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Proksi Tanpa Nama

Kerahsiaan tahap elit secara lalai: menyahkan pengepala X-Forwarded-For/Via, sokongan SOCKS5, 100K+ alamat IPv4 merentasi pelbagai ASN, trafik tanpa had.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi tanpa nama anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Khusus.

Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiDisyorkanKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli satu khusus tanpa nama proxy di AS
  • Eksport saya tanpa nama senarai proksi sebagai JSON
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk tanpa nama perkhidmatan proksi
  • Tunjukkan status saya berkeanoniman tinggi perkhidmatan proksi
  • Gantikan satu IP pusat data tanpa nama apabila pertukaran percuma seterusnya tersedia
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Pengendalian akaun

Saya sudah bekerja dengan FineProxy.org selama lebih daripada dua tahun, dan saya dapat memanggil mereka sebagai pemberian yang paling stabil yang pernah saya hadapi. Saya memenuhi lebih daripada sepuluh akun media sosial dan setiap orang memerlukan IP yang membaktikan diri. Saya tidak pernah berjumpa dengan sebuah blok kerana alamat "daftar hitam". Pembantu yang berada di sekeliling 99.9%,. Kecepatan bukannya puas, dan berlalu dengan baik tanpa kecewa selama masa yang tenggelam. Panel pembina itu berubah, dan daftar proxy yang baru pada masa sebenarnya. FineProxy bermaksud bahawa kita tidak dapat menikmati ketenteraman minda.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Masa operasi: Proksi yang sangat baik dan kekal stabil selama 3–7 hari tanpa terputus Kelajuan: Cukup pantas untuk TikTok, Gmail dan log masuk dompet kripto Protokol yang disokong: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 dan juga UDP Liputan global: AS, Jerman, Perancis, Jepun dan banyak lagi

esta bazaarSaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Pesanan minimum

Halo kawan - kawan saya ingin meluahkan pandangan saya tentang proxy adalah negara - negara yang berbeza di 10000 ip untuk 10 atau 30 yang sangat kurang.

Аноним FaiersPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proksi yang sangat baik dan berfungsi seperti jam. Saya sudah menggunakannya selama setahun, menggunakannya sepanjang masa dan membeli 1,000 pada satu-satu masa.

IvanTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Pengalaman pelanggan

Pembantu proxy seperti pemandu tengah antara komputer dan Internet. Apabila anda menggunakan proxy, permintaan Internet anda melalui pemimpin tengah ini, kemudian mengirimkannya ke laman web yang anda inginkan. Seperti ini, laman web ini melihat maklumat proxy bukannya anda. Saya menggunakan https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ Proxy untuk sebab ini. Saya dapat mencari kesilapan dan mencari rencana dari pelbagai kawasan. Jika anda mencari penyelesaian proxy yang baik, saya sangat menyuruh https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ Proxy mencoba!

MartaDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apakah perbezaan antara proksi tanpa nama dan proksi elit?Proksi tanpa

Proksi tanpa nama menyembunyikan IP anda tetapi menghantar pengepala Via — laman sasaran tahu proksi terlibat. Proksi elit (kerahsiaan tinggi) membuang semua penunjuk proksi daripada pengepala. Sambungan anda kelihatan langsung. Setiap proksi FineProxy ialah tahap elit. Klasifikasi “tanpa nama” sebahagian besarnya tinggalan daripada era senarai proksi percuma.

Bolehkah laman web masih mengesan proksi elit?Ya

Ya — melalui kaedah yang tidak berkaitan dengan pengepala. Pangkalan data reputasi IP (MaxMind, IPInfo), klasifikasi ASN (pusat data vs kediaman), cap jari TLS, dan analisis tingkah laku semuanya berfungsi tanpa mengira kerahsiaan pengepala. Pengepala tahap elit ialah syarat perlu tetapi tidak mencukupi. Apa yang penting selain itu: sejarah IP bersih, kepelbagaian ASN yang betul, dan pemadanan cap jari sambungan anda dengan tingkah laku pelayar yang dijangkakan.

Proksi tanpa nama vs VPN — bilakah patut gunakan yang mana?VPN menyulitkan semua

VPN menyulitkan semua trafik dari peranti anda dan berfungsi di seluruh sistem. Proksi berfungsi mengikut aplikasi atau mengikut sambungan. Untuk privasi pelayaran peribadi, VPN lebih mudah. Untuk menjalankan pelbagai akaun, pengikisan, atau sebarang tugas yang memerlukan IP berbeza setiap sesi, proksi ialah satu-satunya pilihan — VPN hanya memberi anda satu IP untuk semua. Proksi HTTPS FineProxy dengan sijil SSL individu menyediakan penyulitan setanding VPN untuk setiap sambungan secara berasingan.

Adakah senarai proksi tanpa nama percuma selamat?Tidak

Tidak. IP tersebut datang daripada pelayan yang salah konfigurasi. Pengendali boleh memintas trafik anda, menyuntik kandungan, atau merekod kelayakan log masuk. IP tersebut tersenarai dalam setiap senarai sekat. Ia jarang sekali berada pada tahap elit walaupun dilabelkan sebagai «tanpa nama.» Untuk apa-apa sahaja yang melibatkan akaun sebenar atau data, proksi berbayar daripada pembekal yang memiliki infrastruktur mereka sendiri ialah keperluan minimum.

SOCKS5 atau HTTP — yang mana lebih tanpa nama?SOCKS5

SOCKS5 secara reka bentuk. Proksi HTTP boleh membocorkan maklumat melalui pengepala khusus protokol walaupun pada tahap elit. SOCKS5 beroperasi di bawah lapisan aplikasi dan menghantar trafik tanpa mentafsirkannya — tiada apa untuk dimanipulasi atau dibocorkan. Untuk kerahsiaan maksimum, gunakan SOCKS5. Setiap proksi FineProxy menyokong kedua-dua protokol pada harga yang sama.

Saya mendapat "anonymous proxy detected" pada laman web — apa yang perlu saya lakukan?Ini bermakna laman

Ini bermakna laman tersebut mengenal pasti sambungan anda sebagai proksi — biasanya melalui pangkalan data reputasi IP atau klasifikasi ASN, bukan pengepala. Tukar kepada IP lain daripada kumpulan proksi. Jika sekatan berterusan, cuba proksi ISP dan bukannya proksi pusat data untuk sasaran tertentu itu — ia membawa klasifikasi ASN kediaman. Semak juga cap jari pelayar dan tandatangan TLS anda sepadan dengan apa yang dijangkakan laman tersebut daripada pelayar sebenar. Ralat ini jarang bermakna proksi rosak — ia bermakna jenis IP tertentu itu ditanda pada laman tertentu itu.

Panduan

Apa Maksud Sebenar «Tanpa Nama» Apabila Anda Membeli Proksi

4 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Setiap proksi FineProxy ialah tahap elit tanpa nama secara lalai — ia melucutkan pengepala X-Forwarded-For, Via, dan Proxy-Connection sebelum permintaan anda sampai ke sasaran. IP sebenar anda tidak pernah muncul dalam trafik. Apabila anda membeli akses pelayan proksi tanpa nama daripada pembekal berbayar, ini ialah garis asas, bukan ciri premium. Soalan yang patut ditanya bukan “adakah proksi ini tanpa nama?” Tetapi adakah proksi itu mampu bertahan daripada kaedah pengesanan yang menggantikan semakan pengepala bertahun-tahun lalu.

Tiga tahap kerahsiaan — dan mengapa hanya satu yang penting

Industri proksi mengklasifikasikan kerahsiaan kepada tiga peringkat. Proksi telus memajukan IP sebenar anda dalam pengepala — tidak berguna untuk privasi. Proksi tanpa nama menyembunyikan IP anda tetapi menambah pengepala Via, memberitahu sasaran “permintaan ini datang melalui proksi.” Proksi elit (juga dikenali sebagai pelayan proksi kerahsiaan tinggi) membuang segala-galanya — tiada IP yang dimajukan, tiada penunjuk proksi, tiada jejak dalam pengepala HTTP.

Hakikatnya begini: mana-mana proksi berbayar yang berbaloi untuk dibeli sudah pun bertahap elit selama bertahun-tahun. Sistem tiga peringkat ini berasal dari awal tahun 2000-an, ketika proksi telus dan “tanpa nama” berleluasa dalam senarai percuma. Pada tahun 2026, jika anda membayar untuk proksi dan ia bukan tahap elit, anda membayar untuk sesuatu yang sia-sia.

Keseluruhan kumpulan FineProxy — dikongsi dan berdedikasi, HTTP dan SOCKS5 — beroperasi pada kerahsiaan tahap elit. Bukan kerana ia peringkat istimewa. Kerana apa-apa yang kurang daripada itu tidak berguna.

Pengepala hanyalah bahagian mudah

Menyahkan X-Forwarded-For mungkin melepasi sistem pengesanan era 2010. Platform moden menyemak jauh lebih banyak perkara:

Reputasi IP — adakah alamat ini dikenali oleh pangkalan data proksi seperti MaxMind, IPInfo, atau DB-IP? Setiap platform utama melanggan sekurang-kurangnya satu. Jika IP anda muncul dalam klasifikasi pusat data atau proksi mereka, laman tersebut sudah tahu sebelum permintaan pertama anda dimuatkan.

Jenis ASN — adakah IP ini milik syarikat pengehosan atau ISP pengguna? ASN pusat data ditanda secara lalai pada platform dengan pengesanan agresif. Inilah sebab proksi ISP wujud — ia membawa klasifikasi ASN kediaman.

Cap jari TLS — jabat tangan SSL sambungan anda mempunyai tandatangan unik (JA3/JA4). Jika ia tidak sepadan dengan apa yang dihasilkan oleh pelayar biasa, laman tersebut akan menandainya tanpa mengira kualiti IP.

Alamat IP tanpa nama daripada senarai percuma gagal dalam setiap semakan ini. Proksi yang diuruskan dengan baik daripada pembekal langsung melepasi dua semakan pertama untuk kebanyakan sasaran — dan itu meliputi majoriti kes penggunaan dunia sebenar.

Mengapa senarai proksi percuma tidak berkesan

Mencari senarai proksi internet tanpa nama ialah antara perkara pertama yang orang cuba. IP dalam senarai ini dikikis daripada proksi terbuka — pelayan yang salah konfigurasi sehingga menerima sambungan luar. IP tersebut sudah pun ada dalam setiap pangkalan data senarai sekat. Tahap terbaik pun hanya telus atau tanpa nama, bukan elit. Orang lain mengawal pelayan dan boleh melihat trafik anda. Ia boleh luar talian tanpa amaran.

FineProxy memiliki lebih 100,000 alamat IPv4 merentasi pelbagai ASN. Setiap alamat ialah tahap elit, dipantau untuk masa operasi, dan ditukar ganti apabila reputasi merosot. Itulah “senarai” yang berkesan — kumpulan terurus di mana kualiti IP dikekalkan, bukan longgokan carian pelayan terbuka rawak.

Protokol dan penyulitan

SOCKS5 memberikan kerahsiaan lebih tinggi berbanding proksi HTTP kerana ia berfungsi pada lapisan lebih rendah — tiada pengepala khusus HTTP yang boleh membocorkan maklumat. FineProxy menyokong SOCKS5 pada setiap proksi tanpa kos tambahan. Untuk sasaran HTTPS, setiap IP membawa sijil SSL tersendiri, bermakna trafik antara anda dan proksi disulitkan secara berasingan. Tiada sijil dikongsi, tiada ketidakpadanan sijil yang mencetuskan pengesanan.

Untuk tugasan di mana kerahsiaan benar-benar penting — pengurusan berbilang akaun, pengumpulan data di pasaran sensitif, mengakses perkhidmatan berkunci wilayah — timbunan protokol sama pentingnya dengan IP itu sendiri.