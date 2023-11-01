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Proksi Steam

Proksi IPv4 berdedikasi untuk pengikisan Steam Market dan bot dagangan — HTTP/HTTPS/SOCKS5, sticky session, campuran subnet pelbagai untuk 10–15 akaun setiap IP.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi Steam.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 10,000 IP pusat data Campuran Negara untuk penghuraian Steam Market
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk perkhidmatan proksi
  • Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan perkhidmatans yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk perkhidmatan proksi
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Pengendalian akaun

Saya menggunakannya pada bot Twitch dan ia berfungsi dengan sempurna. Saya berterima kasih kepada FineProxy kerana menyediakan sistem yang sangat baik untuk keperluan khusus saya.

blastzadaaaaSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proxy yang besar untuk mengecewakan data - saya menggunakannya untuk 5+.

AliceDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kelajuan semasa beban tinggi

Selain itu, anda akan menyambut pembacaan yang dihormati. Biarkan saya berbincang tentang server proxy sedikit. Saya berasa bahawa server proxy dapat membantu dalam kes yang berbeza dan untuk pelbagai tujuan. Saya pikir bahawa fineproxy merupakan pilihan yang baik, terutamanya untuk kerja yang cepat. Saya menggunakan fineproxy selama dua bulan, dan saya puas hati dengannya.

Mike MillerPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya telah mencuba beberapa penyediaan proxy, tetapi FineProxy.org memang merupakan sifat yang berkongsi dan berkongsi. Sehingga saya tidak pernah menghadapi masalah besar. Semua perkara yang jelas diberikan di laman web itu juga menyebabkan anda mudah untuk memilih pilihan yang betul.

HotBad2393Norton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Harga yang murah. Jenis proxy yang rusak <10%. Banyak geo dan subnet. Setiap minggu, perubahan ip dan kolam bebas.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Fineproxy.org menawarkan penyelia proxy yang dipilih dengan lebih banyak tempat dan tempat. Namun, ada kalanya, kecepatan pergi boleh berlaku, dan reaksinya dapat lebih lemah daripada yang dijangkakan. Walaupun kerja penyebaran sesuai untuk kerja asas, dia mungkin tidak memenuhi keperluan penggunaan yang lebih tinggi atau keperluan spesifik. Semasa bersatu padu, mereka yang bergantung padanya akan lebih stabil untuk menggunakannya untuk berusaha berpegang teguh.

Charles BrownProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

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Mengapa saya perlukan proksi untuk pengikisan Steam Market?Steam mengehadkan kadar

Steam mengehadkan kadar permintaan untuk menghalang pengikisan automatik. Tanpa proksi, anda hanya boleh menghantar bilangan permintaan terhad sebelum mendapat ralat «429 Too Many Requests» yang menyekat IP anda. Proksi membolehkan anda mengagihkan permintaan merentasi pelbagai IP, mengekalkan akses berterusan kepada data harga dan maklumat inventori. Untuk operasi dagangan serius, ini bukan pilihan — ia satu-satunya cara untuk mengikis pada skala besar.

Bolehkah saya menggunakan proksi percuma untuk Steam?Secara teknikal

Secara teknikal ya, tetapi jangkakan masalah. Proksi percuma lambat, tidak boleh dipercayai, dan dikongsi oleh beribu-ribu pengguna. Steam berkemungkinan besar telah menyekat kebanyakan IP proksi percuma. Untuk operasi bot dagangan atau pengikisan Market, proksi percuma akan menyebabkan lebih banyak masalah daripada menyelesaikannya. Anda akan menghabiskan lebih banyak masa menangani sekatan berbanding mengumpul data sebenar.

Berapa banyak akaun Steam boleh dijalankan pada satu IP?Lebih kurang

Lebih kurang 10-15 akaun sebelum pengehadan kadar Steam menjadi bermasalah. Ini terpakai untuk bot dagangan dan operasi automatik. Jika anda menjalankan ArchiSteamFarm atau alat serupa dengan lebih banyak akaun, anda memerlukan pelbagai proksi. Satu proksi bagi setiap 10-15 akaun ialah titik permulaan yang munasabah, walaupun operasi yang lebih berat mungkin memerlukan lebih sedikit akaun setiap IP.

Adakah proksi pusat data akan disekat di Steam?Ia bergantung

Ia bergantung pada kualiti proksi. IP pusat data dikongsi sering disekat kerana pengguna terdahulu menyalahgunakannya. IP berdedikasi yang anda kawal secara eksklusif mempunyai kadar kejayaan yang jauh lebih baik. Proksi pusat data khusus Steam daripada FineProxy berkesan kerana ia ditugaskan secara eksklusif kepada anda — tiada sesiapa lain boleh merosakkannya di Steam semasa anda menggunakannya.

Adakah penggunaan proksi di Steam melanggar terma perkhidmatan mereka?Menggunakan proksi

Menggunakan proksi untuk memintas sekatan harga serantau melanggar terma Steam dan berisiko mendapat penalti akaun. Walau bagaimanapun, menggunakan proksi untuk pengikisan Market, bot dagangan, atau mengakses Steam daripada rangkaian terhad beroperasi dalam kawasan kelabu. Steam tidak menyediakan API rasmi untuk data Market, jadi akses automatik ialah satu-satunya pilihan untuk pedagang serius. Kuncinya ialah penggunaan bertanggungjawab — jangan salah guna sistem, patuhi had kadar, dan jangan gunakan proksi untuk aktiviti yang dilarang seperti manipulasi harga.

Adakah geolokasi proksi penting untuk pengikisan dan bot Steam?Untuk kebanyakan pengikisan

Untuk kebanyakan pengikisan Steam Market dan operasi bot dagangan, geolokasi tidak begitu penting — Steam menyajikan data Market yang sama tanpa mengira wilayah. Yang jauh lebih penting ialah kepelbagaian subnet. Pakej campuran dengan IP tersebar merentasi pelbagai subnet berbeza memberikan prestasi terbaik kerana sistem anti-bot Steam mengesan kelompok permintaan daripada julat subnet yang sama. Pakej campuran FineProxy menyediakan kepelbagaian subnet maksimum, yang lebih berkesan berbanding menumpukan pada satu lokasi EU atau US sahaja.

Bagaimana cara menyambungkan proksi ke ArchiSteamFarm atau pelayar untuk Steam?Untuk ArchiSteamFarm

Untuk ArchiSteamFarm (ASF), buka fail konfigurasi ASF.json anda dan tambah tetapan proksi menggunakan medan «WebProxy» — contohnya: «WebProxy»: «http://ip:port». Jika proksi anda memerlukan pengesahan, tambah medan «WebProxyUsername» dan «WebProxyPassword». Mulakan semula ASF selepas menyimpan. Untuk akses berasaskan pelayar, anda boleh mengkonfigurasi proksi dalam tetapan rangkaian sistem anda atau gunakan sambungan pelayar seperti FoxyProxy atau SwitchyOmega — masukkan IP proksi, port, dan bukti kelayakan, kemudian pilih HTTP/HTTPS atau SOCKS5 bergantung pada jenis proksi anda. Untuk skrip pengikisan Steam Market yang memerlukan pengesahan, pastikan proksi anda menyokong sticky session supaya kuki dan data sesi kekal konsisten merentasi permintaan berurutan pada IP yang sama.

Panduan

Proksi untuk Steam: Pengikisan, Bot Dagangan dan Pengurusan Berbilang Akaun

4 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Steam tidak menawarkan API Market rasmi. Jika anda memerlukan data harga, maklumat inventori, atau ingin mengautomasi dagangan, anda hanya ada dua pilihan: gunakan perkhidmatan pihak ketiga yang mahal atau lakukan pengikisan Steam sendiri. Kebanyakan pedagang dan penjual semula serius memilih jalan kedua — dan di situlah proksi untuk Steam menjadi sangat penting.

Mengapa proksi Steam penting untuk pengikisan pasaran

Steam Market mengandungi berjuta-juta item merentasi CS2, Dota 2, Rust dan permainan lain. Menjejaki harga secara manual pada skala besar adalah mustahil. Pengikisan automatik membolehkan anda:

  • Pantau turun naik harga secara masa nyata
  • Cari item berharga rendah sebelum pesaing
  • Bina pangkalan data harga untuk operasi jualan semula
  • Jejaki inventori merentasi berbilang akaun

Masalahnya? Steam mengenakan had kadar secara agresif. Hantar terlalu banyak permintaan dari satu IP dan anda akan menerima ralat «429 Too Many Requests». IP anda disekat sementara, dan semua pengikisan anda terhenti. Dengan putaran proksi yang betul, anda mengagihkan permintaan merentasi berbilang IP dan kekal di bawah radar Steam.

Bot dagangan dan operasi pelbagai akaun

Jika anda menjalankan bot dagangan — sama ada ArchiSteamFarm, penyelesaian tersuai, atau platform komersial — anda mungkin pernah menghadapi had kadar. Steam membenarkan lebih kurang 10-15 akaun bot setiap IP sebelum throttling bermula. Melebihi jumlah itu, anda memerlukan proksi berdedikasi untuk setiap akaun atau kumpulan akaun.Menjalankan berbilang akaun daripada satu IP mewujudkan risiko lain: jika Steam menandakan satu akaun kerana aktiviti mencurigakan, perkaitan IP tersebut boleh menjejaskan akaun anda yang lain. Proksi berasingan mengasingkan setiap akaun, melindungi keseluruhan operasi anda daripada sekatan berturutan.

Pusat data vs kediaman: mana yang berkesan untuk Steam

Inilah realiti penggunaan pelayan proksi untuk menyahsekat Steam bagi kegunaan perniagaan.Proksi pusat data berfungsi dengan baik untuk pengguna berpengalaman. Ia lebih pantas dan jauh lebih murah untuk pengikisan volum tinggi. Kuncinya ialah menggunakan IP berdedikasi yang belum dirosakkan oleh pengguna lain. IP pusat data dikongsi sering disekat serta-merta kerana seseorang telah menyalahgunakannya di Steam.Proksi kediaman dan mudah alih lebih selamat untuk pengguna baharu. Steam melihatnya sebagai sambungan rumah biasa, jadi ia kurang mendapat perhatian. Namun, kosnya lebih tinggi dan mempunyai had lebar jalur — ini menjadi masalah jika anda mengikis berjuta-juta item.FineProxy menawarkan IP pusat data khusus untuk Steam. Alamat ini eksklusif untuk anda dalam perkhidmatan kami — selagi anda menyewanya, tiada pelanggan FineProxy lain boleh menggunakannya untuk Steam. Ini mengelakkan masalah biasa iaitu mewarisi reputasi buruk pengguna lain. Kami ialah pembekal sebenar, bukan penjual semula, yang bermakna kawalan langsung terhadap kualiti IP dan penggantian lebih pantas jika timbul masalah.

Petua praktikal untuk pengikisan Steam

Patuhi had kadar: Walaupun dengan proksi, jangan bombardir pelayan Steam. Jeda 10-15 saat antara permintaan pada setiap IP memastikan anda kekal di bawah ambang.Putar secara bijak: Jangan tukar IP setiap permintaan — itu kelihatan mencurigakan. Gunakan sticky session di mana IP yang sama mengendalikan urutan permintaan yang logik, kemudian baru putar.Tangani ralat 429 dengan bijak: Apabila anda terkena had kadar, berundur dahulu. Cuba semula secara agresif hanya akan memanjangkan tempoh sekatan anda.Gunakan endpoint yang betul: /market/priceoverview/ Steam memberikan harga semasa tanpa pengesahan. /market/pricehistory/ memerlukan cookies dan mengembalikan data sejarah. Ketahui yang mana anda perlukan.Pantau kesihatan IP: Jejaki proksi mana yang disekat dan bila ia berlaku. Corak akan muncul — waktu tertentu dalam sehari atau volum permintaan tertentu lebih kerap mencetuskan sekatan.

Bagaimana pula dengan mengakses Steam yang tidak disekat?

Mari kita jelaskan — menggunakan proksi untuk memintas harga serantau Steam melanggar terma perkhidmatan mereka. Membeli permainan dengan lebih murah melalui kedai wilayah lain berisiko menyebabkan sekatan akaun. Kami tidak mengesyorkan perkara ini.Namun, mengakses Steam yang dinyahsekat mempunyai kegunaan yang sah: jika Steam disekat pada rangkaian anda (sekolah, tempat kerja, sesetengah negara), proksi membolehkan anda mencapai platform tersebut secara normal. Untuk akses permainan peribadi, mana-mana proksi yang boleh dipercayai sudah memadai — anda tidak membuat beribu-ribu permintaan, jadi had kadar tidak terpakai.