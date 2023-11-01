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मुफ़्त प्रॉक्सी सूची

कंबोडिया की मुफ़्त प्रॉक्सी सूची

परीक्षण, एकबारगी लुकअप और डेवलपमेंट वर्कफ़्लो के लिए कंबोडिया की सार्वजनिक प्रॉक्सी की लाइव, नियमित रूप से सत्यापित सूची।

स्थिति1 ऑनलाइन
अपडेट किया गया2 घं पहले
क्षेत्रएशिया

लाइव कंबोडिया प्रॉक्सी
हर 15 मिनट में अपडेट

मुफ़्त सार्वजनिक कंबोडिया प्रॉक्सी, जिन्हें हम गति और अपटाइम के लिए नियमित रूप से सत्यापित करते हैं। एक IP कॉपी करें या वर्तमान सूची निर्यात करें — साइनअप की ज़रूरत नहीं।

प्रोटोकॉल
अनामिता
पोर्ट
अंतिम जाँच
1 ऑनलाइन·और चाहिए? →
220.158.232.118:1080
IP : पोर्ट स्कोर प्रोटोकॉलअनामिताशहरगति अपटाइम अंतिम जाँच कार्रवाई
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
एलीटविश्व भर
500 Mbps
99.97%
अभी
खरीदें
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
842 Kbps
53.4%
1 घं पहले
दिखा रहे हैं 1 में से 1

कंबोडिया प्रॉक्सी पूलस्नैपशॉट

लाइव कंबोडिया पूल में इस समय क्या है — प्रोटोकॉल, गुमनामी, स्थान और होस्ट के अनुसार।

पूल संरचना

अपडेट किया गया 100 मिनट पहले· 1 सक्रिय IP — कंबोडिया
प्रोटोकॉल के अनुसार
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS51
अनामिता के अनुसार
एलीट0
अनाम0
पारदर्शी1
परीक्षित नहीं0
शहर के अनुसार
मीडियन लेटेंसी: 2138 msऔसत अपटाइम: 53%सबसे तेज़ प्रॉक्सी: 2138 ms

प्रमुख होस्टिंग प्रदाता

कंबोडिया के लाइव पूल में वर्तमान में मौजूद होस्ट
1ISP/IXP IN CAMBODIA WITH THE B…1100%

गंभीर वर्कलोड के लिए प्रीमियमप्रॉक्सी

FineProxy के स्वामित्व वाले सबनेट और ASN। प्रति IP भुगतान करें, प्रति गीगाबाइट नहीं। 24 घंटे की मनी-बैक गारंटी के साथ तत्काल सक्रियण।

  • 99.97% हर स्थान से आपके लक्ष्य तक सफल अनुरोध
  • अधिकतम 500 Mbps प्रत्येक IP पर
  • समर्थित प्रोटोकॉल: HTTP, HTTPS एंडपॉइंट, SOCKS4, SOCKS5, UDP
मूल्य देखें →
1,000 अनुरोधों पर आपको क्या मिलता है

विशिष्ट वेब स्क्रैपिंग कार्य पर सफल प्रतिक्रिया दर — ऊपर दी गई तालिका की प्रॉक्सी बनाम FineProxy प्रीमियम पूल।

मुफ़्त
27%
270 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

मुफ़्त बनाम FineProxy — ईमानदारतुलना

ऊपर दिए गए लाइव पूल और FineProxy की प्रीमियम पेशकश की साथ-साथ तुलना। «Free» कॉलम की संख्याएँ सीधे लाइव स्नैपशॉट से ली गई हैं।

पैरामीटरकंबोडिया की मुफ़्त प्रॉक्सी FREEFineProxy Premium PREMIUM
पूल आकार1IP (लाइव)85,000+30+ स्थानों में IP
औसत अपटाइम53%99.97%SLA
सफल प्रतिक्रिया दर(प्रति 1,000 अनुरोध)~27%(270 / 1000)99.7%(997 / 1000)
मीडियन लेटेंसी2138ms< 30 ms
प्रति IP थ्रूपुट< 2 Mbps (साझा)500 Mbps तक
समानांतर कनेक्शन1–5 (अक्सर ब्लॉक)1,500 से (योजना पर निर्भर)
समर्थित प्रोटोकॉलSOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
अनामिता की गारंटीपारदर्शीकेवल एलीट — कोई IP/DNS लीक नहीं
IP प्रकारपब्लिक डेटा सेंटर + ट्रांसपेरेंट रेज़िडेंशियलडेटा सेंटर, स्वयं का ASN और सबनेट
प्रमाणीकरण× कोई नहीं — कोई भी इस्तेमाल कर सकता है✓ अनुमत IP सूची + लॉगिन/पासवर्ड
स्टिकी सेशन× नहीं✓ अधिकतम 15 मिनट (रोटेटिंग प्लान)
IP रोटेशन नीतिप्रति घंटा (पूरी सूची रोटेट होती है)स्थिर IP — मांग पर रिफ़्रेश (हर 8 दिन)
लक्ष्य साइट द्वारा प्रतिबंधित होने का जोखिमउच्च — IP सार्वजनिक हैं, अक्सर दुरुपयोग होते हैंनिम्न — स्वच्छ प्रतिष्ठा, स्वयं के सबनेट
दुर्भावनापूर्ण MITM का जोखिमसंभव — ओपन प्रॉक्सी ट्रैफ़िक पढ़ सकती हैं✓ कोई नहीं — आपका समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर
सहायताकोई नहींइंजीनियरों के साथ 24/7 लाइव चैट, ईमेल और टिकट सिस्टम
लॉग और अनुपालनकोई नहींलॉग, इनवॉइस, अनुबंध (B2B)
उपयुक्तएकबारगी परीक्षण, सीखना, शौकिया स्क्रिप्टवेब स्क्रैपिंग, विज्ञापन सत्यापन, SEO, SMM, बाज़ार अनुसंधान, स्नीकर बॉट
लागत$0$0.07 प्रति IP / माह से

अभी कंबोडिया के मुफ़्त पूल में 1 कार्यशील IP होस्ट: ISP/IXP IN CAMBODIA WITH THE B…. मीडियन लेटेंसी लगभग 2138 ms और पिछले एक घंटे का अपटाइम है 53%. यह त्वरित परीक्षण या एक बार के स्क्रिप्ट के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारे पिछले घंटे के बेंचमार्क में केवल ~27% सामान्य वेब स्क्रैपिंग अनुरोध सफल रहे — और यह हिस्सा हर बीतते घंटे के साथ घटता जाता है, आमतौर पर 24 घंटों के भीतर 10% से नीचे आ जाता है क्योंकि ये मुफ़्त IP जल्दी निष्क्रिय हो जाते हैं।

मुफ़्त सूची का उपयोग करें यदि

आप सीख रहे हैं कि प्रॉक्सी कैसे काम करती हैं, एक बार की मैन्युअल जाँच कर रहे हैं, या एक ही एंडपॉइंट का परीक्षण कर रहे हैं जहाँ 5–10 पुनः प्रयास स्वीकार्य हैं।

FineProxy Premium का उपयोग करें यदि

आप लगातार वेब स्क्रैपिंग करते हैं, SERP मॉनिटर करते हैं, विज्ञापन अभियान चलाते हैं या कोई भी प्रोडक्शन वर्कलोड चलाते हैं जो > 5% विफलता दर पर टूट जाता है।

प्रॉक्सी को 48 घंटे के लिए कॉन्फ़िगर करेंमूल्य देखें →
मुफ़्त कंबोडिया प्रॉक्सी सूची कितनी बार अपडेट होती है?

हम सार्वजनिक पूल को हर 15 मिनट में फिर से बनाते और सत्यापित करते हैं। जाँचों के बीच उपलब्धता बदल सकती है, क्योंकि ये सर्वर स्वतंत्र तृतीय पक्ष चलाते हैं।

जब कोई कंबोडिया प्रॉक्सी ऑनलाइन न हो तो क्या होता है?

पृष्ठ उपलब्ध रहता है और स्रोत पूल की जाँच जारी रखता है। अगले रिफ़्रेश में जैसे ही कोई कार्यशील प्रॉक्सी दिखाई देती है, वह स्वचालित रूप से जुड़ जाती है; पृष्ठ को अस्थायी संख्या के आधार पर बनाया या हटाया नहीं जाता।

मुफ़्त कंबोडिया प्रॉक्सी का उपयोग किस लिए किया जा सकता है?

सार्वजनिक प्रॉक्सी डिस्पोजेबल परीक्षण, एक बार की सार्वजनिक जाँच और स्थानीय प्रतिक्रियाएँ देखने के लिए उपयुक्त हैं। अज्ञात सार्वजनिक सर्वर के माध्यम से पासवर्ड, भुगतान विवरण या अन्य संवेदनशील डेटा न भेजें।

इसके बजाय प्रबंधित प्रॉक्सी पूल का उपयोग कब करना चाहिए?

ऑटोमेशन, प्रमाणित सेशन, निरंतर ट्रैफ़िक, या किसी भी वर्कफ़्लो के लिए प्रबंधित पूल का उपयोग करें जिसे पूर्वानुमानित अपटाइम, सहायता और नियंत्रित इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उपलब्ध कॉन्फ़िगरेशन की तुलना कीमत पृष्ठ.

अन्य देशों में मुफ़्तप्रॉक्सी

कोई अन्य स्थायी देश पेज चुनें। लाइव पूल संख्या प्रत्येक साइट अपडेट पर ताज़ा होती है।

प्रीमियम प्रदर्शन, ग्राहकों द्वारा सत्यापित।

हमारे सत्यापित समीक्षा पूल से चार प्रासंगिक ग्राहक समीक्षाएँ, उनके मूल स्रोतों से लिंक की गईं।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

Fineproxy उत्कृष्ट प्रॉक्सी सेवाएं प्रदान करता है जिनमें अत्यधिक तेज़ गति, बेहतरीन विश्वसनीयता और किफायती मूल्य शामिल हैं। उनकी त्वरित ग्राहक सहायता एक सहज अनुभव सुनिश्चित करती है, जिससे यह सुरक्षित और प्रभावी ब्राउज़िंग की आवश्यकताओं के लिए आदर्श समाधान बन जाता है।

seo.orchid.kidNorton Safe Web, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैंने FineProxy का उपयोग करते हुए एक शानदार अनुभव प्राप्त किया है। उनके प्रॉक्सी की गति और स्थिरता शानदार हैं, और वे विभिन्न उपयोग मामलों के लिए विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं। सेट अप करना सरल था, और उनका ग्राहक समर्थन हमेशा उपलब्ध और कुशल है। मैं किसी भी व्यक्ति के लिए जो एक भरोसेमंद प्रॉक्सी समाधान की आवश्यकता है, FineProxy की अत्यधिक सिफारिश करता हूँ!

Tan NguyenProxyRate, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

सहायता

मैंने 2.5m रोटेटेड प्रॉक्सी खरीदी और इसका परीक्षण किया, लेकिन यह मेरे प्रोजेक्ट की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त नहीं था। साथ ही मुझे रोटेटेड प्रॉक्सी सर्वर का अनुभव नहीं था, ip का पता "request" द्वारा बदल दिया गया और अगर मैं इसे ब्राउज़र में उपयोग करता हूं तो सामान्य पेज में लगभग 30 http request होता है, और इसका मतलब है कि ip पेज लोडिंग के दौरान 30 बार बदलता है... इसलिए यह मेरे लिए उपयुक्त नहीं था और मैंने चैट एजेंट का नाम Andrey लिखा और रिफंड चाहते थे, क्योंकि मैंने इसे ऑर्डर किया और जानने के बाद कि यह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, 30min order के बाद। और मैंने पढ़ा कि रिफंड ऑर्डर समय के 24 घंटों में लागू होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि यह 24 घंटों में रिफंड होगा और आज मैंने देखा कि मुझे रिफंड राशि मेरे क्रेडिट कार्ड पर मिल गई, इसलिए मैं ईमानदार समर्थन और वेबसाइट के लिए खुश हूं।

Murat KTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

स्थिर, तेज और विश्वसनीय प्रॉक्सी, अच्छी कीमत पर, शानदार सेवा के लिए धन्यवाद। मैं आपके सेवाओं का आधा साल से उपयोग कर रहा हूँ, प्रॉक्सी सर्वर ने कभी धोखा नहीं दिया, कोई धीमा या सुस्त काम नहीं हुआ, अगर कोई सवाल होता है तो सपोर्ट तुरंत जवाब देता है। अच्छे लोग, वास्तव में, मैं आपको सफलता और समृद्धि की कामना करता हूँ, और हमेशा ऐसे उच्च स्तर पर बने रहें। पहले ही आपको दोस्तों और एक-दूसरे को सुझा चुका हूँ।

dachi - drunchaFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

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