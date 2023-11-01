BAHARU! |Satu panggilan API, data bersih diterima. Pengikis tidak diperlukan.Dapatkan 10,000 token percuma →

Proksi untuk eBay

Pakej IPv4 untuk menskalakan tugas anda. Menyokong HTTP/HTTPS/SOCKS5, penghantaran automatik selepas pembayaran, trafik tanpa had dan akses API.

Konfigurasikan pelan anda →
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina dengan proksi untuk eBay.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Berputar.

Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPDisyorkanBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli satu 10 pelan berputar dengan sejuta kredit untuk eBay pengumpulan penyenaraian
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk eBay perkhidmatan proksi
  • Eksport saya eBay senarai proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan eBay perkhidmatan proksi yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk eBay perkhidmatan proksi
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Fineproxy telah menjadi pengubah permainan bagi alat SEO saya. Kesihatan dan persahabatan yang stabil diperlihatkan oleh IPs memastikan kerja saya tidak terlalu lemah.

MudKixSaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Memandangkan Fineproxy mudah dimulai, terdapat mudah bagi orang yang bukan seorang pakar teknologi. Mereka tidak berguna untuk bergaul dengan proxy. Saya tidak berbuat salah dan melakukan kerja ini lebih baik. Sudah tentu pilihan yang bagus!

PathanPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Akses API dan ejen

Saya sudah bekerja dengan FineProxy.org selama lebih daripada dua tahun, dan saya dapat memanggil mereka sebagai pemberian yang paling stabil yang pernah saya hadapi. Saya memenuhi lebih daripada sepuluh akun media sosial dan setiap orang memerlukan IP yang membaktikan diri. Saya tidak pernah berjumpa dengan sebuah blok kerana alamat "daftar hitam". Pembantu yang berada di sekeliling 99.9%,. Kecepatan bukannya puas, dan berlalu dengan baik tanpa kecewa selama masa yang tenggelam. Panel pembina itu berubah, dan daftar proxy yang baru pada masa sebenarnya. FineProxy bermaksud bahawa kita tidak dapat menikmati ketenteraman minda.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Mereka menyediakan API supaya pengguna boleh mendapatkan proksi daripada laman web mereka. Walaupun penguasaan bahasa Inggeris khidmat pelanggan mereka kurang baik, mereka berusaha keras untuk membantu saya. Mereka juga menyediakan pertukaran IP setiap 7 hari.

Anonymous UserTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Pengendalian akaun

Proxy yang besar untuk mengecewakan data - saya menggunakannya untuk 5+.

AliceDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya sangat gembira, dan hal inilah yang saya perlukan. Di negara saya (Ukraine), banyak laman web dan jaringan sosial ditahan, dan masalah ini diselesaikan. Rasanya sangat senang kerana banyak proxy (1000+) saya hanya membayar 20 dlrs, dan saya menyukainya lebih murah dan lebih cepat daripada proxy yang anda tidak akan menemui tempat. Jadi saya menyuruh kerja ini untuk anda.

Darya MolchanovaPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apakah tugasan di eBay yang paling kerap memerlukan proksi?Proksi digunakan untuk

Proksi digunakan untuk mengikis katalog dan halaman produk, memantau harga, mengumpul data penjual, membida secara automatik, mengurus penyenaraian, dan mengendalikan berbilang akaun dalam satu sistem.

Jenis proksi apakah yang paling sesuai untuk eBay?Bergantung pada apa

Bergantung pada apa yang anda lakukan. Untuk mengikis senarai produk, memantau harga, atau mengumpul analitik — proksi pusat data mengendalikan tugas ini dengan baik. Ia pantas, murah bagi setiap IP, dan anda boleh mendapatkan seberapa banyak yang diperlukan. Untuk apa-apa yang berkaitan dengan akaun — menguruskan profil penjual, membuat bidaan — anda memerlukan proksi ISP atau proksi kediaman. eBay lebih teliti memantau aktiviti akaun, dan IP pusat data boleh mencetuskan bendera amaran di situ.

Adakah saya perlu menggunakan proksi berasingan untuk setiap akaun eBay?Ya

Ya, sentiasa. Satu akaun per IP adalah peraturan asas. Jika eBay mengesan dua akaun log masuk dari alamat yang sama, kedua-duanya boleh ditandakan. Perkara yang sama berlaku untuk bahagian lain dalam persediaan anda — simpan pengikis anda pada IP yang berasingan daripada pengurusan akaun. Ini memudahkan anda mengenal pasti punca masalah jika sesuatu berlaku.

Bolehkah saya menggunakan proksi yang sama untuk eBay API dan automasi pelayar?Ya

Ya. Proksi anda tidak kisah sama ada trafik datang daripada panggilan API atau pelayar tanpa kepala. Cuma pastikan anda tidak mencampurkan IP antara tugas yang tidak sepatutnya berkongsi — asingkan scraping API dan kerja akaun pada kumpulan IP yang berbeza.

Apa yang perlu saya cari dalam proksi untuk eBay?Masa aktif

Masa aktif yang utama. Jika proksi terputus di tengah sesi, eBay mungkin menandai pertukaran IP tersebut. Selepas itu — kependaman rendah dan lebar jalur yang mencukupi supaya permintaan tidak tamat masa. IP bersih juga penting: jika pengguna terdahulu menyebabkan alamat itu disenarai hitam, anda mewarisi masalah tersebut. Dan anda mahukan penyedia yang membenarkan anda menambah lebih banyak IP tanpa proses rumit apabila perlu membuat penskalaan.

Bagaimana saya menanganinya apabila perlu menghantar lebih banyak permintaan?Tambah lebih banyak

Tambah lebih banyak IP ke dalam kumpulan anda. Sebarkan beban supaya tiada satu alamat pun digunakan terlalu kerap. Jika anda menggunakan putaran, pastikan logik putaran ringkas — tukar IP pada setiap permintaan atau selepas selang masa tertentu. Anda tidak perlu membina semula apa-apa dalam kod anda. Cuma lebih banyak IP, tetapan yang sama.

Apa yang perlu saya lakukan apabila eBay mula menyekat permintaan saya?Jangan sentuh kod

Jangan sentuh kod anda dahulu — biasanya ia masalah IP, bukan masalah logik. Cuba tukar kepada IP yang lebih bersih atau tambah lebih banyak alamat ke dalam putaran. Jika anda menghentam endpoint yang sama terlalu pantas daripada terlalu sedikit IP, eBay akan menolak anda. Sebarkan permintaan, perlahan sedikit untuk setiap IP, dan pastikan corak permintaan anda tidak kelihatan seperti bot yang mengakses halaman yang sama 500 kali seminit.

Berapa banyak proksi yang saya perlukan untuk mengikis sebilangan besar penyenaraian eBay?Ia bergantung pada

Ia bergantung pada kelajuan dan jumlah permintaan anda. Sebagai panduan kasar: jika anda menghantar satu permintaan setiap 3–5 saat bagi setiap IP, satu proksi boleh mengendalikan kira-kira 700–1,200 permintaan sejam. Untuk mengikis 50,000 penyenaraian dalam sehari, anda memerlukan sekitar 20–30 proksi pusat data yang berjalan secara selari dengan jeda yang selesa. Untuk 200,000+ penyenaraian, rancang untuk 80–100 IP atau lebih. Sentiasa mulakan dengan lebih sedikit IP dan tingkatkan secara beransur — lebih mudah menambah kapasiti daripada memulihkan blok besar-besaran akibat terlalu agresif terlalu awal.

Bolehkah saya menggunakan proksi percuma untuk eBay?Secara teknikal

Secara teknikal boleh, tetapi secara praktikalnya ia idea yang buruk. Proksi percuma dikongsi oleh ratusan atau ribuan pengguna, bermakna IP tersebut hampir pasti sudah ditandai atau disenarai hitam di eBay. Ia juga lambat, tidak boleh dipercayai, dan sering terputus tanpa amaran — menyebabkan pertukaran IP di tengah sesi yang dianggap mencurigakan oleh eBay. Lebih teruk lagi, pengendali proksi percuma boleh melihat semua trafik anda, termasuk kelayakan log masuk jika sambungan tidak disulitkan dari hujung ke hujung. Untuk mengikis data, proksi percuma akan membuang lebih banyak masa daripada yang dijimatkan. Untuk apa-apa yang melibatkan akaun, ia merupakan risiko keselamatan yang nyata.