BAHARU! |Satu panggilan API, data bersih diterima. Pengikis tidak diperlukan.Dapatkan 10,000 token percuma →

Senarai proksi percuma

Senarai proksi percuma Kemboja

Senarai proksi awam Kemboja secara langsung yang disahkan berkala untuk ujian, carian sekali guna dan aliran kerja pembangunan.

Status1 dalam talian
Dikemas kini2 jam lalu
RantauAsia

Proksi Kemboja Langsung
Dikemas Kini Setiap 15 Minit

Proksi awam Kemboja percuma yang kami sahkan secara berkala untuk kelajuan dan masa operasi. Salin satu IP atau eksport senarai semasa — pendaftaran tidak diperlukan.

Protokol
Tahap tanpa nama
Port
Semakan terakhir
1 dalam talian·Perlukan lagi? →
220.158.232.118:1080
IP : Port Skor ProtocolsTahap tanpa namaBandarKelajuan Masa operasi Semakan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Sebentar tadi
Beli
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
842 Kbps
53.4%
1 h ago
Menunjukkan 1 of 1

Petikan kumpulan proksiKemboja

Kandungan semasa kumpulan langsung Kemboja — mengikut protokol, tahap tanpa nama, lokasi dan hos.

Komposisi kumpulan

Dikemas kini 100 minit yang lalu· 1 IP aktif di Kemboja
Mengikut protokol
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS51
Mengikut tahap tanpa nama
Elit0
Tanpa nama0
Telus1
Belum diuji0
Mengikut bandar
Kependaman median: 2138 msPurata masa operasi: 53%Proksi terpantas: 2138 ms

Penyedia pengehosan utama

Hos yang kini terdapat dalam kolam aktif Kemboja
1ISP/IXP IN CAMBODIA WITH THE B…1100%

Proksi premium untuk beban kerjaserius

Subnet dan ASN milik FineProxy. Bayar per IP, bukan per gigabait. Pengaktifan segera dengan jaminan wang dikembalikan 24 jam.

  • 99.97% permintaan berjaya kepada sasaran anda di semua lokasi
  • Sehingga 500 Mbps pada setiap IP
  • Protokol disokong: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Lihat harga →
Hasil bagi 1,000 permintaan

Kadar respons berjaya untuk tugas pengikisan biasa — proksi daripada jadual di atas berbanding kumpulan premium FineProxy.

Percuma
27%
270 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Percuma berbanding FineProxy — perbandingantelus

Perbandingan sebelah menyebelah antara kumpulan langsung di atas dengan tawaran premium FineProxy. Angka dalam lajur «Percuma» diambil terus daripada petikan langsung.

ParameterProksi percuma Kemboja PERCUMAFineProxy Premium PREMIUM
Saiz kumpulan1IP (aktif)85,000+IP di 30+ lokasi
Purata masa operasi53%99.97%SLA
Kadar respons berjaya(per 1,000 permintaan)~27%(270 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Kependaman median2138ms< 30 ms
Daya pemprosesan per IP< 2 Mbps (dikongsi)sehingga 500 Mbps
Sambungan serentak1–5 (sering disekat)daripada 1,500 (bergantung pada pelan)
Protokol disokongSOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Jaminan tanpa namaTelusElit sahaja — tiada kebocoran IP / DNS
Jenis IPPusat data awam + kediaman telusPusat data, ASN & subnet milik sendiri
Pengesahan× Tiada — sesiapa sahaja boleh menggunakan✓ Senarai IP dibenarkan + log masuk/kata laluan
Sesi melekat× Tiada✓ Sehingga 15 min (pelan berputar)
Dasar putaran IPSetiap jam (seluruh senarai berputar)IP stabil — segarkan atas permintaan (setiap 8 hari)
Risiko disekat oleh laman sasaranTinggi — IP bersifat awam dan sering disalahgunakanRendah — reputasi bersih, subnet milik sendiri
Risiko MITM berniat jahatMungkin — proksi terbuka boleh mengintip trafik✓ Tiada — infrastruktur khusus anda
SokonganTiadaSembang langsung, e-mel & sistem tiket bersama jurutera 24/7
Log & pematuhanTiadaLog, invois, kontrak (B2B)
Terbaik untukUjian sekali sahaja, pembelajaran, skrip hobiPengikisan, pengesahan iklan, SEO, SMM, penyelidikan pasaran, bot kasut
Kos$0daripada $0.07 per IP / bulan

Pada masa ini, Kemboja kumpulan percuma mempunyai 1 IP yang berfungsi dan dihoskan oleh ISP/IXP IN CAMBODIA WITH THE B…. Kependaman median adalah sekitar 2138 ms dan masa operasi sepanjang sejam lalu ialah 53%. Ini mencukupi untuk ujian pantas atau skrip sekali guna, tetapi dalam penanda aras sejam terakhir kami hanya ~27% daripada permintaan pengikisan biasa berjaya — dan peratusan itu terus menurun setiap jam, lazimnya jatuh di bawah 10% dalam masa 24 jam kerana IP percuma ini cepat tidak aktif.

Gunakan senarai percuma jika

Anda sedang mempelajari cara proksi berfungsi, melakukan pemeriksaan manual sekali guna atau menguji satu titik akhir yang membenarkan 5–10 percubaan semula.

Gunakan FineProxy Premium jika

Anda mengikis secara berterusan, memantau SERP, mengurus kempen iklan atau menjalankan beban kerja produksi yang terganggu apabila kadar kegagalan melebihi 5%.

Konfigurasikan proksi untuk 48 jamLihat harga →
Berapa kerap senarai proksi percuma Kemboja dikemas kini?

Kami membina semula dan mengesahkan kumpulan awam setiap 15 minit. Ketersediaan boleh berubah antara pemeriksaan kerana pelayan ini dikendalikan oleh pihak ketiga bebas.

Apakah yang berlaku apabila tiada proksi Kemboja dalam talian?

Halaman ini kekal tersedia dan terus memeriksa kumpulan sumber. Sebaik sahaja proksi yang berfungsi muncul dalam penyegaran seterusnya, ia ditambahkan secara automatik; halaman tidak pernah diwujudkan atau dibuang berdasarkan bilangan sementara.

Untuk apakah proksi percuma Kemboja boleh digunakan?

Proksi awam sesuai untuk ujian sementara, carian awam sekali guna dan pemeriksaan respons setempat. Jangan hantar kata laluan, butiran pembayaran atau data sensitif lain melalui pelayan awam yang tidak dikenali.

Bilakah saya patut menggunakan kumpulan proksi terurus?

Gunakan kumpulan terurus untuk automasi, sesi disahkan, trafik berterusan atau aliran kerja yang memerlukan masa operasi boleh dijangka, sokongan dan infrastruktur terkawal. Bandingkan konfigurasi yang tersedia pada halaman harga.

Proksi percuma di negaralain

Pilih halaman negara kekal yang lain. Bilangan kumpulan langsung disegarkan pada setiap kemas kini laman.

Prestasi premium, disahkan oleh pelanggan.

Empat ulasan pelanggan berkaitan daripada kumpulan ulasan kami yang disahkan, dengan pautan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Fineproxy memberikan latihan proxy yang sangat bagus dengan kecepatan kilat, kepercayaan yang bagus, dan harga yang diperlukan. Mereka menyokong pelanggan untuk memastikan pengalaman yang tidak berguna dan menyelesaikan keperluan pelancang yang aman dan berkesan.

seo.orchid.kidNorton Safe Web, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya pernah mengalami pengalaman yang besar dengan FineProxy. Kecepatan dan ketegahan proxy mereka sangat menakjubkan, dan mereka menawarkan pelbagai pilihan untuk kes yang berbeza. Pengaturan sederhana dan sokongan pelanggan mereka selalu tersedia dan berkesan. Saya menggalakkan FineProxy untuk sesiapa yang memerlukan penyelesaian proxy yang dipercayai!

Tan NguyenProxyRate, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Sokongan

Saya dibeli 2.5m yang bercerai dan menggunakan ujiannya, tetapi saya tidak sesuai dengan keperluan projek. Saya juga tidak mempunyai pengalaman tentang server proxy yang berterusan, alamat ip diubah oleh "request" dan jika saya menggunakannya dalam muka surat yang normal memiliki permintaan http 30, dan hal ini bermaksud ip chage semasa memulihkan halaman 30 kali... Jadi saya tidak memastikan dan menulis nama agen chet dengan Andrey, dan ingin mengembalikannya kerana saya diperintahkan dan belajar bahawa dia tidak sesuai dengan saya setelah 30min. Saya dibaca kembalinya akan digunakan dalam 24 setelah masa yang tertentu. Jadi mereka berkata bahawa saya akan dibawa kembali dalam jam 24 dan hari ini saya melihat saya dibayar ke dalam kad kredit saya. Jadi saya gembira atas sokongan dan laman web yang jujur.

Murat KTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Semasa berjalan sepenuhnya, terima kasih atas kerja penyebaran. Saya menggunakan khidmat anda selama setengah tahun, jangan biarkan server proxy terletak, tanpa pelanjut dan bekerja yang lambat, saya akan menjawab sokongan yang segera jika ada soalan - soalan. Sebenarnya, rakan seiman yang baik, saya ingin kamu berjaya dan kemakmuran, dan selalu berada di situ. Sudah tentu anda menggalakkan satu sama lain.

dachi - drunchaPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan