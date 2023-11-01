Proksi untuk eBay
Pakej IPv4 untuk menskalakan tugas anda. Menyokong HTTP/HTTPS/SOCKS5, penghantaran automatik selepas pembayaran, trafik tanpa had dan akses API.
Bina dengan proksi untuk eBay.
Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.
Memuatkan pelan semasa…
Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.
Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Berputar.
|Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsi
|KhususPeribadi, daripada satu IP
|ISPAlamat statik berdaftar dengan ISP
|DisyorkanBerputarDibilkan dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
|Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
|Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
|Pengguna bagi setiap alamat
|Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
|1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
|Sehingga 5
|Kumpulan dikongsi
|Kepercayaan platform
|StandardASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — berdaftar ISP
|Berbeza mengikut kumpulan
|Harga bermula
|$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
|$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5J kredit
|Tempoh penggunaan alamat
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Berubah setiap permintaan
|Lebar jalur
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Pengesahan
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat pelan
|Lihat pelan khusus
|Lihat pelan ISP
|Lihat pelan
Berputar
Dibilkan dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Kumpulan dikongsi
Berbeza mengikut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5J kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Pakej pusat data
Dijual dalam blok, dikongsi
Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
StandardASN pusat data
$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Khusus
Peribadi, daripada satu IP
Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
1 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
ISP
Alamat statik berdaftar dengan ISP
Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
Sehingga 5
Tinggi — berdaftar ISP
$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Lokasi Proksi Teratas
Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.
Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.
FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.
Kemudian, katakan sahaja
- Beli satu 10 pelan berputar dengan sejuta kredit untuk eBay pengumpulan penyenaraian
- Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk eBay perkhidmatan proksi
- Eksport saya eBay senarai proksi sebagai JSON
- Tunjukkan eBay perkhidmatan proksi yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
- Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk eBay perkhidmatan proksi
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.
Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta
Belanjakan wang anda
Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.
Bayar lebih daripada harga disebut
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa
confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.
Caj anda dua kali
Panggilan kewangan menggunakan
idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.
Persediaan manual
Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.
Sistem
Pelayar
Aplikasi
Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.
FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.
Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.
500 Mbps
setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard
99.97%
sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan
96
bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan
0
had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan
AMD EPYC khusus
Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.
Subnet milik sendiri
IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.
Tier III / IV
Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.
Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.
Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.
Kelajuan semasa beban tinggi
Fineproxy telah menjadi pengubah permainan bagi alat SEO saya. Kesihatan dan persahabatan yang stabil diperlihatkan oleh IPs memastikan kerja saya tidak terlalu lemah.
Memandangkan Fineproxy mudah dimulai, terdapat mudah bagi orang yang bukan seorang pakar teknologi. Mereka tidak berguna untuk bergaul dengan proxy. Saya tidak berbuat salah dan melakukan kerja ini lebih baik. Sudah tentu pilihan yang bagus!
Akses API dan ejen
Saya sudah bekerja dengan FineProxy.org selama lebih daripada dua tahun, dan saya dapat memanggil mereka sebagai pemberian yang paling stabil yang pernah saya hadapi. Saya memenuhi lebih daripada sepuluh akun media sosial dan setiap orang memerlukan IP yang membaktikan diri. Saya tidak pernah berjumpa dengan sebuah blok kerana alamat "daftar hitam". Pembantu yang berada di sekeliling 99.9%,. Kecepatan bukannya puas, dan berlalu dengan baik tanpa kecewa selama masa yang tenggelam. Panel pembina itu berubah, dan daftar proxy yang baru pada masa sebenarnya. FineProxy bermaksud bahawa kita tidak dapat menikmati ketenteraman minda.
Mereka menyediakan API supaya pengguna boleh mendapatkan proksi daripada laman web mereka. Walaupun penguasaan bahasa Inggeris khidmat pelanggan mereka kurang baik, mereka berusaha keras untuk membantu saya. Mereka juga menyediakan pertukaran IP setiap 7 hari.
Pengendalian akaun
Proxy yang besar untuk mengecewakan data - saya menggunakannya untuk 5+.
Saya sangat gembira, dan hal inilah yang saya perlukan. Di negara saya (Ukraine), banyak laman web dan jaringan sosial ditahan, dan masalah ini diselesaikan. Rasanya sangat senang kerana banyak proxy (1000+) saya hanya membayar 20 dlrs, dan saya menyukainya lebih murah dan lebih cepat daripada proxy yang anda tidak akan menemui tempat. Jadi saya menyuruh kerja ini untuk anda.
Apakah tugasan di eBay yang paling kerap memerlukan proksi?Proksi digunakan untuk
Proksi digunakan untuk mengikis katalog dan halaman produk, memantau harga, mengumpul data penjual, membida secara automatik, mengurus penyenaraian, dan mengendalikan berbilang akaun dalam satu sistem.
Jenis proksi apakah yang paling sesuai untuk eBay?Bergantung pada apa
Bergantung pada apa yang anda lakukan. Untuk mengikis senarai produk, memantau harga, atau mengumpul analitik — proksi pusat data mengendalikan tugas ini dengan baik. Ia pantas, murah bagi setiap IP, dan anda boleh mendapatkan seberapa banyak yang diperlukan. Untuk apa-apa yang berkaitan dengan akaun — menguruskan profil penjual, membuat bidaan — anda memerlukan proksi ISP atau proksi kediaman. eBay lebih teliti memantau aktiviti akaun, dan IP pusat data boleh mencetuskan bendera amaran di situ.
Adakah saya perlu menggunakan proksi berasingan untuk setiap akaun eBay?Ya
Ya, sentiasa. Satu akaun per IP adalah peraturan asas. Jika eBay mengesan dua akaun log masuk dari alamat yang sama, kedua-duanya boleh ditandakan. Perkara yang sama berlaku untuk bahagian lain dalam persediaan anda — simpan pengikis anda pada IP yang berasingan daripada pengurusan akaun. Ini memudahkan anda mengenal pasti punca masalah jika sesuatu berlaku.
Bolehkah saya menggunakan proksi yang sama untuk eBay API dan automasi pelayar?Ya
Ya. Proksi anda tidak kisah sama ada trafik datang daripada panggilan API atau pelayar tanpa kepala. Cuma pastikan anda tidak mencampurkan IP antara tugas yang tidak sepatutnya berkongsi — asingkan scraping API dan kerja akaun pada kumpulan IP yang berbeza.
Apa yang perlu saya cari dalam proksi untuk eBay?Masa aktif
Masa aktif yang utama. Jika proksi terputus di tengah sesi, eBay mungkin menandai pertukaran IP tersebut. Selepas itu — kependaman rendah dan lebar jalur yang mencukupi supaya permintaan tidak tamat masa. IP bersih juga penting: jika pengguna terdahulu menyebabkan alamat itu disenarai hitam, anda mewarisi masalah tersebut. Dan anda mahukan penyedia yang membenarkan anda menambah lebih banyak IP tanpa proses rumit apabila perlu membuat penskalaan.
Bagaimana saya menanganinya apabila perlu menghantar lebih banyak permintaan?Tambah lebih banyak
Tambah lebih banyak IP ke dalam kumpulan anda. Sebarkan beban supaya tiada satu alamat pun digunakan terlalu kerap. Jika anda menggunakan putaran, pastikan logik putaran ringkas — tukar IP pada setiap permintaan atau selepas selang masa tertentu. Anda tidak perlu membina semula apa-apa dalam kod anda. Cuma lebih banyak IP, tetapan yang sama.
Apa yang perlu saya lakukan apabila eBay mula menyekat permintaan saya?Jangan sentuh kod
Jangan sentuh kod anda dahulu — biasanya ia masalah IP, bukan masalah logik. Cuba tukar kepada IP yang lebih bersih atau tambah lebih banyak alamat ke dalam putaran. Jika anda menghentam endpoint yang sama terlalu pantas daripada terlalu sedikit IP, eBay akan menolak anda. Sebarkan permintaan, perlahan sedikit untuk setiap IP, dan pastikan corak permintaan anda tidak kelihatan seperti bot yang mengakses halaman yang sama 500 kali seminit.
Berapa banyak proksi yang saya perlukan untuk mengikis sebilangan besar penyenaraian eBay?Ia bergantung pada
Ia bergantung pada kelajuan dan jumlah permintaan anda. Sebagai panduan kasar: jika anda menghantar satu permintaan setiap 3–5 saat bagi setiap IP, satu proksi boleh mengendalikan kira-kira 700–1,200 permintaan sejam. Untuk mengikis 50,000 penyenaraian dalam sehari, anda memerlukan sekitar 20–30 proksi pusat data yang berjalan secara selari dengan jeda yang selesa. Untuk 200,000+ penyenaraian, rancang untuk 80–100 IP atau lebih. Sentiasa mulakan dengan lebih sedikit IP dan tingkatkan secara beransur — lebih mudah menambah kapasiti daripada memulihkan blok besar-besaran akibat terlalu agresif terlalu awal.
Bolehkah saya menggunakan proksi percuma untuk eBay?Secara teknikal
Secara teknikal boleh, tetapi secara praktikalnya ia idea yang buruk. Proksi percuma dikongsi oleh ratusan atau ribuan pengguna, bermakna IP tersebut hampir pasti sudah ditandai atau disenarai hitam di eBay. Ia juga lambat, tidak boleh dipercayai, dan sering terputus tanpa amaran — menyebabkan pertukaran IP di tengah sesi yang dianggap mencurigakan oleh eBay. Lebih teruk lagi, pengendali proksi percuma boleh melihat semua trafik anda, termasuk kelayakan log masuk jika sambungan tidak disulitkan dari hujung ke hujung. Untuk mengikis data, proksi percuma akan membuang lebih banyak masa daripada yang dijimatkan. Untuk apa-apa yang melibatkan akaun, ia merupakan risiko keselamatan yang nyata.