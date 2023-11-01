Steam tidak menawarkan API Market rasmi. Jika anda memerlukan data harga, maklumat inventori, atau ingin mengautomasi dagangan, anda hanya ada dua pilihan: gunakan perkhidmatan pihak ketiga yang mahal atau lakukan pengikisan Steam sendiri. Kebanyakan pedagang dan penjual semula serius memilih jalan kedua — dan di situlah proksi untuk Steam menjadi sangat penting.

Mengapa proksi Steam penting untuk pengikisan pasaran

Steam Market mengandungi berjuta-juta item merentasi CS2, Dota 2, Rust dan permainan lain. Menjejaki harga secara manual pada skala besar adalah mustahil. Pengikisan automatik membolehkan anda:

Pantau turun naik harga secara masa nyata

Cari item berharga rendah sebelum pesaing

Bina pangkalan data harga untuk operasi jualan semula

Jejaki inventori merentasi berbilang akaun

Masalahnya? Steam mengenakan had kadar secara agresif. Hantar terlalu banyak permintaan dari satu IP dan anda akan menerima ralat «429 Too Many Requests». IP anda disekat sementara, dan semua pengikisan anda terhenti. Dengan putaran proksi yang betul, anda mengagihkan permintaan merentasi berbilang IP dan kekal di bawah radar Steam.

Bot dagangan dan operasi pelbagai akaun

Jika anda menjalankan bot dagangan — sama ada ArchiSteamFarm, penyelesaian tersuai, atau platform komersial — anda mungkin pernah menghadapi had kadar. Steam membenarkan lebih kurang 10-15 akaun bot setiap IP sebelum throttling bermula. Melebihi jumlah itu, anda memerlukan proksi berdedikasi untuk setiap akaun atau kumpulan akaun.Menjalankan berbilang akaun daripada satu IP mewujudkan risiko lain: jika Steam menandakan satu akaun kerana aktiviti mencurigakan, perkaitan IP tersebut boleh menjejaskan akaun anda yang lain. Proksi berasingan mengasingkan setiap akaun, melindungi keseluruhan operasi anda daripada sekatan berturutan.

Pusat data vs kediaman: mana yang berkesan untuk Steam

Inilah realiti penggunaan pelayan proksi untuk menyahsekat Steam bagi kegunaan perniagaan.Proksi pusat data berfungsi dengan baik untuk pengguna berpengalaman. Ia lebih pantas dan jauh lebih murah untuk pengikisan volum tinggi. Kuncinya ialah menggunakan IP berdedikasi yang belum dirosakkan oleh pengguna lain. IP pusat data dikongsi sering disekat serta-merta kerana seseorang telah menyalahgunakannya di Steam.Proksi kediaman dan mudah alih lebih selamat untuk pengguna baharu. Steam melihatnya sebagai sambungan rumah biasa, jadi ia kurang mendapat perhatian. Namun, kosnya lebih tinggi dan mempunyai had lebar jalur — ini menjadi masalah jika anda mengikis berjuta-juta item.FineProxy menawarkan IP pusat data khusus untuk Steam. Alamat ini eksklusif untuk anda dalam perkhidmatan kami — selagi anda menyewanya, tiada pelanggan FineProxy lain boleh menggunakannya untuk Steam. Ini mengelakkan masalah biasa iaitu mewarisi reputasi buruk pengguna lain. Kami ialah pembekal sebenar, bukan penjual semula, yang bermakna kawalan langsung terhadap kualiti IP dan penggantian lebih pantas jika timbul masalah.

Petua praktikal untuk pengikisan Steam

Patuhi had kadar: Walaupun dengan proksi, jangan bombardir pelayan Steam. Jeda 10-15 saat antara permintaan pada setiap IP memastikan anda kekal di bawah ambang.Putar secara bijak: Jangan tukar IP setiap permintaan — itu kelihatan mencurigakan. Gunakan sticky session di mana IP yang sama mengendalikan urutan permintaan yang logik, kemudian baru putar.Tangani ralat 429 dengan bijak: Apabila anda terkena had kadar, berundur dahulu. Cuba semula secara agresif hanya akan memanjangkan tempoh sekatan anda.Gunakan endpoint yang betul: /market/priceoverview/ Steam memberikan harga semasa tanpa pengesahan. /market/pricehistory/ memerlukan cookies dan mengembalikan data sejarah. Ketahui yang mana anda perlukan.Pantau kesihatan IP: Jejaki proksi mana yang disekat dan bila ia berlaku. Corak akan muncul — waktu tertentu dalam sehari atau volum permintaan tertentu lebih kerap mencetuskan sekatan.

Bagaimana pula dengan mengakses Steam yang tidak disekat?