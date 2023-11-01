Proksi untuk eBay

Secara teknikal boleh, tetapi secara praktikalnya ia idea yang buruk. Proksi percuma dikongsi oleh ratusan atau ribuan pengguna, bermakna IP tersebut hampir pasti sudah ditandai atau disenarai hitam di eBay. Ia juga lambat, tidak boleh dipercayai, dan sering terputus tanpa amaran — menyebabkan pertukaran IP di tengah sesi yang dianggap mencurigakan oleh eBay. Lebih teruk lagi, pengendali proksi percuma boleh melihat semua trafik anda, termasuk kelayakan log masuk jika sambungan tidak disulitkan dari hujung ke hujung. Untuk mengikis data, proksi percuma akan membuang lebih banyak masa daripada yang dijimatkan. Untuk apa-apa yang melibatkan akaun, ia merupakan risiko keselamatan yang nyata.