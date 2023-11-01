Setiap proksi FineProxy ialah tahap elit tanpa nama secara lalai — ia melucutkan pengepala X-Forwarded-For, Via, dan Proxy-Connection sebelum permintaan anda sampai ke sasaran. IP sebenar anda tidak pernah muncul dalam trafik. Apabila anda membeli akses pelayan proksi tanpa nama daripada pembekal berbayar, ini ialah garis asas, bukan ciri premium. Soalan yang patut ditanya bukan “adakah proksi ini tanpa nama?” Tetapi adakah proksi itu mampu bertahan daripada kaedah pengesanan yang menggantikan semakan pengepala bertahun-tahun lalu.

Tiga tahap kerahsiaan — dan mengapa hanya satu yang penting

Industri proksi mengklasifikasikan kerahsiaan kepada tiga peringkat. Proksi telus memajukan IP sebenar anda dalam pengepala — tidak berguna untuk privasi. Proksi tanpa nama menyembunyikan IP anda tetapi menambah pengepala Via, memberitahu sasaran “permintaan ini datang melalui proksi.” Proksi elit (juga dikenali sebagai pelayan proksi kerahsiaan tinggi) membuang segala-galanya — tiada IP yang dimajukan, tiada penunjuk proksi, tiada jejak dalam pengepala HTTP.

Hakikatnya begini: mana-mana proksi berbayar yang berbaloi untuk dibeli sudah pun bertahap elit selama bertahun-tahun. Sistem tiga peringkat ini berasal dari awal tahun 2000-an, ketika proksi telus dan “tanpa nama” berleluasa dalam senarai percuma. Pada tahun 2026, jika anda membayar untuk proksi dan ia bukan tahap elit, anda membayar untuk sesuatu yang sia-sia.

Keseluruhan kumpulan FineProxy — dikongsi dan berdedikasi, HTTP dan SOCKS5 — beroperasi pada kerahsiaan tahap elit. Bukan kerana ia peringkat istimewa. Kerana apa-apa yang kurang daripada itu tidak berguna.

Pengepala hanyalah bahagian mudah

Menyahkan X-Forwarded-For mungkin melepasi sistem pengesanan era 2010. Platform moden menyemak jauh lebih banyak perkara:

Reputasi IP — adakah alamat ini dikenali oleh pangkalan data proksi seperti MaxMind, IPInfo, atau DB-IP? Setiap platform utama melanggan sekurang-kurangnya satu. Jika IP anda muncul dalam klasifikasi pusat data atau proksi mereka, laman tersebut sudah tahu sebelum permintaan pertama anda dimuatkan.

Jenis ASN — adakah IP ini milik syarikat pengehosan atau ISP pengguna? ASN pusat data ditanda secara lalai pada platform dengan pengesanan agresif. Inilah sebab proksi ISP wujud — ia membawa klasifikasi ASN kediaman.

Cap jari TLS — jabat tangan SSL sambungan anda mempunyai tandatangan unik (JA3/JA4). Jika ia tidak sepadan dengan apa yang dihasilkan oleh pelayar biasa, laman tersebut akan menandainya tanpa mengira kualiti IP.

Alamat IP tanpa nama daripada senarai percuma gagal dalam setiap semakan ini. Proksi yang diuruskan dengan baik daripada pembekal langsung melepasi dua semakan pertama untuk kebanyakan sasaran — dan itu meliputi majoriti kes penggunaan dunia sebenar.

Mengapa senarai proksi percuma tidak berkesan

Mencari senarai proksi internet tanpa nama ialah antara perkara pertama yang orang cuba. IP dalam senarai ini dikikis daripada proksi terbuka — pelayan yang salah konfigurasi sehingga menerima sambungan luar. IP tersebut sudah pun ada dalam setiap pangkalan data senarai sekat. Tahap terbaik pun hanya telus atau tanpa nama, bukan elit. Orang lain mengawal pelayan dan boleh melihat trafik anda. Ia boleh luar talian tanpa amaran.

FineProxy memiliki lebih 100,000 alamat IPv4 merentasi pelbagai ASN. Setiap alamat ialah tahap elit, dipantau untuk masa operasi, dan ditukar ganti apabila reputasi merosot. Itulah “senarai” yang berkesan — kumpulan terurus di mana kualiti IP dikekalkan, bukan longgokan carian pelayan terbuka rawak.

Protokol dan penyulitan

SOCKS5 memberikan kerahsiaan lebih tinggi berbanding proksi HTTP kerana ia berfungsi pada lapisan lebih rendah — tiada pengepala khusus HTTP yang boleh membocorkan maklumat. FineProxy menyokong SOCKS5 pada setiap proksi tanpa kos tambahan. Untuk sasaran HTTPS, setiap IP membawa sijil SSL tersendiri, bermakna trafik antara anda dan proksi disulitkan secara berasingan. Tiada sijil dikongsi, tiada ketidakpadanan sijil yang mencetuskan pengesanan.