपर दी गई तालिका की प्रॉक्सी बनाम FineProxy प्रीमियम पूल।

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ऊपर दिए गए लाइव पूल और FineProxy की प्रीमियम पेशकश की साथ-साथ तुलना। «Free» कॉलम की संख्याएँ सीधे लाइव स्नैपशॉट से ली गई हैं।

पैरामीटरकज़ाखस्तान की मुफ़्त प्रॉक्सी FREEFineProxy Premium PREMIUM
पूल आकार31IP (लाइव)85,000+30+ स्थानों में IP
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सफल प्रतिक्रिया दर(प्रति 1,000 अनुरोध)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
मीडियन लेटेंसी1436ms< 30 ms
प्रति IP थ्रूपुट< 2 Mbps (साझा)500 Mbps तक
समानांतर कनेक्शन1–5 (अक्सर ब्लॉक)1,500 से (योजना पर निर्भर)
समर्थित प्रोटोकॉलHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
अनामिता की गारंटीपारदर्शीकेवल एलीट — कोई IP/DNS लीक नहीं
IP प्रकारपब्लिक डेटा सेंटर + ट्रांसपेरेंट रेज़िडेंशियलडेटा सेंटर, स्वयं का ASN और सबनेट
प्रमाणीकरण× कोई नहीं — कोई भी इस्तेमाल कर सकता है✓ अनुमत IP सूची + लॉगिन/पासवर्ड
स्टिकी सेशन× नहीं✓ अधिकतम 15 मिनट (रोटेटिंग प्लान)
IP रोटेशन नीतिप्रति घंटा (पूरी सूची रोटेट होती है)स्थिर IP — मांग पर रिफ़्रेश (हर 8 दिन)
लक्ष्य साइट द्वारा प्रतिबंधित होने का जोखिमउच्च — IP सार्वजनिक हैं, अक्सर दुरुपयोग होते हैंनिम्न — स्वच्छ प्रतिष्ठा, स्वयं के सबनेट
दुर्भावनापूर्ण MITM का जोखिमसंभव — ओपन प्रॉक्सी ट्रैफ़िक पढ़ सकती हैं✓ कोई नहीं — आपका समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर
सहायताकोई नहींइंजीनियरों के साथ 24/7 लाइव चैट, ईमेल और टिकट सिस्टम
लॉग और अनुपालनकोई नहींलॉग, इनवॉइस, अनुबंध (B2B)
उपयुक्तएकबारगी परीक्षण, सीखना, शौकिया स्क्रिप्टवेब स्क्रैपिंग, विज्ञापन सत्यापन, SEO, SMM, बाज़ार अनुसंधान, स्नीकर बॉट
लागत$0$0.07 प्रति IP / माह से

अभी कज़ाखस्तान के मुफ़्त पूल में 31 कार्यशील IP होस्ट: Cloudflare London. मीडियन लेटेंसी लगभग 1436 ms और पिछले एक घंटे का अपटाइम है 100%. यह त्वरित परीक्षण या एक बार के स्क्रिप्ट के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारे पिछले घंटे के बेंचमार्क में केवल ~50% सामान्य वेब स्क्रैपिंग अनुरोध सफल रहे — और यह हिस्सा हर बीतते घंटे के साथ घटता जाता है, आमतौर पर 24 घंटों के भीतर 10% से नीचे आ जाता है क्योंकि ये मुफ़्त IP जल्दी निष्क्रिय हो जाते हैं।

मुफ़्त सूची का उपयोग करें यदि

आप सीख रहे हैं कि प्रॉक्सी कैसे काम करती हैं, एक बार की मैन्युअल जाँच कर रहे हैं, या एक ही एंडपॉइंट का परीक्षण कर रहे हैं जहाँ 5–10 पुनः प्रयास स्वीकार्य हैं।

FineProxy Premium का उपयोग करें यदि

आप लगातार वेब स्क्रैपिंग करते हैं, SERP मॉनिटर करते हैं, विज्ञापन अभियान चलाते हैं या कोई भी प्रोडक्शन वर्कलोड चलाते हैं जो > 5% विफलता दर पर टूट जाता है।

प्रॉक्सी को 48 घंटे के लिए कॉन्फ़िगर करेंमूल्य देखें →
मुफ़्त कज़ाखस्तान प्रॉक्सी सूची कितनी बार अपडेट होती है?

हम सार्वजनिक पूल को हर 15 मिनट में फिर से बनाते और सत्यापित करते हैं। जाँचों के बीच उपलब्धता बदल सकती है, क्योंकि ये सर्वर स्वतंत्र तृतीय पक्ष चलाते हैं।

जब कोई कज़ाखस्तान प्रॉक्सी ऑनलाइन न हो तो क्या होता है?

पृष्ठ उपलब्ध रहता है और स्रोत पूल की जाँच जारी रखता है। अगले रिफ़्रेश में जैसे ही कोई कार्यशील प्रॉक्सी दिखाई देती है, वह स्वचालित रूप से जुड़ जाती है; पृष्ठ को अस्थायी संख्या के आधार पर बनाया या हटाया नहीं जाता।

मुफ़्त कज़ाखस्तान प्रॉक्सी का उपयोग किस लिए किया जा सकता है?

सार्वजनिक प्रॉक्सी डिस्पोजेबल परीक्षण, एक बार की सार्वजनिक जाँच और स्थानीय प्रतिक्रियाएँ देखने के लिए उपयुक्त हैं। अज्ञात सार्वजनिक सर्वर के माध्यम से पासवर्ड, भुगतान विवरण या अन्य संवेदनशील डेटा न भेजें।

इसके बजाय प्रबंधित प्रॉक्सी पूल का उपयोग कब करना चाहिए?

ऑटोमेशन, प्रमाणित सेशन, निरंतर ट्रैफ़िक, या किसी भी वर्कफ़्लो के लिए प्रबंधित पूल का उपयोग करें जिसे पूर्वानुमानित अपटाइम, सहायता और नियंत्रित इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उपलब्ध कॉन्फ़िगरेशन की तुलना कीमत पृष्ठ.

अन्य देशों में मुफ़्तप्रॉक्सी

कोई अन्य स्थायी देश पेज चुनें। लाइव पूल संख्या प्रत्येक साइट अपडेट पर ताज़ा होती है।

प्रीमियम प्रदर्शन, ग्राहकों द्वारा सत्यापित।

हमारे सत्यापित समीक्षा पूल से चार प्रासंगिक ग्राहक समीक्षाएँ, उनके मूल स्रोतों से लिंक की गईं।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

यह साइट एक बेहतरीन प्रॉक्सी सेवाओं में से एक प्रदान करती है जिसका मैंने कभी उपयोग किया है। यह तेज़, सुरक्षित, और उपयोग में सुपर आसान है। डैशबोर्ड साफ़ है और कनेक्शन स्थिर है। मैं कुल मिलाकर प्रदर्शन से वास्तव में प्रभावित हूँ — अत्यधिक अनुशंसित!

Eyad hgaFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

FineProxy.org उच्च-गुणवत्ता वाले प्रॉक्सी का विश्वसनीय प्रदाता है, जिसमें उत्कृष्ट ग्राहक समर्थन और ठोस वारंटी नीतियाँ हैं। वे सुरक्षित और तेज़ सेवाएं प्रदान करते हैं, उपयोगकर्ताओं के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करते हैं।

Tuyen NguyenDieg, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

सहायता

मैं कुछ समय से FineProxy का उपयोग कर रहा हूँ, और सामान्य अनुभव सकारात्मक रहा है। सेटअप जल्दी हुआ, और प्रॉक्सी शुरू से ही अपेक्षित तरीके से काम कर रहे थे। कनेक्शन की गति स्थिर रही, और मुझे कोई महत्वपूर्ण डाउनटाइम नहीं हुआ। डैशबोर्ड नेविगेट करने में आसान है, जिससे मेरे प्रॉक्सी प्रबंधित करना सरल हो गया। ग्राहक समर्थन भी जब भी मेरे पास कोई प्रश्न था, तब प्रतिक्रियाशील रहा। समग्र रूप से, यह एक विश्वसनीय सेवा है जो कीमत के लिए अच्छी मूल्य प्रदान करती है, और मैं इसे किसी को भी गुणवत्ता वाली प्रॉक्सी समाधान की तलाश में सुझाऊँगा।

DonegalSaasHub, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

कीमत के लिए शानदार मूल्य। इस दर पर HTTP, HTTPS, और SOCKS5 का समर्थन करने वाले सच्चे स्थिर रेजिडेंशियल प्रॉक्सी प्राप्त करना अद्भुत है। प्रमाणीकरण सेटअप सीधा और किसी भी सिस्टम में कॉन्फ़िगर करने में आसान है।

2123507954lNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

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